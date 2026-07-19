Como assistir Espanha x Argentina online - Canais de TV e transmissões ao vivo
A final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as plataformas de streaming disponíveis para acompanhar o jogo ao vivo.
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Espanha x Argentina
Luis de la Fuente não registra desfalques por lesão ou suspensão para a final. O treinador espanhol deve escalar: Unai Simon; Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedro Porro, Fabian Ruiz, Rodri, Alejandro Baena; Lamine Yamal, Dani Olmo; e Mikel Oyarzabal.
No lado argentino, Lionel Scaloni também não tem baixas confirmadas. A escalação projetada é: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi; e Julian Alvarez. Informações adicionais serão publicadas caso surjam novidades antes do apito inicial.
Retrospecto recente
A Espanha chega à final com cinco vitórias consecutivas nesta Copa do Mundo. A campanha inclui um triunfo por 2 a 0 sobre a França em 14 de julho, a eliminação da Bélgica por 2 a 1 e a vitória por 1 a 0 diante de Portugal nas quartas de final. Antes disso, a La Roja goleou a Áustria por 3 a 0 e bateu o Uruguai por 1 a 0. No total, a seleção espanhola marcou sete gols e sofreu apenas dois nos últimos cinco jogos.
A Argentina também chega invicta, com cinco vitórias seguidas. O resultado mais recente foi a virada sobre a Inglaterra por 2 a 1 em 15 de julho, na semifinal. A Albiceleste também venceu a Suíça por 3 a 1, superou o Egito por 3 a 2, bateu Cabo Verde pelo mesmo placar e abriu a fase eliminatória com triunfo por 3 a 1 sobre a Jordânia. A equipe de Scaloni balançou as redes 12 vezes e cedeu oito gols nesses cinco duelos.
Últimos confrontos diretos
O confronto mais recente entre as duas seleções foi um amistoso em 27 de março de 2018, quando a Espanha aplicou 6 a 1 sobre a Argentina. Antes disso, a Argentina havia vencido por 4 a 1 em setembro de 2010, enquanto a Espanha triunfou por 2 a 1 nos amistosos de novembro de 2009 e outubro de 2006. Nos quatro jogos registrados, a Espanha soma três vitórias contra uma da Argentina. A final deste domingo será o primeiro encontro oficial entre as duas nações.
Classificação
Na fase de grupos, a Espanha terminou na liderança do Grupo H, enquanto a Argentina ficou com o primeiro lugar no Grupo J.
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