Brasileirão - Rodada 26 6 de set. de 2026 - 15:00

Como assistir Internacional x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Paulo Pezzolano ainda não confirmou o time titular do Internacional, e não há lesionados ou suspensos listados no elenco colorado até o momento. O quadro de jogadores disponíveis será atualizado conforme novas informações surgirem antes da partida.

No Santos, Cuca também não divulgou uma escalação provável. Não há confirmações de lesões ou suspensões no elenco santista neste estágio. A situação de Neymar, que acumulou ausências nas últimas semanas por razões distintas, permanece como o ponto de atenção central. Atualizações serão adicionadas conforme o cenário se definir antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Internacional registra zero vitórias nos últimos cinco jogos: foram dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi a eliminação na Copa do Brasil diante do Grêmio por 3 a 1, em 3 de setembro. Antes disso, o Colorado perdeu para o Bahia por 3 a 2 no Brasileirão e somou empates contra Grêmio (0-0 na Copa do Brasil), Atlético-MG (0-0) e Remo (1-1) na liga. O Inter não marcou mais de um gol em nenhum dos três empates e foi vazado seis vezes nas duas derrotas.

O Santos tem um aproveitamento mais equilibrado: uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi o 1 a 0 sobre o Corinthians no Brasileirão, em 30 de agosto. A derrota do período foi justamente a goleada por 3 a 0 sofrida para o Palmeiras na Copa do Brasil, em 27 de agosto. O Peixe também empatou sem gols com o Palmeiras na mesma competição, ficou no 1 a 1 com o Mirassol no Brasileirão e igualou por 0 a 0 com o CSD Macara na Copa Sul-Americana.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em 19 de março de 2026, pelo Brasileirão, quando o Internacional venceu o Santos por 2 a 1 jogando fora de casa, na Vila Belmiro. Antes disso, os times empataram por 1 a 1 num duelo no Beira-Rio, em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Internacional leva vantagem com três vitórias, contra nenhuma do Santos, com dois empates no período. O placar mais expressivo da série foi a goleada do Inter por 7 a 1 sobre o Peixe, em outubro de 2023.

Classificação

No Brasileirão, o Internacional ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Santos aparece em 14º lugar.

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