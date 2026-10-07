Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoInternacional
team-logoCorinthians
Assista aqui! Caze TVAssista aqui! Globoplay
GOAL-e
Com a ajuda da

Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Internacional x Corinthians
Internacional
Corinthians
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Internacional e Corinthians, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Brasileirão - Rodada 29

Como assistir Internacional x Corinthians online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Caze TV

Caze TV

Assista aqui

Globoplay

Globoplay

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Internacional x Corinthians

Técnico

  • E. Baptista

No Internacional, o técnico Eduardo Baptista não tem informações de lesionados ou suspensos divulgadas até o momento. A escalação provável também não foi confirmada pelo clube, e mais detalhes devem ser divulgados próximo ao jogo.

No Corinthians, Fernando Diniz também não divulgou lista de desfalques ou escalação provável. As informações serão atualizadas conforme o clube se posicionar antes da partida.

Retrospecto recente

INT

INT - Sequência

BAH
D3-2
GRE
D3-1
SAN
D2-3
CHA
V1-2
SAP
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
COR

COR - Sequência

CHA
D1-2
EST
E1-1
FLA
D2-1
EST
D0-1
FLU
D1-3
Gol marcado (sofrido)
4/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Internacional chega ao confronto com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com três derrotas e nenhum empate nas partidas mais recentes. O time perdeu para o São Paulo por 1 a 0 na rodada anterior e também foi superado pelo Bahia por 3 a 2. No total, o Colorado marcou seis gols e sofreu nove nesse recorte.

O Corinthians também soma apenas um ponto nos últimos cinco jogos, com quatro derrotas e um empate. A equipe de Fernando Diniz perdeu para o Fluminense por 3 a 1 na última rodada do Brasileirão e empatou com o Estudiantes por 1 a 1 na Libertadores. O Timão marcou cinco gols e sofreu oito nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

InternacionalEmpateCorinthians
2
1
2
Copa do Brasil
Corinthians badge
Corinthians
COR
2
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
Copa do Brasil
Internacional badge
Internacional
INT
2
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
4
Internacional badge
Internacional
INT
2
FJ
7Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes foi em agosto de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Corinthians venceu por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Internacional havia levado a melhor no jogo de ida, também pela Copa do Brasil, triunfando por 2 a 0. Nos cinco jogos anteriores entre os times, o Corinthians venceu duas vezes, o Internacional duas vezes, e houve um empate, com os times marcando 11 gols no total.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2818645523+3260
V
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2816934721+2657
E
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2814774332+1149
V
E
D
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2813964436+848
V
D
V
E
V
5
BahiaBahiaBAH
28121064335+846
D
V
V
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2813694240+245
V
D
V
D
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2812793732+543
V
E
V
D
V
8
SantosSantosSAN
2811894341+241
V
V
V
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
São PauloSão PauloSAP
28106123332+136
D
V
D
V
V
11
BragantinoBragantinoBGT
28106123332+136
D
D
E
D
D
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2896132842-1433
D
E
V
D
D
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2888122932-332
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2878133038-829
E
D
D
D
V
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Internacional ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Corinthians está em 14º lugar, ainda próximo da parte perigosa da tabela. Para os dois times, os três pontos desta partida têm peso direto na luta para se afastar do descenso.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google