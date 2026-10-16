Premier League - Rodada 7 17 de out. de 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Como assistir Everton x Chelsea online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

David Moyes tem o elenco do Everton à disposição sem lesionados ou suspensos listados. A escalação provável conta com Jordan Pickford no gol, defesa formada por Michael Keane, Ainsley Maitland-Niles, Jarrad Branthwaite e James Tarkowski, e meio-campo com James Garner, Jack Grealish, Harrison Armstrong e Kiernan Dewsbury-Hall. Brennan Johnson e Thierno Barry devem formar o ataque.

O Chelsea de Xabi Alonso enfrenta dois desfalques: Jamie Gittens e o capitão Reece James, que passou por cirurgia no joelho após sofrer o problema durante treino em Cobham. A escalação provável tem Emiliano Martinez; Levi Colwill, Maxence Lacroix, Josh Acheampong; Jordan Henderson, Moises Caicedo; Morgan Rogers, Cole Palmer, Pep Chavarria, Pedro Neto; e Joao Pedro.

Retrospecto recente

O Everton somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, marcando seis gols e sofrendo cinco. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Hull City pela Premier League. Antes disso, o time venceu o Ipswich por 1 a 0 e também superou o Wolverhampton por 1 a 0 na Copa da Liga. Nos dois empates restantes, ficou no 0 a 0 com o Tottenham e no 2 a 2 com o Manchester United.

O Chelsea registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas, com 16 gols marcados e 10 sofridos. A vitória mais recente foi a expressiva goleada de 5 a 1 sobre o Bournemouth na Premier League. O time também venceu o Leeds por 6 a 3 na Copa da Liga, mas sofreu derrotas para Brentford (3 a 0) e Arsenal (2 a 1), além de empatar com o Hull City por 2 a 2.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Everton venceu o Chelsea por 3 a 0 no Hill Dickinson Stadium pela Premier League. Nos últimos cinco encontros, o Chelsea leva vantagem, com três vitórias contra uma do Everton e um empate. O saldo de gols é amplamente favorável aos Blues, que aplicaram uma goleada de 6 a 0 em abril de 2024.

Classificação

Na tabela da Premier League, Everton e Chelsea ocupam, respectivamente, o quinto e o sexto lugar, o que torna este confronto direto por posições na metade de cima da classificação.

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