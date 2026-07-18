Como assistir França x Inglaterra online - Canais de TV e transmissões ao vivo
França x Inglaterra será transmitido ao vivo no Brasil pelo Disney+ e pela Caze TV. As opções de canal de TV e transmissão online estão listadas abaixo.
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de França x Inglaterra
Time titular
Técnico
- D. Deschamps
- T. Tuchel
Lesões e suspensões
Didier Deschamps não poderá contar com William Saliba, ausente por lesão. O XI provável da França tem Mike Maignan no gol; Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix e Malo Gusto na defesa; Warren Zaïre-Emery, N'Golo Kanté e Rayan Cherki no meio-campo; e Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Kylian Mbappé no ataque.
Thomas Tuchel também lida com uma baixa: Jordan Henderson está fora por lesão. A escalação provável da Inglaterra tem Jordan Pickford na meta; Djed Spence, Marc Guéhi, Jarell Quansah e Ezri Konsa na defesa; Jude Bellingham, Elliot Anderson e Morgan Rogers no meio; e Marcus Rashford, Noni Madueke e Harry Kane no ataque. Atualizações serão adicionadas caso haja mudanças antes do apito inicial.
Retrospecto recente
A França chega ao jogo com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela Copa do Mundo. O resultado mais recente foi a eliminação para a Espanha por 2 a 0, em 14 de julho. Antes disso, os Bleus venceram Marrocos por 2 a 0 nas quartas e o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas. Ao longo dessas cinco partidas, a França marcou oito gols e sofreu três.
A Inglaterra também registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi a eliminação para a Argentina por 2 a 1, em 15 de julho, após os ingleses terem liderado o placar até os minutos finais. Antes disso, Tuchel conduziu a equipe a vitórias sobre Noruega por 2 a 1 e México por 3 a 2. Os ingleses marcaram oito gols e sofreram quatro no período.
Últimos confrontos diretos
O encontro mais recente entre as duas seleções aconteceu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, em 10 de dezembro, com vitória da França por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos, os franceses levam vantagem, com três vitórias contra uma dos ingleses e um empate. A única vitória da Inglaterra nesse recorte foi um amistoso disputado em 17 de novembro de 2015, quando os ingleses venceram por 2 a 0.
Classificação
Na fase de grupos da Copa do Mundo 2026, a França terminou na primeira colocação do Grupo I, enquanto a Inglaterra liderou o Grupo L.
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