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Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Flamengo x Atlético-MG
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Flamengo x Atlético-MG

Técnico

  • L. Jardim

Leonardo Jardim ainda não confirmou a escalação do Flamengo para o confronto, e não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco carioca. Atualizações serão divulgadas conforme as informações oficiais forem sendo liberadas.

Do lado do Atlético-MG, Eduardo Dominguez também não revelou o time que pretende utilizar. Não há registro de desfalques por lesão ou suspensão no momento, e a provável escalação será confirmada mais próximo da partida.

Retrospecto recente

FLA

FLA - Sequência

SAN
E2-2
FLU
V1-0
EST
E0-0
BAH
V0-3
EST
D0-0
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
CAM

CAM - Sequência

APR
E2-2
SAN
V2-1
CAT
V3-0
COR
V1-0
CAT
D2-0
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Flamengo chega ao duelo com três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a eliminação nos pênaltis para o Estudiantes pela Copa Libertadores, após empate sem gols no tempo regulamentar. Antes disso, o Rubro-Negro havia goleado o Bahia por 3 a 0 no Brasileirão e batido o Fluminense por 1 a 0 no clássico carioca. Ao longo desses cinco jogos, a equipe marcou seis gols e sofreu quatro.

O Atlético-MG soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A partida mais recente foi a eliminação da Copa Sul-Americana, com derrota por 2 a 0 diante do Montevideo City Torque. O Galo havia vencido o Coritiba por 1 a 0 pelo Brasileirão e o próprio Torque por 3 a 0 na partida de ida da Sul-Americana. No total desses cinco jogos, a equipe balançou as redes oito vezes e foi vazada seis.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FlamengoEmpateAtlético-MG
2
1
2
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
4
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
Copa do Brasil
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
Copa do Brasil
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
7Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Flamengo por 4 a 0 jogando no campo do Atlético-MG. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Flamengo venceu três, o Atlético-MG venceu um e houve um empate, com o Rubro-Negro levando vantagem clara no período analisado.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
3220935622+3469
V
V
V
V
E
2
FlamengoFlamengoFLA
3120746125+3667
V
V
E
V
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3215985038+1254
E
D
V
E
V
5
FluminenseFluminenseFLU
3214995041+951
D
D
D
V
V
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
7
BahiaBahiaBAH
32131184540+550
E
D
V
D
D
8
SantosSantosSAN
321210104947+246
E
V
D
E
V
9
São PauloSão PauloSAP
32127133736+143
E
V
V
D
D
10
BragantinoBragantinoBGT
32118133938+141
D
E
V
E
D
11
BotafogoBotafogoBOT
32109134451-739
D
V
E
D
D
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VascoVascoVAS
31108133945-638
V
D
E
V
V
14
VitóriaVitóriaVIT
32108143546-1138
E
E
D
V
D
15
MirassolMirassolMIR
32910133745-837
E
V
D
E
V
16
InternacionalInternacionalINT
32811133640-435
V
D
E
V
D
17
CorinthiansCorinthiansCOR
3289153442-833
D
E
D
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
31710143444-1031
D
E
E
E
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3149183263-3121
V
D
D
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda colocação, enquanto o Atlético-MG está na sexta posição da tabela.

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