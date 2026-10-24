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Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Internacional x Botafogo
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Saiba onde vai passar o jogo entre Internacional e Botafogo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Brasileirão - Rodada 32

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Internacional x Botafogo

Técnico

  • E. Baptista

Eduardo Baptista não tem informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no Internacional para este confronto. Atualizações sobre o provável time titular serão divulgadas conforme o clube libere dados mais próximos ao apito inicial.

No Botafogo, Tite também não conta com lista de desfalques confirmada no momento. A situação dos jogadores disponíveis será atualizada à medida que a comissão técnica libere as informações oficiais.

Retrospecto recente

INT

INT - Sequência

CHA
V1-2
SAP
D1-0
COR
V2-1
GRE
E1-1
MIR
D2-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BOT

BOT - Sequência

GRE
V3-2
MIR
D2-0
VAS
D1-2
COR
E1-1
CHA
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Internacional soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos do Brasileirão. A equipe vem de derrota por 2 a 0 para o Mirassol e de empate em 1 a 1 com o Grêmio. Antes disso, venceu o Corinthians por 2 a 1. No total dos cinco jogos, o Colorado marcou seis gols e sofreu seis.

O Botafogo registra dois triunfos, um empate e duas derrotas no mesmo período. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Chapecoense, seguida de empate em 1 a 1 com o Coritiba. O Fogão também perdeu por 2 a 0 para o Mirassol, mas venceu o Grêmio por 3 a 2 em uma das rodadas anteriores. Nos cinco jogos, o clube carioca balançou as redes seis vezes e foi vazado cinco.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

InternacionalEmpateBotafogo
1
1
3
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
2
Internacional badge
Internacional
INT
2
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
2
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
4
Internacional badge
Internacional
INT
0
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
0
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
Internacional badge
Internacional
INT
0
FJ
4Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre os dois clubes no Brasileirão terminou em empate por 2 a 2, em abril de 2026, com o Botafogo como mandante. Antes disso, o Internacional venceu por 2 a 0 jogando em casa, em outubro de 2025, e o Botafogo havia goleado por 4 a 0 em maio do mesmo ano. Nos últimos cinco encontros pelo Brasileirão, o Botafogo leva vantagem no retrospecto geral.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3120746125+3667
V
V
E
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
3114984939+1051
D
D
V
V
D
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
7
BahiaBahiaBAH
31131084439+549
D
V
D
D
V
8
SantosSantosSAN
31129104846+245
V
D
E
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
10
BragantinoBragantinoBGT
31118123936+341
E
V
E
D
D
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
31107143445-1137
E
D
V
D
E
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3189143239-733
E
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
31710143444-1031
D
E
E
E
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Internacional ocupa a 17ª posição, enquanto o Botafogo está em 11º lugar na tabela.

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