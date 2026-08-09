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Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Flamengo x Vitória
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Flamengo x Vitória

Flamengo crest
Flamengo
FLA
Formação
Vitória crest
Vitória
VIT
Vitória crest
Vitória
VIT

Técnico

  • L. Jardim

O Flamengo é treinado por Leonardo Jardim, mas o clube não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou escalação provável até o momento. As atualizações serão adicionadas conforme o time se aproximar da partida.

No Vitória, Jair Ventura também não confirmou desfalques ou a provável formação. Assim como no caso do adversário, mais detalhes sobre o elenco disponível devem surgir nos dias que antecedem o confronto.

Retrospecto recente

FLA

FLA - Sequência

LAU
V2-0
BEN
V1-2
CHA
V0-4
SAP
E1-1
INT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
VIT

VIT - Sequência

BOT
E0-0
REM
D2-0
SEP
D0-4
APR
D2-0
APR
V4-0
Gol marcado (sofrido)
4/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

O Flamengo soma duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento que inclui vitórias em amistosos de pré-temporada contra Benfica (2-1) e Lausanne (2-0). No Brasileirão, o time empatou as duas partidas mais recentes, por 1 a 1 com Internacional e São Paulo, depois de ter goleado a Chapecoense por 4 a 0.

O Vitória, por sua vez, venceu apenas um dos últimos cinco jogos. A vitória veio no segundo jogo contra o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil, por 4 a 0, mas o time perdeu os outros três compromissos, sofrendo dez gols e marcando apenas dois nesse período. O único jogo sem derrota fora a vitória acima foi o empate sem gols com o Botafogo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FlamengoEmpateVitória
4
0
1
Copa do Brasil
Vitória badge
Vitória
VIT
2
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
Copa do Brasil
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
8
Vitória badge
Vitória
VIT
0
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
FJ
14Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre os dois times foi em maio de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Vitória venceu por 2 a 0 jogando em casa e eliminou o Flamengo da competição. Antes disso, o Flamengo havia vencido o jogo de ida da mesma série por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos, o Flamengo leva vantagem com três vitórias contra uma do Vitória, além de um empate, tendo marcado 14 gols e sofrido cinco.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2114523816+2247
V
D
V
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2011633718+1939
E
E
V
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2111462819+937
E
V
V
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
229853126+535
E
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
229673031-133
V
V
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
218852925+432
E
E
E
V
V
7
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
8
BotafogoBotafogoBOT
218673533+230
E
V
E
V
D
9
CoritibaCoritibaCOR
228682729-230
V
D
E
D
D
10
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
217862220+229
E
E
V
V
V
12
São PauloSão PauloSAP
217592625+126
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
217592231-926
D
D
E
V
D
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2165102430-623
D
V
E
V
D
16
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
215792327-422
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
19
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2117132043-2310
D
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda posição, enquanto o Vitória aparece na 13ª colocação da tabela.

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