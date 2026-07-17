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Série B
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Fortaleza x Novorizontino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Fortaleza x Novorizontino
Fortaleza
Novorizontino
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Fortaleza e Novorizontino, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



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A partida entre Fortaleza e Novorizontino terá transmissão ao vivo pelo Disney+, Zapping, Claro+, Sky+ e Vivo Play. Confira abaixo os canais disponíveis e escolha a opção que melhor se adapta à sua assinatura.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Fortaleza x Novorizontino

Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Formação
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV

Técnico

  • T. Carpini

O técnico do Fortaleza, Thiago Carpini, não tem divulgado informações sobre desfalques ou escalação provável para o confronto. A comissão técnica deve definir o time com base no desgaste físico do elenco após a sequência de jogos recentes.

No Novorizontino, Enderson Moreira também não confirmou lesionados ou suspensos. As informações sobre os relacionados serão atualizadas conforme a delegação se aproxima do jogo.


Retrospecto recente

FOR

FOR - Sequência

AMM
D0-3
CRB
E1-1
SPO
V2-1
PON
V2-0
ATG
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
NOV

NOV - Sequência

NAU
E2-2
PON
V0-2
VLN
V2-1
ATG
V3-0
OPF
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Fortaleza soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu Ponte Preta por 2 a 0 e Sport por 2 a 1, mas perdeu para o América-MG por 3 a 0 e, mais recentemente, para o Atlético-GO por 1 a 0. No total, o time marcou seis gols e sofreu seis nesse período.

O Novorizontino tem aproveitamento melhor no mesmo recorte: três vitórias, um empate e uma derrota. O destaque foi a goleada sobre o Atlético-GO por 3 a 0. A equipe também venceu Vila Nova-GO por 2 a 1 e Ponte Preta por 2 a 0, empatou com o Náutico em 2 a 2 e perdeu para o Operário-PR por 2 a 1 na última rodada. Ao todo, o Novorizontino marcou dez gols e sofreu seis nesses cinco jogos.


Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Fortaleza e Novorizontino para este período. As informações do histórico recente entre os clubes serão atualizadas quando estiverem disponíveis.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
179622012+833
V
V
V
V
E
2
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
179442519+631
D
V
D
V
D
3
Operário-PROperário-PROPF
179442218+431
V
V
V
V
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
178632816+1230
D
V
V
V
E
5
JuventudeJuventudeJUV
17854178+929
V
E
V
V
V
6
FortalezaFortalezaFOR
178452017+328
D
V
V
E
D
7
São BernardoSão BernardoSAB
177552316+726
E
D
D
D
E
8
SportSportSPO
176832115+626
E
D
D
E
E
9
GoiásGoiásGOI
177461823-525
E
V
V
D
E
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
176651919024
V
D
V
E
E
11
CuiabáCuiabáCUI
175931411+324
E
V
E
D
V
12
CRBCRBCRB
186572832-423
V
E
D
V
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
175841616023
E
D
V
D
E
14
NáuticoNáuticoNAU
186392223-121
D
D
E
D
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
175572018+220
E
V
D
V
V
16
LondrinaLondrinaLON
175482525019
E
V
E
V
V
17
CearáCearáCEA
174671520-518
E
D
D
D
E
18
AvaíAvaíAVF
174491824-616
V
D
D
V
D
19
Ponte PretaPonte PretaPON
1722131133-228
D
D
D
D
D
20
América-MGAmérica-MGAMM
1714121128-177
E
D
D
D
V
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Novorizontino ocupa a quarta posição, enquanto o Fortaleza aparece em sexto lugar.



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