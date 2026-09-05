Brasileirão - Rodada 26 5 de set. de 2026 - 20:00

Como assistir Fluminense x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Fluminense é comandado por Marcao para este confronto. Não há informações de lesionados ou suspensos disponíveis para o time da casa no momento, e nenhum provável time titular foi confirmado. As atualizações serão incluídas conforme as informações forem divulgadas antes da partida.

O Vasco tem Pedro Emanuel no comando. Assim como no caso do adversário, não há dados sobre desfalques ou escalação provável para a equipe visitante neste momento. As novidades serão adicionadas à medida que o clube divulgar informações mais próximas do jogo.

Retrospecto recente

O Fluminense soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. A partida mais recente terminou em empate por 3 a 3 com o Athletico Paranaense pelo Brasileirão, em 30 de agosto. Antes disso, o Tricolor bateu o Remo por 2 a 1 na liga e venceu o Palmeiras por 3 a 2, resultado que se destaca na sequência. O time também garantiu uma vitória sobre o Independiente Rivadavia na Copa Libertadores, com o único ponto perdido na competição vindo de um empate sem gols contra o mesmo adversário. Ao longo dos cinco jogos, o Fluminense marcou nove gols e sofreu sete.

O Vasco registra três vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, sem empates. O resultado mais recente foi um 2 a 0 sobre o Vitória pela Copa do Brasil, em 3 de setembro, logo após um 3 a 1 sobre o Cruzeiro no Brasileirão em 30 de agosto. O Cruz-Maltino também venceu o Vitória por 1 a 0 na copa e goleou o Olimpia por 4 a 1 na Copa Sul-Americana. A única derrota da série foi um 1 a 4 para o Palmeiras no Brasileirão, em 23 de agosto. O time balançou as redes dez vezes e sofreu seis gols no período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 6 de agosto de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Vasco venceu o Fluminense por 3 a 1 jogando no estádio do rival. Antes disso, os dois clubes empataram em 0 a 0 no jogo de ida da mesma competição, em 1º de agosto, com o Vasco como mandante. Nos últimos cinco encontros registrados, o Vasco saiu vencedor duas vezes e o Fluminense uma, com dois empates. A vitória do Vasco por 3 a 2 no Brasileirão de março de 2026 e o triunfo do Fluminense por 1 a 0 no Carioca em fevereiro completam o histórico recente.

Classificação

No Brasileirão, o Fluminense ocupa a quarta colocação, enquanto o Vasco aparece na 17ª posição.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.