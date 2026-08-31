Série B - Rodada 25 31 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir Fortaleza x Operário-PR online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Fortaleza é treinado por Paulo Autuori, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou o provável time titular. As novidades devem ser confirmadas mais próximo do apito inicial.

No Operário-PR, Luizinho Lopes também não tem escalação definida publicamente. Não há registros de lesionados ou suspensos até o momento, e a lista de relacionados será atualizada conforme novas informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

O Fortaleza soma dois triunfos, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento sólido que inclui a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras na Copa do Brasil. Na Série B, o time empatou com São Bernardo por 1 a 1 e com o Cuiabá pelo mesmo placar, além de ficar no 0 a 0 com o Juventude. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Criciúma, fora de casa. No total, o Fortaleza marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Operário-PR vive fase oposta: são quatro derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos. O time sofreu gols em quatro dos cinco jogos, tendo perdido para Atlético-GO por 3 a 1, para São Bernardo por 3 a 1 e para Avaí por 2 a 1. O empate sem gols com Vila Nova-GO no compromisso mais recente interrompeu a sequência de derrotas, mas o aproveitamento segue baixo. O Operário marcou apenas três gols e cedeu sete nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos Empate 0 1 0 Série B Operário-PR OPF 0 Fortaleza FOR 0 FJ 0 Gols marcados 0 Jogos sobre 2.5 gols 0 / 1 Ambas as equipes marcaram 0 / 1

O histórico recente entre as equipes conta com apenas um confronto registrado: Operário-PR e Fortaleza empataram por 0 a 0 em abril de 2026, pela Série B, com o duelo disputado no estádio do clube paranaense. Com um único jogo nos registros disponíveis, não é possível traçar um padrão claro de domínio entre os times.

Classificação

Na tabela da Série B, o Fortaleza ocupa a quinta posição, enquanto o Operário-PR aparece em oitavo lugar.

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