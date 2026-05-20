







Como assistir Independiente Petrolero x Botafogo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





Não há informações disponíveis no momento sobre desfalques ou escalação provável do Independiente Petrolero para este confronto. Atualizações serão adicionadas conforme os dados se tornarem disponíveis antes do início da partida.

Do lado do Botafogo, também não foram divulgadas listas de lesionados, suspensos ou a escalação projetada para este jogo. As informações serão incluídas assim que forem confirmadas pela equipe.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Independiente Petrolero soma nas últimas cinco partidas um aproveitamento de uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Blooming pelo Campeonato Boliviano, em 13 de maio. Antes disso, a equipe empatou sem gols com o Always Ready e cedeu um empate por 2 a 2 para o San Antonio Bulo Bulo. Nas duas participações pela Sul-Americana neste recorte, o Petroleiro perdeu as duas, incluindo o 3 a 0 para o próprio Botafogo. No total, o time marcou oito gols e sofreu oito neste período.

O Botafogo apresenta um desempenho mais variado nas últimas cinco partidas: duas vitórias, um empate e duas derrotas. A vitória mais recente foi por 3 a 1 sobre o Corinthians no Brasileirão, em 17 de maio. O time também venceu o Racing por 2 a 1 na Sul-Americana e empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG. As derrotas vieram diante do Chapecoense na Copa do Brasil e do Remo no Brasileirão. O clube marcou nove gols e sofreu seis neste intervalo.





Últimos confrontos diretos

IND Um BOT 0 0 Empate 1 Botafogo 3 - 0 Independiente Petrolero 0 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado entre as duas equipes nos dados disponíveis ocorreu em 28 de abril de 2026, pela Copa Sul-Americana, quando o Botafogo recebeu o Independiente Petrolero e venceu por 3 a 0. Neste único encontro, o Botafogo saiu vitorioso sem sofrer gols.





Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Botafogo ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Independiente Petrolero aparece em quarto lugar. O líder chega ao confronto com a vantagem de quem controla a chave; o Petroleiro precisa de um resultado positivo para manter vivas suas chances de classificação.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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