Brasileirão - Rodada 30 11 de out. de 2026 - 16:30

Como assistir Flamengo x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Flamengo, Leonardo Jardim não confirmou a escalação e nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi divulgada até o momento. Atualizações devem ser acrescentadas conforme o clube se aproxima da partida.

No lado do Fluminense, Marcao também mantém o time sob sigilo, sem confirmação de provável escalação, desfalques ou pendurados. As informações serão publicadas quando divulgadas oficialmente.

Retrospecto recente

O Flamengo registra três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate em 2 a 2 com o Santos no Brasileirão, enquanto antes disso o time havia vencido Bragantino por 2 a 1 e Corinthians pelo mesmo placar na liga. Na Copa Libertadores, o Flamengo somou uma vitória sobre o Independiente del Valle e um empate com o mesmo adversário. O time marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.

O Fluminense chega embalado, com três vitórias, uma derrota e uma derrota nas últimas cinco partidas. A goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba é o resultado mais recente, e o tricolor também venceu o Corinthians por 3 a 1 fora de casa no Brasileirão. As duas derrotas vieram na Copa Libertadores, contra o Platense, competição em que o time também marcou uma vitória. O Fluminense somou dez gols marcados e seis sofridos no período.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do Flamengo por 2 a 1, em partida do Brasileirão disputada em abril de 2026 com o Fluminense como mandante. Nos últimos cinco duelos, o Flamengo venceu duas vezes, o Fluminense também soma duas vitórias, e houve um empate, com os jogos produzindo um total equilibrado de gols entre as equipes.

Classificação

O Flamengo lidera o Brasileirão, enquanto o Fluminense ocupa a terceira colocação. O tricolor chega ao clássico brigando diretamente por uma vaga continental, e uma vitória poderia aproximá-lo ainda mais do rival na ponta.

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