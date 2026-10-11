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Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Flamengo x Fluminense
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Saiba onde vai passar o jogo entre Flamengo e Fluminense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Flamengo x Fluminense

Técnico

  • L. Jardim

No Flamengo, Leonardo Jardim não confirmou a escalação e nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi divulgada até o momento. Atualizações devem ser acrescentadas conforme o clube se aproxima da partida.

No lado do Fluminense, Marcao também mantém o time sob sigilo, sem confirmação de provável escalação, desfalques ou pendurados. As informações serão publicadas quando divulgadas oficialmente.

Retrospecto recente

FLA

FLA - Sequência

INV
V0-2
COR
V2-1
INV
E1-1
BGT
V2-1
SAN
E2-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FLU

FLU - Sequência

CAP
V2-0
CAM
D3-1
CAP
D2-1
COR
V1-3
COR
V4-0
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Flamengo registra três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate em 2 a 2 com o Santos no Brasileirão, enquanto antes disso o time havia vencido Bragantino por 2 a 1 e Corinthians pelo mesmo placar na liga. Na Copa Libertadores, o Flamengo somou uma vitória sobre o Independiente del Valle e um empate com o mesmo adversário. O time marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.

O Fluminense chega embalado, com três vitórias, uma derrota e uma derrota nas últimas cinco partidas. A goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba é o resultado mais recente, e o tricolor também venceu o Corinthians por 3 a 1 fora de casa no Brasileirão. As duas derrotas vieram na Copa Libertadores, contra o Platense, competição em que o time também marcou uma vitória. O Fluminense somou dez gols marcados e seis sofridos no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FlamengoEmpateFluminense
3
0
2
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
FJ
Carioca
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
Carioca
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
FJ
5Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do Flamengo por 2 a 1, em partida do Brasileirão disputada em abril de 2026 com o Fluminense como mandante. Nos últimos cinco duelos, o Flamengo venceu duas vezes, o Fluminense também soma duas vitórias, e houve um empate, com os jogos produzindo um total equilibrado de gols entre as equipes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2918745725+3261
E
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2917934821+2760
V
E
V
E
E
3
FluminenseFluminenseFLU
2914964836+1251
V
V
D
V
E
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2914874534+1150
E
V
E
D
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
6
BahiaBahiaBAH
29121074336+746
D
D
V
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2912893934+544
E
V
E
V
D
8
SantosSantosSAN
2911994543+242
E
V
V
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
29108113747-1038
D
D
E
D
V
11
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
2998124247-535
D
D
V
E
E
14
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
15
MirassolMirassolMIR
2989123443-933
E
V
E
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
2988133034-432
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
29710123237-531
V
D
V
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
2979133139-830
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2839162957-2818
D
E
D
V
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

O Flamengo lidera o Brasileirão, enquanto o Fluminense ocupa a terceira colocação. O tricolor chega ao clássico brigando diretamente por uma vaga continental, e uma vitória poderia aproximá-lo ainda mais do rival na ponta.

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