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Brasileirão
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Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Fluminense x Palmeiras
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Brasileirão - Rodada 23

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fluminense x Palmeiras

Fluminense crest
Fluminense
FLU
Formação
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP

Técnico

  • L. Zubeldia

O Fluminense é comandado por Luis Zubeldia para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco tricolor, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproximar.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão até o momento. Nenhuma escalação projetada foi divulgada pelo clube. As informações sobre o elenco serão atualizadas à medida que a partida se aproximar.

Retrospecto recente

FLU

FLU - Sequência

BAH
E0-0
VAS
E0-0
VAS
D1-3
BOT
E1-1
INR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
2/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SEP

SEP - Sequência

VIT
V0-4
FOR
V3-0
FOR
D3-2
INT
E0-0
CPO
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Fluminense soma um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, sem nenhuma vitória nesse período. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Independiente Rivadavia na Copa Libertadores, em 11 de agosto. Antes disso, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Botafogo no Brasileirão e foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, perdendo por 3 a 1. O clube também empatou sem gols com o próprio Vasco e com o Bahia nesse intervalo, totalizando apenas um gol marcado e três sofridos nas últimas cinco partidas.

O Palmeiras vem de sequência mais equilibrada, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño na Libertadores, em 12 de agosto. O empate sem gols com o Internacional no Brasileirão antecedeu esse resultado. O Verdão também perdeu para o Fortaleza por 3 a 2 na Copa do Brasil, mas venceu o mesmo adversário por 3 a 0 e goleou o Vitória por 4 a 0 fora de casa. Ao todo, o clube marcou oito gols e sofreu cinco nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FluminenseEmpatePalmeiras
2
1
2
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 26 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Palmeiras por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, as equipes empataram sem gols no mesmo campeonato, em novembro de 2025, e o Fluminense havia vencido o jogo anterior no Brasileirão, em julho de 2025, por 1 a 0 em casa. Nos últimos cinco encontros pelo Brasileirão, o Palmeiras venceu três vezes, o Fluminense duas, com as partidas produzindo resultados equilibrados ao longo do período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2214623816+2248
E
V
D
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2112633918+2142
V
E
E
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2212463019+1140
V
E
V
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
229853126+535
E
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
229673031-133
V
V
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
228952925+433
E
E
E
E
V
7
CorinthiansCorinthiansCOR
228862420+432
V
E
E
V
V
8
BragantinoBragantinoBGT
219482622+431
D
E
E
V
V
9
BotafogoBotafogoBOT
218673533+230
E
V
E
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
228682729-230
V
D
E
D
D
11
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
217592625+126
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2275102233-1126
D
D
D
E
V
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2165102430-623
D
V
E
V
D
16
InternacionalInternacionalINT
225892327-423
E
E
D
D
D
17
SantosSantosSAN
215792935-622
D
E
D
V
D
18
VascoVascoVAS
215792331-822
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2117132043-2310
D
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Palmeiras lidera a competição na primeira posição, enquanto o Fluminense aparece em quarto lugar na tabela.

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