Brasileirão - Rodada 32 24 de out. de 2026 - 15:30

Como assistir Internacional x Botafogo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Eduardo Baptista não tem informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no Internacional para este confronto. Atualizações sobre o provável time titular serão divulgadas conforme o clube libere dados mais próximos ao apito inicial.

No Botafogo, Tite também não conta com lista de desfalques confirmada no momento. A situação dos jogadores disponíveis será atualizada à medida que a comissão técnica libere as informações oficiais.

Retrospecto recente

O Internacional soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos do Brasileirão. A equipe vem de derrota por 2 a 0 para o Mirassol e de empate em 1 a 1 com o Grêmio. Antes disso, venceu o Corinthians por 2 a 1. No total dos cinco jogos, o Colorado marcou seis gols e sofreu seis.

O Botafogo registra dois triunfos, um empate e duas derrotas no mesmo período. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Chapecoense, seguida de empate em 1 a 1 com o Coritiba. O Fogão também perdeu por 2 a 0 para o Mirassol, mas venceu o Grêmio por 3 a 2 em uma das rodadas anteriores. Nos cinco jogos, o clube carioca balançou as redes seis vezes e foi vazado cinco.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes no Brasileirão terminou em empate por 2 a 2, em abril de 2026, com o Botafogo como mandante. Antes disso, o Internacional venceu por 2 a 0 jogando em casa, em outubro de 2025, e o Botafogo havia goleado por 4 a 0 em maio do mesmo ano. Nos últimos cinco encontros pelo Brasileirão, o Botafogo leva vantagem no retrospecto geral.

Classificação

No Brasileirão, o Internacional ocupa a 17ª posição, enquanto o Botafogo está em 11º lugar na tabela.

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