Como assistir Everton x Manchester United online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Everton x Manchester United
David Moyes tem à disposição uma escalação provável com Jordan Pickford no gol, linha defensiva formada por Jake O'Brien, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko e Jarrad Branthwaite, e meio-campo com Harrison Armstrong, Merlin Roehl, James Garner e Kiernan Dewsbury-Hall. Tyrique George e Thierno Barry completam o XI projetado. O único desfalque confirmado é Christian Noergaard, afastado por lesão, sem suspensões em vigor.
Michael Carrick enfrenta um cenário mais complicado no United. Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton e Manuel Ugarte estão todos fora por lesão. O XI projetado conta com Senne Lammens no gol, defesa com Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire e Diogo Dalot, e meio-campo com Bruno Fernandes, Youri Tielemans e Kobbie Mainoo. Marcus Rashford, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha formam o ataque. Atualizações serão adicionadas conforme necessário até o início da partida.
Retrospecto recente
O Everton chega com dois triunfos e dois empates nos últimos cinco jogos entre todas as competições, sofrendo apenas dois gols nesse período. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Bournemouth na Premier League, enquanto a vitória anterior na liga foi o 2 a 0 sobre o Crystal Palace. A equipe de Moyes marcou nove gols ao longo dessas cinco partidas, incluindo uma goleada de 4 a 0 sobre o Preston North End na Copa da Liga.
O Manchester United apresenta um retrospecto mais irregular. Nos últimos cinco jogos, a equipe somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. A vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town foi o resultado mais recente, mas veio após uma derrota por 2 a 0 para o Hull City na liga. O United marcou dez gols, mas sofreu nove nas cinco partidas, o que evidencia fragilidade defensiva apesar da produção ofensiva.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Manchester United venceu por 1 a 0 no Hill Dickinson Stadium pela Premier League. Na mesma temporada, o United também levou a melhor no jogo de volta, com o Everton vencendo por 1 a 0 em Old Trafford em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, cada time conquistou duas vitórias, com um empate, e os jogos produziram um total de 11 gols. O resultado mais expressivo do período foi a goleada de 4 a 0 do United sobre o Everton em Old Trafford, em dezembro de 2024.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
V
V
V
|2
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
E
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|7
|5
|+2
|6
V
V
|5
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|+3
|5
E
E
V
|6
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|+2
|5
V
E
E
|7
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|+2
|5
E
V
E
|8
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
E
E
V
|9
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
E
D
V
|10
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
E
V
|11
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
E
V
D
|12
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
V
D
|13
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
V
D
D
|14
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
D
V
|15
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|2
E
E
D
|16
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
E
E
D
|17
|3
|0
|1
|2
|0
|5
|-5
|1
E
D
D
|18
|3
|0
|1
|2
|0
|5
|-5
|1
E
D
D
|19
|3
|0
|0
|3
|4
|7
|-3
|0
D
D
D
|20
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|-5
|0
D
D
D
Na tabela da Premier League, o Everton ocupa a oitava posição, enquanto o Manchester United está em décimo primeiro.
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