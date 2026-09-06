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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Internacional x Santos

Internacional crest
Internacional
INT
Formação
Santos crest
Santos
SAN
Santos crest
Santos
SAN

Técnico

  • P. Pezzolano

Paulo Pezzolano ainda não confirmou o time titular do Internacional, e não há lesionados ou suspensos listados no elenco colorado até o momento. O quadro de jogadores disponíveis será atualizado conforme novas informações surgirem antes da partida.

No Santos, Cuca também não divulgou uma escalação provável. Não há confirmações de lesões ou suspensões no elenco santista neste estágio. A situação de Neymar, que acumulou ausências nas últimas semanas por razões distintas, permanece como o ponto de atenção central. Atualizações serão adicionadas conforme o cenário se definir antes do apito inicial.

Retrospecto recente

INT

INT - Sequência

REM
E1-1
CAM
E0-0
GRE
E0-0
BAH
D3-2
GRE
D3-1
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SAN

SAN - Sequência

DMA
E0-0
MIR
E1-1
SEP
D3-0
COR
V0-1
SEP
E0-0
Gol marcado (sofrido)
2/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Internacional registra zero vitórias nos últimos cinco jogos: foram dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi a eliminação na Copa do Brasil diante do Grêmio por 3 a 1, em 3 de setembro. Antes disso, o Colorado perdeu para o Bahia por 3 a 2 no Brasileirão e somou empates contra Grêmio (0-0 na Copa do Brasil), Atlético-MG (0-0) e Remo (1-1) na liga. O Inter não marcou mais de um gol em nenhum dos três empates e foi vazado seis vezes nas duas derrotas.

O Santos tem um aproveitamento mais equilibrado: uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi o 1 a 0 sobre o Corinthians no Brasileirão, em 30 de agosto. A derrota do período foi justamente a goleada por 3 a 0 sofrida para o Palmeiras na Copa do Brasil, em 27 de agosto. O Peixe também empatou sem gols com o Palmeiras na mesma competição, ficou no 1 a 1 com o Mirassol no Brasileirão e igualou por 0 a 0 com o CSD Macara na Copa Sul-Americana.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

InternacionalEmpateSantos
3
2
0
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
Internacional badge
Internacional
INT
2
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
1
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
Internacional badge
Internacional
INT
2
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
7
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
13Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em 19 de março de 2026, pelo Brasileirão, quando o Internacional venceu o Santos por 2 a 1 jogando fora de casa, na Vila Belmiro. Antes disso, os times empataram por 1 a 1 num duelo no Beira-Rio, em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Internacional leva vantagem com três vitórias, contra nenhuma do Santos, com dois empates no período. O placar mais expressivo da série foi a goleada do Inter por 7 a 1 sobre o Peixe, em outubro de 2023.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2515734521+2452
E
V
D
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2515645021+2951
V
V
D
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2513663725+1245
E
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2510783333037
V
V
E
V
D
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
258892625+132
D
D
D
V
E
12
BotafogoBotafogoBOT
2486103740-330
D
D
D
E
V
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
247893436-229
V
E
V
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2477102732-528
V
D
D
V
E
16
MirassolMirassolMIR
2567122739-1225
D
E
E
D
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
25510102631-525
D
E
E
E
E
19
RemoRemoREM
2558123042-1223
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2428142549-2414
D
V
E
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Internacional ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Santos aparece em 14º lugar.

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