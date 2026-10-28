Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoFluminense
team-logoInternacional
Assista aqui! Caze TVAssista aqui! Globoplay
GOAL-e
Com a ajuda da

Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Fluminense x Internacional
Fluminense
Internacional
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Fluminense e Internacional, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Brasileirão - Rodada 33

Como assistir Fluminense x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Caze TV

Caze TV

Assista aqui

Globoplay

Globoplay

Assista aqui

Globo

Globo

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fluminense x Internacional

Técnico

  • Marcao

Marcao não confirmou a escalação do Fluminense e não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco carioca. Mais detalhes serão divulgados conforme o clube se aproximar da partida.

No Internacional, Eduardo Baptista também mantém o time sob sigilo. Não há dados confirmados sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão adicionadas quando as informações oficiais estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

FLU

FLU - Sequência

FLA
D1-0
SEP
D1-2
SAN
D1-2
SEP
D0-1
CHA
D2-1
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
INT

INT - Sequência

SAP
D1-0
COR
V2-1
GRE
E1-1
MIR
D2-0
BOT
V3-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Fluminense chega à partida em péssima fase, com cinco derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe perdeu 2 a 1 para o Chapecoense na rodada mais recente do Brasileirão e também foi eliminada pelo Palmeiras na Copa Libertadores, sofrendo derrotas por 0 a 1 e 1 a 2. Ao todo, o time marcou cinco gols e sofreu seis nesse período.

O Internacional apresenta desempenho mais equilibrado, com dois triunfos, uma igualdade e duas derrotas nos últimos cinco jogos do Brasileirão. A vitória mais recente foi por 3 a 0 diante do Botafogo, e o time também bateu o Corinthians por 2 a 1. As derrotas para o Mirassol por 2 a 0 e para o São Paulo por 1 a 0 mostram que a regularidade ainda é um ponto a ser trabalhado.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FluminenseEmpateInternacional
3
1
1
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
2
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Internacional badge
Internacional
INT
0
FJ
Copa do Brasil
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
Copa do Brasil
Internacional badge
Internacional
INT
1
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
0
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
FJ
6Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu no Brasileirão em maio de 2026, quando o Internacional venceu o Fluminense por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Fluminense havia levado a melhor em outubro de 2025, vencendo por 1 a 0 como mandante. Nos últimos cinco encontros, que incluem também disputas pela Copa do Brasil em 2025, o Internacional soma duas vitórias contra três do Fluminense, com uma igualdade.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3221746427+3770
V
V
V
E
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3220935622+3469
V
V
V
V
E
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3215985038+1254
E
D
V
E
V
5
FluminenseFluminenseFLU
3214995041+951
D
D
D
V
V
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
32148104438+650
D
V
V
E
V
7
BahiaBahiaBAH
32131184540+550
E
D
V
D
D
8
SantosSantosSAN
321210104947+246
E
V
D
E
V
9
São PauloSão PauloSAP
32127133736+143
E
V
V
D
D
10
BragantinoBragantinoBGT
32118133938+141
D
E
V
E
D
11
BotafogoBotafogoBOT
32109134451-739
D
V
E
D
D
12
CoritibaCoritibaCOR
32109133850-1239
D
D
E
D
D
13
VascoVascoVAS
31108133945-638
V
D
E
V
V
14
VitóriaVitóriaVIT
32108143546-1138
E
E
D
V
D
15
MirassolMirassolMIR
32910133745-837
E
V
D
E
V
16
InternacionalInternacionalINT
32811133640-435
V
D
E
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
32810143544-934
V
D
E
E
E
18
CorinthiansCorinthiansCOR
3289153442-833
D
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3149183263-3121
V
D
D
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Fluminense ocupa a quinta colocação, enquanto o Internacional está em 16º lugar. O duelo, portanto, coloca frente a frente um clube que luta para se manter no grupo de acesso às competições continentais e outro que precisa reagir para se distanciar da zona de rebaixamento.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google