Brasileirão - Rodada 23 17 de ago. de 2026 - 19:00

Como assistir Internacional x Remo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Paulo Pezzolano não divulgou a escalação provável do Internacional, e o clube não registrou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Remo, Leo Conde também não anunciou o time titular nem reportou baixas por lesão ou suspensão. A delegação paraense deve confirmar o grupo disponível nos próximos dias.

Retrospecto recente

O Internacional soma um aproveitamento de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 0 a 0 com o Palmeiras pelo Brasileirão. Antes disso, o Colorado perdeu para o Corinthians por 2 a 1 na Copa do Brasil, mas havia vencido o mesmo adversário por 2 a 0 no jogo de ida. Ao todo, o time marcou 4 gols e sofreu 5 nesse período.

O Remo registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos cinco jogos mais recentes. O time empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG no Brasileirão na última rodada. A única vitória do período foi por 2 a 0 sobre o Vitória. O Leão Azul marcou 5 gols e cedeu 6 nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, com o Remo como mandante pelo Brasileirão em fevereiro de 2026. Nos três jogos registrados no histórico disponível, o Internacional venceu dois e empatou um, com destaque para a goleada de 6 a 1 aplicada pelo Colorado em jogo da Copa do Brasil em 2014, quando o Remo atuou como mandante.

Classificação

No Brasileirão, o Internacional ocupa a 16ª posição, enquanto o Remo está na 19ª colocação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.