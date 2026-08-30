Brasileirão - Rodada 25 30 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Flamengo x Botafogo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Flamengo, Leonardo Jardim comanda a equipe sem lesionados ou suspensos confirmados até o momento, e não há escalação provável divulgada. As informações serão atualizadas conforme se aproximar a data do jogo.

No Botafogo, Rodrigo Bellao também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e nenhum time provável foi anunciado. Mais detalhes devem surgir nos dias anteriores à partida.

Retrospecto recente

O Flamengo soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Cruzeiro no Brasileirão, em 22 de agosto. Antes disso, o time venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na Copa Libertadores, goleou o Mirassol por 5 a 1 no campeonato nacional e bateu o Vitória por 2 a 0. O empate por 1 a 1 com o Cruzeiro na Libertadores completa a sequência. No total, o Rubro-Negro marcou dez gols e sofreu quatro nesse período.

O Botafogo registra uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 2 para o Athletico Paranaense no Brasileirão, em 24 de agosto. O time também perdeu para o Vitória por 1 a 0 na liga e sofreu uma pesada derrota por 6 a 1 para o Cienciano na Copa Sul-Americana, em 14 de agosto. A vitória por 1 a 0 sobre o Cienciano na Sul-Americana e o empate por 1 a 1 com o Fluminense no Brasileirão completam a sequência. O Botafogo marcou quatro gols e sofreu onze nos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 14 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Flamengo por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos. Antes disso, o Rubro-Negro também venceu por 2 a 1 no Carioca de fevereiro de 2026 e por 3 a 0 no Brasileirão de outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados, o Flamengo venceu quatro e houve apenas um empate, com o Botafogo sem nenhuma vitória nesse período.

Classificação

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda posição, enquanto o Botafogo está em 11º lugar na tabela.

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