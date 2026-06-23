



Copa do Mundo - L Boston Stadium





Como assistir Inglaterra x Gana online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A partida entre Inglaterra e Gana será transmitida ao vivo no Brasil por diversas plataformas. Confira abaixo os canais de TV e opções de live stream disponíveis para acompanhar o jogo.





Notícias e prováveis escalações





Thomas Tuchel não tem desfalques por lesão ou suspensão confirmados para o confronto. O técnico deve escalar: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. A presença de Bukayo Saka, que retornou aos treinos após problema no tendão de Aquiles, não está confirmada no time titular.

No lado ganês, Carlos Queiroz também não tem baixas registradas. O provável XI de Gana tem: Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Marvin Senaya, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi; Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah, Jordan Ayew; Antoine Semenyo. Atualizações serão incluídas conforme novas informações forem divulgadas antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Inglaterra chega ao jogo com três vitórias nos últimos cinco jogos, um empate e uma derrota. Os ingleses venceram a Croácia por 4 a 2 na estreia do Mundial e, antes disso, bateram Costa Rica por 3 a 0 e Nova Zelândia por 1 a 0 em amistosos. A única derrota no período foi para o Japão por 1 a 0, em março. No total, os Três Leões marcaram nove gols e sofreram quatro nessas cinco partidas.

Gana apresenta sequência mais irregular, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória sobre o Panamá por 1 a 0 na Copa do Mundo foi o único triunfo do período. Antes do torneio, a seleção empatou com o País de Gales por 1 a 1 e sofreu derrotas para México (2 a 0), Alemanha (2 a 1) e Áustria (5 a 1). Gana marcou quatro gols e sofreu onze nos cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

ING Um GAN 0 1 Empate 0 Inglaterra 1 - 1 Gana 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico recente entre as duas seleções é limitado. O único confronto registrado nos últimos anos terminou em empate por 1 a 1, em amistoso disputado em março de 2011. Com apenas um jogo no banco de dados disponível, não é possível traçar um padrão consistente entre as equipes.





Classificação

No Grupo L da Copa do Mundo 2026, a Inglaterra lidera a tabela, enquanto Gana ocupa a segunda posição após a primeira rodada.









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