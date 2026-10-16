Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoChelsea
Assista aqui! Disney+Assista aqui! ESPN
GOAL-e
Com a ajuda da

Everton x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Everton x Chelsea
Everton
Chelsea
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Everton e Chelsea, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Premier League - Rodada 7
Hill Dickinson Stadium

Como assistir Everton x Chelsea online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

ESPN

ESPN

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Everton x Chelsea

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
page.match.formation.title
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordM. KeaneM. KeaneA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. GarnerJ. GarnerJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryE. MartinezE. MartinezL. ColwillL. ColwillM. LacroixM. LacroixJ. AcheampongJ. AcheampongJ. HendersonJ. HendersonM. CaicedoM. CaicedoM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Everton

Time titular

Chelsea

Técnico

  • D. Moyes
  • X. Alonso

David Moyes tem o elenco do Everton à disposição sem lesionados ou suspensos listados. A escalação provável conta com Jordan Pickford no gol, defesa formada por Michael Keane, Ainsley Maitland-Niles, Jarrad Branthwaite e James Tarkowski, e meio-campo com James Garner, Jack Grealish, Harrison Armstrong e Kiernan Dewsbury-Hall. Brennan Johnson e Thierno Barry devem formar o ataque.

O Chelsea de Xabi Alonso enfrenta dois desfalques: Jamie Gittens e o capitão Reece James, que passou por cirurgia no joelho após sofrer o problema durante treino em Cobham. A escalação provável tem Emiliano Martinez; Levi Colwill, Maxence Lacroix, Josh Acheampong; Jordan Henderson, Moises Caicedo; Morgan Rogers, Cole Palmer, Pep Chavarria, Pedro Neto; e Joao Pedro.

Retrospecto recente

EVE

EVE - Sequência

MUN
E2-2
TOT
E0-0
WOL
V1-0
IPS
V1-0
HUL
E2-2
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CHE

CHE - Sequência

ARS
D2-1
LEE
V6-3
HUL
E2-2
BRE
D3-0
BOU
V5-1
Gol marcado (sofrido)
14/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Everton somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, marcando seis gols e sofrendo cinco. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Hull City pela Premier League. Antes disso, o time venceu o Ipswich por 1 a 0 e também superou o Wolverhampton por 1 a 0 na Copa da Liga. Nos dois empates restantes, ficou no 0 a 0 com o Tottenham e no 2 a 2 com o Manchester United.

O Chelsea registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas, com 16 gols marcados e 10 sofridos. A vitória mais recente foi a expressiva goleada de 5 a 1 sobre o Bournemouth na Premier League. O time também venceu o Leeds por 6 a 3 na Copa da Liga, mas sofreu derrotas para Brentford (3 a 0) e Arsenal (2 a 1), além de empatar com o Hull City por 2 a 2.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

EvertonEmpateChelsea
1
1
3
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
3Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Everton venceu o Chelsea por 3 a 0 no Hill Dickinson Stadium pela Premier League. Nos últimos cinco encontros, o Chelsea leva vantagem, com três vitórias contra uma do Everton e um empate. O saldo de gols é amplamente favorável aos Blues, que aplicaram uma goleada de 6 a 0 em abril de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
E
D
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
E
V
E
E
E
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
E
V
E
E
E
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
D
E
D
V
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
E
V
E
E
8
HullHullHUL
623186+29
E
D
E
E
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
D
V
E
V
E
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
V
D
V
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
D
V
D
E
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
E
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
E
E
D
E
V
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
E
E
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
E
V
D
E
D
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
E
V
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
E
E
E
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
E
D
E
E
D
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, Everton e Chelsea ocupam, respectivamente, o quinto e o sexto lugar, o que torna este confronto direto por posições na metade de cima da classificação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google