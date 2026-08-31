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Fortaleza x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fortaleza x Operário-PR

Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Formação
Operário-PR crest
Operário-PR
OPF
Operário-PR crest
Operário-PR
OPF

Técnico

  • P. Autuori

O Fortaleza é treinado por Paulo Autuori, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou o provável time titular. As novidades devem ser confirmadas mais próximo do apito inicial.

No Operário-PR, Luizinho Lopes também não tem escalação definida publicamente. Não há registros de lesionados ou suspensos até o momento, e a lista de relacionados será atualizada conforme novas informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

FOR

FOR - Sequência

SEP
V3-2
CUI
E1-1
JUV
E0-0
SAB
E1-1
CRI
V0-2
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OPF

OPF - Sequência

ATG
D3-1
SAB
D1-3
AVF
D1-2
CUI
D1-0
VLN
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Fortaleza soma dois triunfos, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento sólido que inclui a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras na Copa do Brasil. Na Série B, o time empatou com São Bernardo por 1 a 1 e com o Cuiabá pelo mesmo placar, além de ficar no 0 a 0 com o Juventude. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Criciúma, fora de casa. No total, o Fortaleza marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Operário-PR vive fase oposta: são quatro derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos. O time sofreu gols em quatro dos cinco jogos, tendo perdido para Atlético-GO por 3 a 1, para São Bernardo por 3 a 1 e para Avaí por 2 a 1. O empate sem gols com Vila Nova-GO no compromisso mais recente interrompeu a sequência de derrotas, mas o aproveitamento segue baixo. O Operário marcou apenas três gols e cedeu sete nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FortalezaEmpateOperário-PR
0
1
0
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
0
FJ
0Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O histórico recente entre as equipes conta com apenas um confronto registrado: Operário-PR e Fortaleza empataram por 0 a 0 em abril de 2026, pela Série B, com o duelo disputado no estádio do clube paranaense. Com um único jogo nos registros disponíveis, não é possível traçar um padrão claro de domínio entre os times.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2413652613+1345
V
V
E
V
V
2
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2513573725+1244
V
E
V
V
D
3
CriciúmaCriciúmaCRI
2512852619+744
D
D
E
V
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2512764122+1943
V
V
V
E
D
5
FortalezaFortalezaFOR
2411762721+640
V
E
E
E
V
6
CRBCRBCRB
2511683735+239
V
D
V
E
V
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
2510962823+539
V
V
E
D
E
8
SportSportSPO
2591153324+938
D
V
D
V
V
9
Operário-PROperário-PROPF
2410683031-136
E
D
D
D
D
10
GoiásGoiásGOI
2510692530-536
V
E
D
D
V
11
CuiabáCuiabáCUI
2581252319+436
V
E
V
V
E
12
NáuticoNáuticoNAU
259793028+234
V
E
V
E
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2581072627-134
D
D
D
V
V
14
São BernardoSão BernardoSAB
258893429+532
D
E
E
D
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2587102928+131
D
D
E
V
V
16
AvaíAvaíAVF
2585122731-429
D
V
V
V
D
17
CearáCearáCEA
2577112532-728
D
V
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2456132936-721
D
E
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2535171842-2414
V
D
D
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2524191652-3610
D
D
D
E
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Fortaleza ocupa a quinta posição, enquanto o Operário-PR aparece em oitavo lugar.

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