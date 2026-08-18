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Série B
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Goiás x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Goiás x Juventude
Goiás
Juventude
Série B

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Série B - Rodada 23

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Goiás x Juventude

Goiás crest
Goiás
GOI
Formação
Juventude crest
Juventude
JUV
Juventude crest
Juventude
JUV

Técnico

  • Mozart

O Goiás é treinado por Mozart, mas o clube não confirmou o time provável para o confronto. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco esmeraldino. Os dados serão atualizados conforme o jogo se aproximar.

No Juventude, Mauricio Barbieri também não divulgou a escalação provável. Da mesma forma, não constam baixas confirmadas por lesão ou suspensão no elenco gaúcho. Mais informações serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

GOI

GOI - Sequência

PON
V1-2
SPO
E1-1
AMM
D1-0
LON
V1-0
CRI
D1-0
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
JUV

JUV - Sequência

AVF
V1-0
CAM
E0-0
CAM
D0-1
NOV
V0-1
FOR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
2/1
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

O Goiás somou dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Série B. A equipe perdeu para o Criciúma por 1 a 0 na rodada mais recente, em 15 de agosto. Antes disso, havia vencido o Londrina pelo mesmo placar. No período, o time marcou cinco gols e sofreu três.

O Juventude registrou dois triunfos, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Fortaleza, também em 15 de agosto. A equipe venceu o Novorizontino por 1 a 0 na rodada anterior e bateu o Avaí pelo mesmo placar no fim de julho. O único revés no período veio diante do Atlético-MG pela Copa do Brasil.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GoiásEmpateJuventude
2
2
1
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
2
Goiás badge
Goiás
GOI
0
FJ
Brasileirão
Goiás badge
Goiás
GOI
1
Juventude badge
Juventude
JUV
0
FJ
Brasileirão
Juventude badge
Juventude
JUV
0
Goiás badge
Goiás
GOI
0
FJ
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
3
Goiás badge
Goiás
GOI
5
FJ
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
1
Juventude badge
Juventude
JUV
1
FJ
7Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 11 de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Juventude por 2 a 0 jogando em casa. Nos cinco jogos anteriores entre as equipes, o Juventude soma duas vitórias, o Goiás duas vitórias e há um empate. O histórico recente aponta um equilíbrio relativo, com o jogo de 2018 pela Série B se destacando pelo placar de 5 a 3 para o Goiás.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2212732414+1043
V
D
E
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2211652312+1139
E
V
V
D
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2211472925+437
V
D
D
V
D
4
FortalezaFortalezaFOR
2210662420+436
E
E
V
D
V
5
Operário-PROperário-PROPF
2210573030035
D
D
D
V
E
6
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
229763220+1234
E
D
V
D
D
8
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2281042419+534
V
V
E
V
E
9
CRBCRBCRB
229673232033
E
V
V
V
V
10
GoiásGoiásGOI
229582227-532
D
V
D
E
V
11
Atlético-GOAtlético-GOATG
228862423+132
D
E
V
V
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
CuiabáCuiabáCUI
2261151917+229
V
E
E
D
D
15
NáuticoNáuticoNAU
227692626027
E
E
E
V
D
16
CearáCearáCEA
226792328-525
D
V
V
D
E
17
AvaíAvaíAVF
2265112329-623
V
D
D
V
E
18
LondrinaLondrinaLON
2255122834-620
D
D
D
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2225151636-2011
D
D
V
D
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na Série B, o Juventude ocupa a segunda colocação, enquanto o Goiás aparece na décima posição.

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