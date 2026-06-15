



Copa do Mundo - H Atlanta Stadium





Como assistir Espanha x Cabo Verde online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Espanha e Cabo Verde será transmitida pela Caze TV. Acesse a transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube.





Notícias e prováveis escalações





Pelo lado espanhol, Luis de la Fuente não registrou lesionados ou suspensos no boletim oficial. O técnico ainda não divulgou o onze titular provável para a estreia. As informações serão atualizadas conforme se aproxima o dia do jogo.

Em Cabo Verde, o técnico Bubista também não informou baixas por lesão ou suspensão até o momento. Da mesma forma, o time provável ainda não foi confirmado e será divulgado mais perto da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Espanha chega ao torneio com um retrospecto de duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A campanha mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Peru em amistoso, em 9 de junho. Antes disso, a seleção empatou com o Iraque por 1 a 1 e ficou no 0 a 0 com o Egito. A Espanha marcou sete gols e sofreu quatro nesse período.

Cabo Verde apresenta um desempenho sólido na preparação, com três vitórias, uma derrota e um empate nos cinco jogos mais recentes. Os Tubarões Azuis golearam Bermudas por 3 a 0 em 6 de junho e venceram a Sérvia pelo mesmo placar em 31 de maio. A única derrota foi por 4 a 2 para o Chile, em março. No total, Cabo Verde marcou dez gols e sofreu sete nesse intervalo.





Últimos confrontos diretos

Os dados disponíveis não registram confrontos anteriores entre Espanha e Cabo Verde. Este jogo marca o primeiro encontro oficial entre as duas seleções.





Classificação

No Grupo H da Copa do Mundo 2026, Cabo Verde ocupa a primeira posição na tabela H, enquanto a Espanha aparece em terceiro lugar antes do início da competição.









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