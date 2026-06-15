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Espanha x Cabo Verde: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Espanha x Cabo Verde
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Cabo Verde
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Espanha e Cabo Verde, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Espanha x Cabo Verde online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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No Brasil, a partida entre Espanha e Cabo Verde será transmitida pela Caze TV. Acesse a transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Espanha x Cabo Verde

4-3-3
Espanha crest
Espanha
ESP
Formação
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-2-3-1
23U. Simon22P. Cubarsi12P. Porro14A. Laporte24M. Cucurella8F. Ruiz20Pedri16Rodri15A. Baena21M. Oyarzabal7F. Torres1Vozinha5L. Costa4R. Lopes22S. Moreira8J. Paulo16Y. Semedo7J. Cabral10J. Monteiro20R. Mendes24W. Pina19D. Rocha Livramento
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-3-3
Espanha

Time titular

Cabo Verde

Técnico

  • L. de la Fuente
  • Bubista

Pelo lado espanhol, Luis de la Fuente não registrou lesionados ou suspensos no boletim oficial. O técnico ainda não divulgou o onze titular provável para a estreia. As informações serão atualizadas conforme se aproxima o dia do jogo.

Em Cabo Verde, o técnico Bubista também não informou baixas por lesão ou suspensão até o momento. Da mesma forma, o time provável ainda não foi confirmado e será divulgado mais perto da partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

ESP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

CPV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

A Espanha chega ao torneio com um retrospecto de duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A campanha mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Peru em amistoso, em 9 de junho. Antes disso, a seleção empatou com o Iraque por 1 a 1 e ficou no 0 a 0 com o Egito. A Espanha marcou sete gols e sofreu quatro nesse período.

Cabo Verde apresenta um desempenho sólido na preparação, com três vitórias, uma derrota e um empate nos cinco jogos mais recentes. Os Tubarões Azuis golearam Bermudas por 3 a 0 em 6 de junho e venceram a Sérvia pelo mesmo placar em 31 de maio. A única derrota foi por 4 a 2 para o Chile, em março. No total, Cabo Verde marcou dez gols e sofreu sete nesse intervalo.


Últimos confrontos diretos

Os dados disponíveis não registram confrontos anteriores entre Espanha e Cabo Verde. Este jogo marca o primeiro encontro oficial entre as duas seleções.


Classificação

No Grupo H da Copa do Mundo 2026, Cabo Verde ocupa a primeira posição na tabela H, enquanto a Espanha aparece em terceiro lugar antes do início da competição.



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