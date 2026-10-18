Brasileirão - Rodada 31 18 de out. de 2026 - 15:00

Como assistir Fluminense x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Marcao não confirmou a escalação do Fluminense e não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa. Atualizações devem ser divulgadas conforme o jogo se aproxima.

No Santos, Cuca também mantém o time em sigilo. Não há confirmação de escalação, lesões ou suspensões para os visitantes neste momento. A condição física de Philippe Coutinho segue sendo acompanhada com atenção pela comissão técnica, que tem adotado cautela na gestão do meia.

Retrospecto recente

O Fluminense chega ao confronto com dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Palmeiras na Copa Libertadores, após uma goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba no Brasileirão. No total, a equipe marcou nove gols e sofreu sete nessa sequência.

O Santos tem um aproveitamento ligeiramente melhor no mesmo período: duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe vem de derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, mas havia empatado em 2 a 2 com o Flamengo antes disso. No cômputo dos cinco jogos, o time balançou as redes sete vezes e levou oito gols.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as equipes é equilibrado. O confronto mais recente pelo Brasileirão, disputado em abril de 2026, terminou com vitória do Fluminense por 3 a 2 jogando fora de casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Fluminense leva vantagem no saldo, com o Santos tendo vencido apenas uma vez nesse recorte. A série tem produzido jogos com gols, o que torna o duelo desta rodada imprevisível.

Classificação

O Fluminense ocupa a quarta colocação no Brasileirão, em posição que garante acesso direto à próxima Copa Libertadores, mas que exige atenção para não escorregar. O Santos está em oitavo, ainda dentro do grupo que briga por uma vaga continental, mas precisando somar pontos para não perder contato com os times à frente.

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