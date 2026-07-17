







Como assistir Fortaleza x Novorizontino online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A partida entre Fortaleza e Novorizontino terá transmissão ao vivo pelo Disney+, Zapping, Claro+, Sky+ e Vivo Play. Confira abaixo os canais disponíveis e escolha a opção que melhor se adapta à sua assinatura.





Notícias e prováveis escalações





O técnico do Fortaleza, Thiago Carpini, não tem divulgado informações sobre desfalques ou escalação provável para o confronto. A comissão técnica deve definir o time com base no desgaste físico do elenco após a sequência de jogos recentes.

No Novorizontino, Enderson Moreira também não confirmou lesionados ou suspensos. As informações sobre os relacionados serão atualizadas conforme a delegação se aproxima do jogo.





Retrospecto recente

O Fortaleza soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu Ponte Preta por 2 a 0 e Sport por 2 a 1, mas perdeu para o América-MG por 3 a 0 e, mais recentemente, para o Atlético-GO por 1 a 0. No total, o time marcou seis gols e sofreu seis nesse período.

O Novorizontino tem aproveitamento melhor no mesmo recorte: três vitórias, um empate e uma derrota. O destaque foi a goleada sobre o Atlético-GO por 3 a 0. A equipe também venceu Vila Nova-GO por 2 a 1 e Ponte Preta por 2 a 0, empatou com o Náutico em 2 a 2 e perdeu para o Operário-PR por 2 a 1 na última rodada. Ao todo, o Novorizontino marcou dez gols e sofreu seis nesses cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Fortaleza e Novorizontino para este período. As informações do histórico recente entre os clubes serão atualizadas quando estiverem disponíveis.





Classificação

Na tabela da Série B, o Novorizontino ocupa a quarta posição, enquanto o Fortaleza aparece em sexto lugar.









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