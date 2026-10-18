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Fluminense x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Fluminense x Santos
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fluminense x Santos

Técnico

  • Marcao

O técnico Marcao não confirmou a escalação do Fluminense e não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa. Atualizações devem ser divulgadas conforme o jogo se aproxima.

No Santos, Cuca também mantém o time em sigilo. Não há confirmação de escalação, lesões ou suspensões para os visitantes neste momento. A condição física de Philippe Coutinho segue sendo acompanhada com atenção pela comissão técnica, que tem adotado cautela na gestão do meia.

Retrospecto recente

FLU

FLU - Sequência

CAP
D2-1
COR
V1-3
COR
V4-0
FLA
D1-0
SEP
D1-2
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SAN

SAN - Sequência

CAM
D4-2
REM
V1-2
SAP
V1-2
FLA
E2-2
CAM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Fluminense chega ao confronto com dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Palmeiras na Copa Libertadores, após uma goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba no Brasileirão. No total, a equipe marcou nove gols e sofreu sete nessa sequência.

O Santos tem um aproveitamento ligeiramente melhor no mesmo período: duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe vem de derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, mas havia empatado em 2 a 2 com o Flamengo antes disso. No cômputo dos cinco jogos, o time balançou as redes sete vezes e levou oito gols.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FluminenseEmpateSantos
4
1
0
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
2
Fluminense badge
Fluminense
FLU
3
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
0
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
0
Fluminense badge
Fluminense
FLU
3
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
8Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O histórico recente entre as equipes é equilibrado. O confronto mais recente pelo Brasileirão, disputado em abril de 2026, terminou com vitória do Fluminense por 3 a 2 jogando fora de casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Fluminense leva vantagem no saldo, com o Santos tendo vencido apenas uma vez nesse recorte. A série tem produzido jogos com gols, o que torna o duelo desta rodada imprevisível.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
3019745825+3364
V
E
V
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
3014974837+1151
D
V
V
D
V
5
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
6
BahiaBahiaBAH
30131074436+849
V
D
D
V
V
7
CruzeiroCruzeiroCRU
30146104644+248
D
V
V
D
V
8
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
9
SantosSantosSAN
30119104645+142
D
E
V
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
30117123835+340
V
E
D
D
E
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
30710133240-831
E
E
E
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

O Fluminense ocupa a quarta colocação no Brasileirão, em posição que garante acesso direto à próxima Copa Libertadores, mas que exige atenção para não escorregar. O Santos está em oitavo, ainda dentro do grupo que briga por uma vaga continental, mas precisando somar pontos para não perder contato com os times à frente.

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