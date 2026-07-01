



Copa do Mundo - Fase Final Atlanta Stadium





Como assistir Inglaterra x RD Congo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Inglaterra e RD Congo tem transmissão ao vivo no Brasil. As opções de canal de TV e streaming estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Thomas Tuchel não registrou lesionados ou suspensos no elenco inglês. O XI provável conta com Jordan Pickford no gol; Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly e Djed Spence na defesa; Elliot Anderson, Declan Rice e Jude Bellingham no meio; e Marcus Rashford, Bukayo Saka e Harry Kane no ataque. Atualizações serão acrescentadas conforme informações oficiais forem divulgadas.

Sébastien Desabre também não apontou desfalques para a RD Congo. O provável XI tem Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku; Brian Cipenga, Samuel Moutoussamy e Noah Sadiki; Nathanael Mbuku, Cédric Bakambu e Yoane Wissa.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Inglaterra chega às oitavas com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A campanha inclui o triunfo por 4 a 2 sobre a Croácia e o 2 a 0 sobre o Panamá na Copa do Mundo, além de vitórias sobre Costa Rica (3 a 0) e Nova Zelândia (1 a 0) nos amistosos. O único ponto cedido foi no 0 a 0 com Gana. Ao todo, os ingleses marcaram dez gols e sofreram dois nesse período.

A RD Congo tem dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi o 3 a 1 sobre o Uzbequistão, que garantiu a classificação. Antes disso, empataram com Portugal em 1 a 1 na estreia do Mundial e perderam por 1 a 0 para a Colômbia. Nos amistosos pré-torneio, empataram sem gols com a Dinamarca e perderam por 2 a 1 para o Chile. No total, marcaram cinco gols e sofreram quatro.





Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre Inglaterra e RD Congo disponíveis no conjunto de informações atual. Este pode ser um encontro inédito entre as duas seleções em fase eliminatória de um grande torneio, sem registros históricos confirmados.





Classificação

A Inglaterra terminou em primeiro lugar no Grupo L. A RD Congo avançou na terceira posição do Grupo K.









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