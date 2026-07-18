Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Copa do Mundo
team-logoFrança
Miami Stadium
team-logoInglaterra
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Caze TV
GOAL-e

França x Inglaterra: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

França x Inglaterra
França
Inglaterra
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre França e Inglaterra, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


Como assistir França x Inglaterra online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Caze TV

Caze TV

Assista aqui

França x Inglaterra será transmitido ao vivo no Brasil pelo Disney+ e pela Caze TV. As opções de canal de TV e transmissão online estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de França x Inglaterra

4-2-3-1
França crest
França
FRA
Formação
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
4-2-3-1
16M. Maignan19T. Hernandez15I. Konate2M. Gusto26M. Lacroix18W. Zaire-Emery13N. Kante24R. Cherki7O. Dembele20D. Doue10K. Mbappe1J. Pickford6M. Guehi26J. Quansah25D. Spence2E. Konsa10J. Bellingham8E. Anderson17M. Rogers11M. Rashford20N. Madueke9H. Kane
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
4-2-3-1
França

Time titular

Inglaterra

Técnico

  • D. Deschamps
  • T. Tuchel

Lesões e suspensões

Didier Deschamps não poderá contar com William Saliba, ausente por lesão. O XI provável da França tem Mike Maignan no gol; Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix e Malo Gusto na defesa; Warren Zaïre-Emery, N'Golo Kanté e Rayan Cherki no meio-campo; e Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Kylian Mbappé no ataque.

Thomas Tuchel também lida com uma baixa: Jordan Henderson está fora por lesão. A escalação provável da Inglaterra tem Jordan Pickford na meta; Djed Spence, Marc Guéhi, Jarell Quansah e Ezri Konsa na defesa; Jude Bellingham, Elliot Anderson e Morgan Rogers no meio; e Marcus Rashford, Noni Madueke e Harry Kane no ataque. Atualizações serão adicionadas caso haja mudanças antes do apito inicial.

Retrospecto recente

FRA

FRA - Sequência

NOR
V1-4
SWE
V3-0
PAR
V0-1
MAR
V2-0
ESP
D0-2
Gol marcado (sofrido)
10/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
ING

ING - Sequência

PAN
V0-2
COD
V2-1
MÉX
V2-3
NOR
V1-2
ARG
D1-2
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A França chega ao jogo com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela Copa do Mundo. O resultado mais recente foi a eliminação para a Espanha por 2 a 0, em 14 de julho. Antes disso, os Bleus venceram Marrocos por 2 a 0 nas quartas e o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas. Ao longo dessas cinco partidas, a França marcou oito gols e sofreu três.

A Inglaterra também registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi a eliminação para a Argentina por 2 a 1, em 15 de julho, após os ingleses terem liderado o placar até os minutos finais. Antes disso, Tuchel conduziu a equipe a vitórias sobre Noruega por 2 a 1 e México por 3 a 2. Os ingleses marcaram oito gols e sofreram quatro no período.

Últimos confrontos diretos

FRA

Outros

ING

3

Vitórias

1

Empate

1

8

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

O encontro mais recente entre as duas seleções aconteceu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, em 10 de dezembro, com vitória da França por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos, os franceses levam vantagem, com três vitórias contra uma dos ingleses e um empate. A única vitória da Inglaterra nesse recorte foi um amistoso disputado em 17 de novembro de 2015, quando os ingleses venceram por 2 a 0.

Classificação

Na fase de grupos da Copa do Mundo 2026, a França terminou na primeira colocação do Grupo I, enquanto a Inglaterra liderou o Grupo L.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google