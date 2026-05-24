







Como assistir Flamengo x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de Flamengo x Palmeiras estão listados abaixo. A partida pelo Brasileirão será transmitida pelo Premiere.





Notícias e prováveis escalações





Leonardo Jardim deve escalar o Flamengo com Agustin Rossi no gol, uma linha defensiva formada por Guillermo Varela, Leo Pereira, Leo Ortiz e Alex Sandro, com Jorginho e Evertton Araujo no meio. Lucas Paquetá e Jorge Carrascal surgem como peças criativas, com Samuel Dias Lino na ponta e Pedro como referência no ataque. Não há lesionados ou suspensos listados para o time da casa.

No Palmeiras, Abel Ferreira deve contar com Carlos Miguel na meta e uma defesa composta por Gustavo Gomez, Agustin Giay, Murilo Cerqueira e Arthur Gabriel. O meio-campo projetado traz Jhon Arias, Emiliano Martinez, Andreas Pereira e Marlon Freitas, com Allan e Jose Lopez completando o XI provável. O clube também não registra desfalques confirmados para este confronto. Atualizações serão adicionadas conforme a data da partida se aproximar.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Flamengo soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A campanha mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Estudiantes na Copa Libertadores, resultado que encerrou uma sequência de instabilidade que incluiu o empate em 1 a 1 com o Athletico Paranaense no Brasileirão e a derrota por 2 a 0 para o Vitória na Copa do Brasil. No total, o time marcou cinco gols e sofreu quatro nesse período, com desempenho mais consistente fora de casa, como demonstrou a vitória por 1 a 0 no Grêmio e o placar de 3 a 0 diante do Independiente Medellín pela Libertadores.

O Palmeiras chega com dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño na Libertadores foi o resultado mais recente, interrompendo uma sequência que incluía o empate com o Cruzeiro no Brasileirão e vitórias sobre o Jacuipense na Copa do Brasil e o Sporting Cristal na Libertadores. O alviverde marcou oito gols e sofreu cinco nesse recorte, mostrando produção ofensiva consistente mesmo em um momento de resultados mistos.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi uma vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Palmeiras na Copa Libertadores, em novembro de 2025. Nos cinco duelos anteriores, o Flamengo leva vantagem com três vitórias contra uma do Palmeiras, além de um empate. Os rubro-negros também venceram por 3 a 2 e por 2 a 0 em confrontos do Brasileirão em 2025, enquanto o Palmeiras registrou triunfo por 1 a 0 na Copa do Brasil de 2024. O único empate da série terminou em 1 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão de agosto de 2024.





Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras lidera a competição na primeira posição, com o Flamengo ocupando o segundo lugar na tabela.









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