



Copa do Mundo - E New York/New Jersey Stadium





Como assistir Equador x Alemanha online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de Equador x Alemanha estão listados abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Sebastian Beccacece não tem desfalques por lesão ou suspensão para este jogo. O provável XI do Equador tem Hernan Galindez no gol; Piero Hincapie, Willian Pacho e Joel Ordonez na defesa; Pedro Vite e Pervis Estupinan pelas laterais; Moises Caicedo, Alan Franco e John Yeboah no meio; e Enner Valencia com Gonzalo Plata no ataque.

Julian Nagelsmann não conta com Nico Schlotterbeck, cortado do torneio inteiro após sofrer lesão no ligamento do tornozelo contra a Costa do Marfim. O provável XI alemão tem Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Ruediger e David Raum na defesa; Jamie Leweling, Leon Goretzka, Angelo Stiller e Nadiem Amiri no meio; e Maximilian Beier com Deniz Undav no ataque.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 15 N. Schlotterbeck





Retrospecto recente

O Equador chega com um aproveitamento irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate sem gols com Curaçao, em 21 de junho, pela Copa do Mundo. Antes disso, a equipe perdeu por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia. Nas preparações, La Tri venceu a Guatemala por 3 a 0 e a Arábia Saudita por 2 a 1, e empatou em 1 a 1 com os Países Baixos em março. No total dos cinco jogos, o Equador marcou seis gols e sofreu dois.

A Alemanha vive momento oposto: cinco vitórias nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o triunfo por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim em 20 de junho, com Deniz Undav decisivo saindo do banco. Antes disso, a equipe goleou Curaçao por 7 a 1 na estreia e venceu os Estados Unidos por 2 a 1 em amistoso. Finlândia e Gana também foram batidas na preparação. Nos cinco jogos, a Alemanha marcou 16 gols e sofreu apenas três, com uma sequência de goleadas que demonstra o poder ofensivo da equipe.





Últimos confrontos diretos

EQU Outros ALE 0 0 Empate 2 Vitórias Equador 2 - 4 Alemanha

Equador 0 - 3 Alemanha 2 Gols feitos 7 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2

As duas seleções se enfrentaram duas vezes nos registros disponíveis, com a Alemanha vencendo em ambas as ocasiões. O confronto mais recente foi um amistoso em 29 de maio de 2013, vencido pela Alemanha por 4 a 2. Antes disso, as equipes se cruzaram na fase de grupos da Copa do Mundo de 2006, em 20 de junho daquele ano, com vitória alemã por 3 a 0. No total dos dois jogos, a Alemanha marcou sete gols e sofreu dois.





Classificação

No Grupo E, a Alemanha lidera em primeiro lugar, enquanto o Equador ocupa a terceira posição antes da rodada final.





Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.