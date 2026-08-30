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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Flamengo x Botafogo

Flamengo crest
Flamengo
FLA
Formação
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Botafogo crest
Botafogo
BOT

Técnico

  • L. Jardim

No Flamengo, Leonardo Jardim comanda a equipe sem lesionados ou suspensos confirmados até o momento, e não há escalação provável divulgada. As informações serão atualizadas conforme se aproximar a data do jogo.

No Botafogo, Rodrigo Bellao também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e nenhum time provável foi anunciado. Mais detalhes devem surgir nos dias anteriores à partida.

Retrospecto recente

FLA

FLA - Sequência

VIT
V2-0
CRU
E1-1
MIR
V1-5
CRU
V2-1
CRU
D2-1
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BOT

BOT - Sequência

FLU
E1-1
CIE
D6-1
VIT
D1-0
CIE
V1-0
APR
D2-3
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Flamengo soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Cruzeiro no Brasileirão, em 22 de agosto. Antes disso, o time venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na Copa Libertadores, goleou o Mirassol por 5 a 1 no campeonato nacional e bateu o Vitória por 2 a 0. O empate por 1 a 1 com o Cruzeiro na Libertadores completa a sequência. No total, o Rubro-Negro marcou dez gols e sofreu quatro nesse período.

O Botafogo registra uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 2 para o Athletico Paranaense no Brasileirão, em 24 de agosto. O time também perdeu para o Vitória por 1 a 0 na liga e sofreu uma pesada derrota por 6 a 1 para o Cienciano na Copa Sul-Americana, em 14 de agosto. A vitória por 1 a 0 sobre o Cienciano na Sul-Americana e o empate por 1 a 1 com o Fluminense no Brasileirão completam a sequência. O Botafogo marcou quatro gols e sofreu onze nos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FlamengoEmpateBotafogo
4
1
0
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
3
FJ
Carioca
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
3
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
FJ
Carioca
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
FJ
9Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 14 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Flamengo por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos. Antes disso, o Rubro-Negro também venceu por 2 a 1 no Carioca de fevereiro de 2026 e por 3 a 0 no Brasileirão de outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados, o Flamengo venceu quatro e houve apenas um empate, com o Botafogo sem nenhuma vitória nesse período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2415634420+2451
V
D
E
V
D
2
FlamengoFlamengoFLA
2313644521+2445
D
V
V
E
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2413563422+1244
V
E
V
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2411853629+741
V
V
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
2491053428+637
V
E
E
E
E
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2410683228+436
V
E
V
E
V
8
BragantinoBragantinoBGT
2410592925+435
D
V
E
D
E
9
CoritibaCoritibaCOR
249783031-134
V
E
V
D
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
248882624+232
D
D
V
E
E
11
São PauloSão PauloSAP
2486102928+130
V
D
E
D
E
12
BotafogoBotafogoBOT
238693737030
D
D
E
V
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
236893336-326
E
V
D
E
D
15
GrêmioGrêmioGRE
2367102431-725
D
D
V
E
D
16
VascoVascoVAS
2467112739-1225
V
D
D
E
E
17
InternacionalInternacionalINT
2451092428-425
E
E
E
E
D
18
MirassolMirassolMIR
2366112636-1024
E
D
D
V
E
19
RemoRemoREM
2458112839-1123
D
E
E
D
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2328132446-2214
V
E
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda posição, enquanto o Botafogo está em 11º lugar na tabela.

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