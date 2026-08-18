Série B - Rodada 23 18 de ago. de 2026 - 20:35

Como assistir Goiás x Juventude online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Goiás é treinado por Mozart, mas o clube não confirmou o time provável para o confronto. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco esmeraldino. Os dados serão atualizados conforme o jogo se aproximar.

No Juventude, Mauricio Barbieri também não divulgou a escalação provável. Da mesma forma, não constam baixas confirmadas por lesão ou suspensão no elenco gaúcho. Mais informações serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

O Goiás somou dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Série B. A equipe perdeu para o Criciúma por 1 a 0 na rodada mais recente, em 15 de agosto. Antes disso, havia vencido o Londrina pelo mesmo placar. No período, o time marcou cinco gols e sofreu três.

O Juventude registrou dois triunfos, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Fortaleza, também em 15 de agosto. A equipe venceu o Novorizontino por 1 a 0 na rodada anterior e bateu o Avaí pelo mesmo placar no fim de julho. O único revés no período veio diante do Atlético-MG pela Copa do Brasil.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 11 de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Juventude por 2 a 0 jogando em casa. Nos cinco jogos anteriores entre as equipes, o Juventude soma duas vitórias, o Goiás duas vitórias e há um empate. O histórico recente aponta um equilíbrio relativo, com o jogo de 2018 pela Série B se destacando pelo placar de 5 a 3 para o Goiás.

Classificação

Na Série B, o Juventude ocupa a segunda colocação, enquanto o Goiás aparece na décima posição.

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