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Série B
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Cuiabá x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Cuiabá x Operário-PR
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Saiba onde vai passar o jogo entre Cuiabá e Operário-PR, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 23

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Cuiabá x Operário-PR

Cuiabá crest
Cuiabá
CUI
Formação
Operário-PR crest
Operário-PR
OPF
Operário-PR crest
Operário-PR
OPF

Técnico

  • E. Barros

No Cuiabá, o técnico Eduardo Barros comanda a equipe, mas não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. A escalação provável também não foi divulgada. No Operário-PR, Luizinho Lopes segue à frente do grupo paranaense, sem registros oficiais de baixas ou pendurados disponíveis. Atualizações sobre ambas as equipes serão acrescentadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

CUI

CUI - Sequência

JUV
D2-0
ATG
D0-1
SPO
E1-1
FOR
E1-1
CEA
V1-3
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OPF

OPF - Sequência

SPO
E2-2
PON
V3-2
ATG
D3-1
SAB
D1-3
AVF
D1-2
Gol marcado (sofrido)
8/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Cuiabá soma um aproveitamento de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas cinco partidas da Série B. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, fora de casa, em 15 de agosto. Antes disso, o time empatou com Fortaleza e Sport, ambos por 1 a 1, e perdeu para Atlético-GO e Juventude. No total, o Cuiabá marcou 5 gols e sofreu 6 nesse período.

O Operário-PR atravessa sequência difícil: 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe perdeu as duas partidas mais recentes, sendo a última uma derrota por 2 a 1 para o Avaí, em 16 de agosto. O único triunfo no período veio contra a Ponte Preta, por 3 a 2. O Operário balançou as redes 10 vezes e cedeu 10 gols nesses cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CuiabáEmpateOperário-PR
1
3
1
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
FJ
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
1
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
FJ
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
2
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
3
FJ
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
2
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
FJ
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
1
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 12 de abril de 2026, pela Série B, com o Operário-PR como mandante: terminou em empate sem gols. Antes disso, as equipes também ficaram no 1 a 1 em setembro de 2025, novamente com o Operário em casa. Nos cinco jogos mais recentes entre eles, o Operário-PR venceu uma vez, o Cuiabá também venceu uma vez, e três partidas terminaram empatadas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2212732414+1043
V
D
E
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2312652412+1242
V
E
V
V
D
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2211472925+437
V
D
D
V
D
4
FortalezaFortalezaFOR
2210662420+436
E
E
V
D
V
5
Operário-PROperário-PROPF
2210573030035
D
D
D
V
E
6
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
229763220+1234
E
D
V
D
D
8
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2281042419+534
V
V
E
V
E
9
CRBCRBCRB
229673232033
E
V
V
V
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
238962423+133
E
D
E
V
V
11
GoiásGoiásGOI
239592228-632
D
D
V
D
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
238692726+130
V
E
E
E
V
15
CuiabáCuiabáCUI
2261151917+229
V
E
E
D
D
16
CearáCearáCEA
2367102329-625
D
D
V
V
D
17
AvaíAvaíAVF
2265112329-623
V
D
D
V
E
18
LondrinaLondrinaLON
2356122834-621
E
D
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2225151636-2011
D
D
V
D
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Cuiabá ocupa a 14ª posição, enquanto o Operário-PR está em 5º lugar.

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