Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Brasileirão
team-logoFluminense
team-logoVasco
Assista aqui! GloboplayAssista aqui! SporTV
GOAL-e

Com o apoio de

Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Fluminense x Vasco
Fluminense
Vasco
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Fluminense e Vasco, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Brasileirão - Rodada 26

Como assistir Fluminense x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Globoplay

Globoplay

Assista aqui

SporTV

SporTV

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fluminense x Vasco

Fluminense crest
Fluminense
FLU
Formação
Vasco crest
Vasco
VAS
Vasco crest
Vasco
VAS

Técnico

  • Marcao

O Fluminense é comandado por Marcao para este confronto. Não há informações de lesionados ou suspensos disponíveis para o time da casa no momento, e nenhum provável time titular foi confirmado. As atualizações serão incluídas conforme as informações forem divulgadas antes da partida.

O Vasco tem Pedro Emanuel no comando. Assim como no caso do adversário, não há dados sobre desfalques ou escalação provável para a equipe visitante neste momento. As novidades serão adicionadas à medida que o clube divulgar informações mais próximas do jogo.

Retrospecto recente

FLU

FLU - Sequência

INR
E0-0
SEP
V3-2
INR
V1-1
REM
V2-1
APR
E3-3
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
VAS

VAS - Sequência

OLI
V1-4
SEP
D4-1
VIT
V1-0
CRU
V3-1
VIT
V0-2
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Fluminense soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. A partida mais recente terminou em empate por 3 a 3 com o Athletico Paranaense pelo Brasileirão, em 30 de agosto. Antes disso, o Tricolor bateu o Remo por 2 a 1 na liga e venceu o Palmeiras por 3 a 2, resultado que se destaca na sequência. O time também garantiu uma vitória sobre o Independiente Rivadavia na Copa Libertadores, com o único ponto perdido na competição vindo de um empate sem gols contra o mesmo adversário. Ao longo dos cinco jogos, o Fluminense marcou nove gols e sofreu sete.

O Vasco registra três vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, sem empates. O resultado mais recente foi um 2 a 0 sobre o Vitória pela Copa do Brasil, em 3 de setembro, logo após um 3 a 1 sobre o Cruzeiro no Brasileirão em 30 de agosto. O Cruz-Maltino também venceu o Vitória por 1 a 0 na copa e goleou o Olimpia por 4 a 1 na Copa Sul-Americana. A única derrota da série foi um 1 a 4 para o Palmeiras no Brasileirão, em 23 de agosto. O time balançou as redes dez vezes e sofreu seis gols no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FluminenseEmpateVasco
1
2
2
Copa do Brasil
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Vasco badge
Vasco
VAS
3
FJ
Copa do Brasil
Vasco badge
Vasco
VAS
0
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
3
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
FJ
Carioca
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
Carioca
Vasco badge
Vasco
VAS
0
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 6 de agosto de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Vasco venceu o Fluminense por 3 a 1 jogando no estádio do rival. Antes disso, os dois clubes empataram em 0 a 0 no jogo de ida da mesma competição, em 1º de agosto, com o Vasco como mandante. Nos últimos cinco encontros registrados, o Vasco saiu vencedor duas vezes e o Fluminense uma, com dois empates. A vitória do Vasco por 3 a 2 no Brasileirão de março de 2026 e o triunfo do Fluminense por 1 a 0 no Carioca em fevereiro completam o histórico recente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2515734521+2452
E
V
D
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2515645021+2951
V
V
D
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2513663725+1245
E
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2511953932+742
E
V
V
E
E
5
BahiaBahiaBAH
25101053730+740
V
V
E
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2510783333037
V
V
E
V
D
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2410683228+436
V
E
V
E
V
9
BragantinoBragantinoBGT
2410592925+435
D
V
E
D
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
258892625+132
D
D
D
V
E
11
São PauloSão PauloSAP
2486102928+130
V
D
E
D
E
12
BotafogoBotafogoBOT
2486103740-330
D
D
D
E
V
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
247893436-229
V
E
V
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2477102732-528
V
D
D
V
E
16
MirassolMirassolMIR
2567122739-1225
D
E
E
D
D
17
VascoVascoVAS
2467112739-1225
V
D
D
E
E
18
InternacionalInternacionalINT
25510102631-525
D
E
E
E
E
19
RemoRemoREM
2558123042-1223
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2428142549-2414
D
V
E
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Fluminense ocupa a quarta colocação, enquanto o Vasco aparece na 17ª posição.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google