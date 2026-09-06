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Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoManchester United
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Everton x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Everton x Manchester United
Everton
Manchester United
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Everton e Manchester United, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Premier League - Rodada 3
Hill Dickinson Stadium

Como assistir Everton x Manchester United online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Everton x Manchester United

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Formação
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
1J. Pickford15J. O'Brien6J. Tarkowski16V. Mykolenko4J. Branthwaite45H. Armstrong34M. Roehl37J. Garner19T. George8K. Dewsbury-Hall11T. Barry1S. Lammens23L. Shaw6L. Martinez2D. Dalot5H. Maguire8B. Fernandes19B. Mbeumo18Y. Tielemans9M. Rashford37K. Mainoo10M. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Everton

Time titular

Manchester United

Técnico

  • D. Moyes
  • M. Carrick

David Moyes tem à disposição uma escalação provável com Jordan Pickford no gol, linha defensiva formada por Jake O'Brien, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko e Jarrad Branthwaite, e meio-campo com Harrison Armstrong, Merlin Roehl, James Garner e Kiernan Dewsbury-Hall. Tyrique George e Thierno Barry completam o XI projetado. O único desfalque confirmado é Christian Noergaard, afastado por lesão, sem suspensões em vigor.

Michael Carrick enfrenta um cenário mais complicado no United. Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton e Manuel Ugarte estão todos fora por lesão. O XI projetado conta com Senne Lammens no gol, defesa com Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire e Diogo Dalot, e meio-campo com Bruno Fernandes, Youri Tielemans e Kobbie Mainoo. Marcus Rashford, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha formam o ataque. Atualizações serão adicionadas conforme necessário até o início da partida.

Retrospecto recente

EVE

EVE - Sequência

NEW
V3-1
LIL
E1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
BOU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
11/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MUN

MUN - Sequência

PSG
E1-1
LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
IPS
V5-2
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Everton chega com dois triunfos e dois empates nos últimos cinco jogos entre todas as competições, sofrendo apenas dois gols nesse período. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Bournemouth na Premier League, enquanto a vitória anterior na liga foi o 2 a 0 sobre o Crystal Palace. A equipe de Moyes marcou nove gols ao longo dessas cinco partidas, incluindo uma goleada de 4 a 0 sobre o Preston North End na Copa da Liga.

O Manchester United apresenta um retrospecto mais irregular. Nos últimos cinco jogos, a equipe somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. A vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town foi o resultado mais recente, mas veio após uma derrota por 2 a 0 para o Hull City na liga. O United marcou dez gols, mas sofreu nove nas cinco partidas, o que evidencia fragilidade defensiva apesar da produção ofensiva.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

EvertonEmpateManchester United
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Everton badge
Everton
EVE
1
FJ
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Manchester United venceu por 1 a 0 no Hill Dickinson Stadium pela Premier League. Na mesma temporada, o United também levou a melhor no jogo de volta, com o Everton vencendo por 1 a 0 em Old Trafford em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, cada time conquistou duas vitórias, com um empate, e os jogos produziram um total de 11 gols. O resultado mais expressivo do período foi a goleada de 4 a 0 do United sobre o Everton em Old Trafford, em dezembro de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
HullHullHUL
321030+37
E
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
E
E
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
E
V
E
8
LeedsLeedsLEE
312032+15
E
E
V
9
BrightonBrightonBHA
311185+34
E
D
V
10
EvertonEvertonEVE
211031+24
E
V
11
SunderlandSunderlandSUN
31113304
E
V
D
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
E
E
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
E
E
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
E
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
E
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Everton ocupa a oitava posição, enquanto o Manchester United está em décimo primeiro.

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