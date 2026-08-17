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Internacional x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Internacional x Remo
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Internacional x Remo

Internacional crest
Internacional
INT
Formação
Remo crest
Remo
REM
Remo crest
Remo
REM

Técnico

  • P. Pezzolano

O técnico Paulo Pezzolano não divulgou a escalação provável do Internacional, e o clube não registrou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Remo, Leo Conde também não anunciou o time titular nem reportou baixas por lesão ou suspensão. A delegação paraense deve confirmar o grupo disponível nos próximos dias.

Retrospecto recente

INT

INT - Sequência

APR
D2-0
FLA
E1-1
COR
V2-0
COR
D2-1
SEP
E0-0
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
REM

REM - Sequência

VIT
V2-0
MIR
D2-1
SAN
E0-0
SAN
D0-1
CAM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Internacional soma um aproveitamento de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 0 a 0 com o Palmeiras pelo Brasileirão. Antes disso, o Colorado perdeu para o Corinthians por 2 a 1 na Copa do Brasil, mas havia vencido o mesmo adversário por 2 a 0 no jogo de ida. Ao todo, o time marcou 4 gols e sofreu 5 nesse período.

O Remo registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos cinco jogos mais recentes. O time empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG no Brasileirão na última rodada. A única vitória do período foi por 2 a 0 sobre o Vitória. O Leão Azul marcou 5 gols e cedeu 6 nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

InternacionalEmpateRemo
2
1
0
Brasileirão
Remo badge
Remo
REM
1
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
Copa do Brasil
Remo badge
Remo
REM
1
Internacional badge
Internacional
INT
2
FJ
Copa do Brasil
Remo badge
Remo
REM
1
Internacional badge
Internacional
INT
6
FJ
9Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram3/3

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, com o Remo como mandante pelo Brasileirão em fevereiro de 2026. Nos três jogos registrados no histórico disponível, o Internacional venceu dois e empatou um, com destaque para a goleada de 6 a 1 aplicada pelo Colorado em jogo da Copa do Brasil em 2014, quando o Remo atuou como mandante.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2314634019+2148
D
E
V
D
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2213634419+2545
V
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2312563120+1141
E
V
E
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2310853428+638
V
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2310673232036
V
V
V
D
V
6
BahiaBahiaBAH
2381053228+434
E
E
E
E
E
7
BragantinoBragantinoBGT
229582723+432
E
D
E
E
V
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
229583027+332
V
E
V
E
V
9
CorinthiansCorinthiansCOR
238872522+332
D
V
E
E
V
10
CoritibaCoritibaCOR
238782830-231
E
V
D
E
D
11
BotafogoBotafogoBOT
228683534+130
D
E
V
E
V
12
VitóriaVitóriaVIT
2385102333-1029
V
D
D
D
E
13
São PauloSão PauloSAP
227692726+127
E
D
E
D
D
14
SantosSantosSAN
226793235-325
V
D
E
D
V
15
GrêmioGrêmioGRE
226792430-625
D
V
E
D
D
16
MirassolMirassolMIR
2265112535-1023
D
D
V
E
V
17
InternacionalInternacionalINT
225892327-423
E
E
D
D
D
18
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
19
VascoVascoVAS
2257102334-1122
D
E
E
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2218132346-2311
E
D
E
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Internacional ocupa a 16ª posição, enquanto o Remo está na 19ª colocação.

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