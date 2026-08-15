Brasileirão - Rodada 23 15 de ago. de 2026 - 15:30

Como assistir Fluminense x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Fluminense é comandado por Luis Zubeldia para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco tricolor, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproximar.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão até o momento. Nenhuma escalação projetada foi divulgada pelo clube. As informações sobre o elenco serão atualizadas à medida que a partida se aproximar.

Retrospecto recente

O Fluminense soma um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, sem nenhuma vitória nesse período. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Independiente Rivadavia na Copa Libertadores, em 11 de agosto. Antes disso, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Botafogo no Brasileirão e foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, perdendo por 3 a 1. O clube também empatou sem gols com o próprio Vasco e com o Bahia nesse intervalo, totalizando apenas um gol marcado e três sofridos nas últimas cinco partidas.

O Palmeiras vem de sequência mais equilibrada, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño na Libertadores, em 12 de agosto. O empate sem gols com o Internacional no Brasileirão antecedeu esse resultado. O Verdão também perdeu para o Fortaleza por 3 a 2 na Copa do Brasil, mas venceu o mesmo adversário por 3 a 0 e goleou o Vitória por 4 a 0 fora de casa. Ao todo, o clube marcou oito gols e sofreu cinco nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 26 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Palmeiras por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, as equipes empataram sem gols no mesmo campeonato, em novembro de 2025, e o Fluminense havia vencido o jogo anterior no Brasileirão, em julho de 2025, por 1 a 0 em casa. Nos últimos cinco encontros pelo Brasileirão, o Palmeiras venceu três vezes, o Fluminense duas, com as partidas produzindo resultados equilibrados ao longo do período.

Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras lidera a competição na primeira posição, enquanto o Fluminense aparece em quarto lugar na tabela.

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