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Copa do Mundo
team-logoEspanha
New York/New Jersey Stadium
team-logoArgentina
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Caze TV
GOAL-e

Espanha x Argentina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Espanha e Argentina, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - Final
New York/New Jersey Stadium


Como assistir Espanha x Argentina online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Disney+

Disney+

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Caze TV

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SporTV

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Zapping

Zapping

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N Sports

N Sports

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Claro+

Claro+

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Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

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Globo

Globo

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A final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as plataformas de streaming disponíveis para acompanhar o jogo ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Espanha x Argentina

4-2-3-1
Espanha crest
Espanha
ESP
Formação
Argentina crest
Argentina
ARG
4-1-3-2
23U. Simon22P. Cubarsi24M. Cucurella14A. Laporte12P. Porro8F. Ruiz15A. Baena19L. Yamal16Rodri10D. Olmo21M. Oyarzabal23E. Martinez13C. Romero26N. Molina6L. Martinez3N. Tagliafico20A. Mac Allister24E. Fernandez5L. Paredes7R. De Paul10L. Messi9J. Alvarez
Argentina crest
Argentina
ARG
4-2-3-1
Espanha

Time titular

Argentina

Técnico

  • L. de la Fuente
  • L. Scaloni

Luis de la Fuente não registra desfalques por lesão ou suspensão para a final. O treinador espanhol deve escalar: Unai Simon; Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedro Porro, Fabian Ruiz, Rodri, Alejandro Baena; Lamine Yamal, Dani Olmo; e Mikel Oyarzabal.

No lado argentino, Lionel Scaloni também não tem baixas confirmadas. A escalação projetada é: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi; e Julian Alvarez. Informações adicionais serão publicadas caso surjam novidades antes do apito inicial.


Retrospecto recente

ESP

ESP - Sequência

URU
V0-1
AUT
V3-0
POR
V0-1
BÉL
V2-1
FRA
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
ARG

ARG - Sequência

JOR
V1-3
CPV
V3-2
EGY
V3-2
SUÍ
V3-1
ING
V1-2
Gol marcado (sofrido)
14/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

A Espanha chega à final com cinco vitórias consecutivas nesta Copa do Mundo. A campanha inclui um triunfo por 2 a 0 sobre a França em 14 de julho, a eliminação da Bélgica por 2 a 1 e a vitória por 1 a 0 diante de Portugal nas quartas de final. Antes disso, a La Roja goleou a Áustria por 3 a 0 e bateu o Uruguai por 1 a 0. No total, a seleção espanhola marcou sete gols e sofreu apenas dois nos últimos cinco jogos.

A Argentina também chega invicta, com cinco vitórias seguidas. O resultado mais recente foi a virada sobre a Inglaterra por 2 a 1 em 15 de julho, na semifinal. A Albiceleste também venceu a Suíça por 3 a 1, superou o Egito por 3 a 2, bateu Cabo Verde pelo mesmo placar e abriu a fase eliminatória com triunfo por 3 a 1 sobre a Jordânia. A equipe de Scaloni balançou as redes 12 vezes e cedeu oito gols nesses cinco duelos.


Últimos confrontos diretos

ESP

Outros

ARG

3

Vitórias

0

Empate

1

11

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/4
Ambos os times marcam
4/4

O confronto mais recente entre as duas seleções foi um amistoso em 27 de março de 2018, quando a Espanha aplicou 6 a 1 sobre a Argentina. Antes disso, a Argentina havia vencido por 4 a 1 em setembro de 2010, enquanto a Espanha triunfou por 2 a 1 nos amistosos de novembro de 2009 e outubro de 2006. Nos quatro jogos registrados, a Espanha soma três vitórias contra uma da Argentina. A final deste domingo será o primeiro encontro oficial entre as duas nações.


Classificação

Na fase de grupos, a Espanha terminou na liderança do Grupo H, enquanto a Argentina ficou com o primeiro lugar no Grupo J.



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