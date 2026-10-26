Brasileirão - Rodada 32 26 de out. de 2026 - 19:00

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Notícias e prováveis escalações

Leonardo Jardim ainda não confirmou a escalação do Flamengo para o confronto, e não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco carioca. Atualizações serão divulgadas conforme as informações oficiais forem sendo liberadas.

Do lado do Atlético-MG, Eduardo Dominguez também não revelou o time que pretende utilizar. Não há registro de desfalques por lesão ou suspensão no momento, e a provável escalação será confirmada mais próximo da partida.

Retrospecto recente

O Flamengo chega ao duelo com três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a eliminação nos pênaltis para o Estudiantes pela Copa Libertadores, após empate sem gols no tempo regulamentar. Antes disso, o Rubro-Negro havia goleado o Bahia por 3 a 0 no Brasileirão e batido o Fluminense por 1 a 0 no clássico carioca. Ao longo desses cinco jogos, a equipe marcou seis gols e sofreu quatro.

O Atlético-MG soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A partida mais recente foi a eliminação da Copa Sul-Americana, com derrota por 2 a 0 diante do Montevideo City Torque. O Galo havia vencido o Coritiba por 1 a 0 pelo Brasileirão e o próprio Torque por 3 a 0 na partida de ida da Sul-Americana. No total desses cinco jogos, a equipe balançou as redes oito vezes e foi vazada seis.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Flamengo por 4 a 0 jogando no campo do Atlético-MG. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Flamengo venceu três, o Atlético-MG venceu um e houve um empate, com o Rubro-Negro levando vantagem clara no período analisado.

Classificação

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda colocação, enquanto o Atlético-MG está na sexta posição da tabela.

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