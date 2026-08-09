Brasileirão - Rodada 22 9 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir Flamengo x Vitória online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Flamengo é treinado por Leonardo Jardim, mas o clube não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou escalação provável até o momento. As atualizações serão adicionadas conforme o time se aproximar da partida.

No Vitória, Jair Ventura também não confirmou desfalques ou a provável formação. Assim como no caso do adversário, mais detalhes sobre o elenco disponível devem surgir nos dias que antecedem o confronto.

Retrospecto recente

O Flamengo soma duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento que inclui vitórias em amistosos de pré-temporada contra Benfica (2-1) e Lausanne (2-0). No Brasileirão, o time empatou as duas partidas mais recentes, por 1 a 1 com Internacional e São Paulo, depois de ter goleado a Chapecoense por 4 a 0.

O Vitória, por sua vez, venceu apenas um dos últimos cinco jogos. A vitória veio no segundo jogo contra o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil, por 4 a 0, mas o time perdeu os outros três compromissos, sofrendo dez gols e marcando apenas dois nesse período. O único jogo sem derrota fora a vitória acima foi o empate sem gols com o Botafogo.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois times foi em maio de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Vitória venceu por 2 a 0 jogando em casa e eliminou o Flamengo da competição. Antes disso, o Flamengo havia vencido o jogo de ida da mesma série por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos, o Flamengo leva vantagem com três vitórias contra uma do Vitória, além de um empate, tendo marcado 14 gols e sofrido cinco.

Classificação

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda posição, enquanto o Vitória aparece na 13ª colocação da tabela.

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