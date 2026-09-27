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Série B
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Fortaleza x Athletic Club-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Fortaleza x Athletic Club-MG
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Athletic Club-MG
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Fortaleza e Athletic Club-MG, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 30

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fortaleza x Athletic Club-MG

Técnico

  • P. Autuori

No Fortaleza, o técnico Paulo Autuori ainda não tem escalação confirmada para o confronto, e informações sobre lesionados e suspensos serão atualizadas conforme se aproximar o dia do jogo.

No Athletic Club-MG, o treinador Alex também não divulgou o time provável. Detalhes sobre desfalques e novidades no elenco visitante serão adicionados à medida que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

FOR

FOR - Sequência

OPF
E1-1
GOI
V0-1
AVF
V1-0
CEA
E1-1
LON
V1-2
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ATH

ATH - Sequência

NAU
D2-1
VLN
V5-0
CUI
D3-0
JUV
V0-2
BSP
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Fortaleza chega embalado para o confronto, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu o jogo mais recente contra o Londrina por 1 a 2 e também bateu o Avaí por 1 a 0, demonstrando consistência defensiva. Ao todo, o time marcou cinco gols e sofreu quatro nesse período.

O Athletic Club-MG apresenta desempenho irregular, com dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais expressiva foi o 5 a 0 sobre o Vila Nova-GO, mas a goleada sofrida para o Cuiabá por 3 a 0 expõe a fragilidade da equipe. O time marcou nove gols e sofreu sete nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FortalezaEmpateAthletic Club-MG
0
0
1
Série B
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
1
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
0
FJ
0Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O único confronto registrado entre as equipes no período recente aconteceu em 30 de maio de 2026, pela Série B, com vitória do Athletic Club-MG por 1 a 0 jogando em casa. Com apenas um duelo no histórico disponível, o Athletic Club-MG leva a vantagem, mas o Fortaleza terá a chance de igualar o retrospecto desta vez atuando como mandante.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
3016684331+1254
V
V
E
V
D
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
3014974927+2251
E
D
E
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2914963324+951
V
E
V
V
E
4
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
5
Atlético-GOAtlético-GOATG
30131073727+1049
V
D
V
V
E
6
Operário-PROperário-PROPF
3013984338+548
E
V
E
V
V
7
CriciúmaCriciúmaCRI
2913882827+147
D
D
D
V
D
8
CRBCRBCRB
29136104241+145
D
V
D
V
V
9
SportSportSPO
30111184032+844
D
V
D
V
D
10
CuiabáCuiabáCUI
29101363022+843
V
E
V
D
V
11
GoiásGoiásGOI
30126123036-642
D
V
V
D
D
12
São BernardoSão BernardoSAB
30119104031+942
E
V
V
D
V
13
NáuticoNáuticoNAU
30118113837+141
V
D
E
D
V
14
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
15
CearáCearáCEA
3099123339-636
E
V
E
D
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2986153038-830
D
E
D
D
D
18
LondrinaLondrinaLON
3077163943-428
D
D
V
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2934221762-4513
V
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Fortaleza ocupa a terceira colocação, dentro do grupo de acesso, enquanto o Athletic Club-MG figura na 13ª posição, em situação mais delicada na classificação.

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