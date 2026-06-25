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Copa do Mundo
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Equador x Alemanha: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Equador x Alemanha
Equador
Alemanha
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Equador e Alemanha, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - E
New York/New Jersey Stadium


Como assistir Equador x Alemanha online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de Equador x Alemanha estão listados abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Equador x Alemanha

3-5-2
Equador crest
Equador
EQU
Formação
Alemanha crest
Alemanha
ALE
4-2-3-1
1H. Galindez3P. Hincapie6W. Pacho4J. Ordonez15P. Vite23M. Caicedo9J. Yeboah21A. Franco7P. Estupinan13E. Valencia19G. Plata12O. Baumann6J. Kimmich4J. Tah2A. Ruediger22D. Raum9J. Leweling8L. Goretzka14M. Beier16A. Stiller20N. Amiri26D. Undav
Alemanha crest
Alemanha
ALE
3-5-2
Equador

Time titular

Alemanha

Técnico

  • S. Beccacece
  • J. Nagelsmann

Lesões e suspensões

    Sebastian Beccacece não tem desfalques por lesão ou suspensão para este jogo. O provável XI do Equador tem Hernan Galindez no gol; Piero Hincapie, Willian Pacho e Joel Ordonez na defesa; Pedro Vite e Pervis Estupinan pelas laterais; Moises Caicedo, Alan Franco e John Yeboah no meio; e Enner Valencia com Gonzalo Plata no ataque.

    Julian Nagelsmann não conta com Nico Schlotterbeck, cortado do torneio inteiro após sofrer lesão no ligamento do tornozelo contra a Costa do Marfim. O provável XI alemão tem Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Ruediger e David Raum na defesa; Jamie Leweling, Leon Goretzka, Angelo Stiller e Nadiem Amiri no meio; e Maximilian Beier com Deniz Undav no ataque.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Retrospecto recente

    EQU
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    6/3
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/5
    Ambos os times marcam
    2/5

    ALE
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    17/4
    Jogos com mais de 2.5 gols
    5/5
    Ambos os times marcam
    4/5

    O Equador chega com um aproveitamento irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate sem gols com Curaçao, em 21 de junho, pela Copa do Mundo. Antes disso, a equipe perdeu por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia. Nas preparações, La Tri venceu a Guatemala por 3 a 0 e a Arábia Saudita por 2 a 1, e empatou em 1 a 1 com os Países Baixos em março. No total dos cinco jogos, o Equador marcou seis gols e sofreu dois.

    A Alemanha vive momento oposto: cinco vitórias nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o triunfo por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim em 20 de junho, com Deniz Undav decisivo saindo do banco. Antes disso, a equipe goleou Curaçao por 7 a 1 na estreia e venceu os Estados Unidos por 2 a 1 em amistoso. Finlândia e Gana também foram batidas na preparação. Nos cinco jogos, a Alemanha marcou 16 gols e sofreu apenas três, com uma sequência de goleadas que demonstra o poder ofensivo da equipe.


    Últimos confrontos diretos

    EQU

    Outros

    ALE

    0

    0

    Empate

    2

    Vitórias

    2

    Gols feitos

    7
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/2
    Ambos os times marcam
    1/2

    As duas seleções se enfrentaram duas vezes nos registros disponíveis, com a Alemanha vencendo em ambas as ocasiões. O confronto mais recente foi um amistoso em 29 de maio de 2013, vencido pela Alemanha por 4 a 2. Antes disso, as equipes se cruzaram na fase de grupos da Copa do Mundo de 2006, em 20 de junho daquele ano, com vitória alemã por 3 a 0. No total dos dois jogos, a Alemanha marcou sete gols e sofreu dois.


    Classificação

    No Grupo E, a Alemanha lidera em primeiro lugar, enquanto o Equador ocupa a terceira posição antes da rodada final.


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