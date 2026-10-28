Brasileirão - Rodada 33 28 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Fluminense x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Marcao não confirmou a escalação do Fluminense e não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco carioca. Mais detalhes serão divulgados conforme o clube se aproximar da partida.

No Internacional, Eduardo Baptista também mantém o time sob sigilo. Não há dados confirmados sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão adicionadas quando as informações oficiais estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Fluminense chega à partida em péssima fase, com cinco derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe perdeu 2 a 1 para o Chapecoense na rodada mais recente do Brasileirão e também foi eliminada pelo Palmeiras na Copa Libertadores, sofrendo derrotas por 0 a 1 e 1 a 2. Ao todo, o time marcou cinco gols e sofreu seis nesse período.

O Internacional apresenta desempenho mais equilibrado, com dois triunfos, uma igualdade e duas derrotas nos últimos cinco jogos do Brasileirão. A vitória mais recente foi por 3 a 0 diante do Botafogo, e o time também bateu o Corinthians por 2 a 1. As derrotas para o Mirassol por 2 a 0 e para o São Paulo por 1 a 0 mostram que a regularidade ainda é um ponto a ser trabalhado.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu no Brasileirão em maio de 2026, quando o Internacional venceu o Fluminense por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Fluminense havia levado a melhor em outubro de 2025, vencendo por 1 a 0 como mandante. Nos últimos cinco encontros, que incluem também disputas pela Copa do Brasil em 2025, o Internacional soma duas vitórias contra três do Fluminense, com uma igualdade.

Classificação

No Brasileirão, o Fluminense ocupa a quinta colocação, enquanto o Internacional está em 16º lugar. O duelo, portanto, coloca frente a frente um clube que luta para se manter no grupo de acesso às competições continentais e outro que precisa reagir para se distanciar da zona de rebaixamento.

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