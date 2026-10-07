Brasileirão - Rodada 29 7 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Internacional x Corinthians online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Internacional, o técnico Eduardo Baptista não tem informações de lesionados ou suspensos divulgadas até o momento. A escalação provável também não foi confirmada pelo clube, e mais detalhes devem ser divulgados próximo ao jogo.

No Corinthians, Fernando Diniz também não divulgou lista de desfalques ou escalação provável. As informações serão atualizadas conforme o clube se posicionar antes da partida.

Retrospecto recente

O Internacional chega ao confronto com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com três derrotas e nenhum empate nas partidas mais recentes. O time perdeu para o São Paulo por 1 a 0 na rodada anterior e também foi superado pelo Bahia por 3 a 2. No total, o Colorado marcou seis gols e sofreu nove nesse recorte.

O Corinthians também soma apenas um ponto nos últimos cinco jogos, com quatro derrotas e um empate. A equipe de Fernando Diniz perdeu para o Fluminense por 3 a 1 na última rodada do Brasileirão e empatou com o Estudiantes por 1 a 1 na Libertadores. O Timão marcou cinco gols e sofreu oito nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi em agosto de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Corinthians venceu por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Internacional havia levado a melhor no jogo de ida, também pela Copa do Brasil, triunfando por 2 a 0. Nos cinco jogos anteriores entre os times, o Corinthians venceu duas vezes, o Internacional duas vezes, e houve um empate, com os times marcando 11 gols no total.

Classificação

No Brasileirão, o Internacional ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Corinthians está em 14º lugar, ainda próximo da parte perigosa da tabela. Para os dois times, os três pontos desta partida têm peso direto na luta para se afastar do descenso.

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