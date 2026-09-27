Série B - Rodada 30 27 de set. de 2026 - 17:30

Como assistir Fortaleza x Athletic Club-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Fortaleza, o técnico Paulo Autuori ainda não tem escalação confirmada para o confronto, e informações sobre lesionados e suspensos serão atualizadas conforme se aproximar o dia do jogo.

No Athletic Club-MG, o treinador Alex também não divulgou o time provável. Detalhes sobre desfalques e novidades no elenco visitante serão adicionados à medida que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Fortaleza chega embalado para o confronto, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu o jogo mais recente contra o Londrina por 1 a 2 e também bateu o Avaí por 1 a 0, demonstrando consistência defensiva. Ao todo, o time marcou cinco gols e sofreu quatro nesse período.

O Athletic Club-MG apresenta desempenho irregular, com dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais expressiva foi o 5 a 0 sobre o Vila Nova-GO, mas a goleada sofrida para o Cuiabá por 3 a 0 expõe a fragilidade da equipe. O time marcou nove gols e sofreu sete nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre as equipes no período recente aconteceu em 30 de maio de 2026, pela Série B, com vitória do Athletic Club-MG por 1 a 0 jogando em casa. Com apenas um duelo no histórico disponível, o Athletic Club-MG leva a vantagem, mas o Fortaleza terá a chance de igualar o retrospecto desta vez atuando como mandante.

Classificação

Na tabela da Série B, o Fortaleza ocupa a terceira colocação, dentro do grupo de acesso, enquanto o Athletic Club-MG figura na 13ª posição, em situação mais delicada na classificação.

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