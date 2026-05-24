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Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Flamengo x Palmeiras
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Saiba onde vai passar o jogo entre Flamengo e Palmeiras, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



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Notícias e prováveis escalações


Escalações de Flamengo x Palmeiras

4-2-3-1
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Formação
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
4-2-3-1
1A. Rossi2G. Varela4L. Pereira3Leo Ortiz26Alex Sandro21Jorginho20L. Paqueta52E. Araujo16S. Lino15J. Carrascal9Pedro1C. Miguel15G. Gomez4A. Giay26M. Cerqueira56A. Gabriel11J. Arias32E. Martinez8A. Pereira17M. Freitas40Allan42J. Lopez
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
4-2-3-1
Flamengo

Time titular

Palmeiras

Reservas

Técnico

  • L. Jardim
  • A. Ferreira

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5


Últimos confrontos diretos

FLA

Outros

SEP

3

Vitórias

1

Empate

1

7

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5


Classificação



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