Série B - Rodada 23 19 de ago. de 2026 - 19:30

Como assistir Cuiabá x Operário-PR online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Cuiabá, o técnico Eduardo Barros comanda a equipe, mas não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. A escalação provável também não foi divulgada. No Operário-PR, Luizinho Lopes segue à frente do grupo paranaense, sem registros oficiais de baixas ou pendurados disponíveis. Atualizações sobre ambas as equipes serão acrescentadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

O Cuiabá soma um aproveitamento de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas cinco partidas da Série B. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, fora de casa, em 15 de agosto. Antes disso, o time empatou com Fortaleza e Sport, ambos por 1 a 1, e perdeu para Atlético-GO e Juventude. No total, o Cuiabá marcou 5 gols e sofreu 6 nesse período.

O Operário-PR atravessa sequência difícil: 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe perdeu as duas partidas mais recentes, sendo a última uma derrota por 2 a 1 para o Avaí, em 16 de agosto. O único triunfo no período veio contra a Ponte Preta, por 3 a 2. O Operário balançou as redes 10 vezes e cedeu 10 gols nesses cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 12 de abril de 2026, pela Série B, com o Operário-PR como mandante: terminou em empate sem gols. Antes disso, as equipes também ficaram no 1 a 1 em setembro de 2025, novamente com o Operário em casa. Nos cinco jogos mais recentes entre eles, o Operário-PR venceu uma vez, o Cuiabá também venceu uma vez, e três partidas terminaram empatadas.

Classificação

Na tabela da Série B, o Cuiabá ocupa a 14ª posição, enquanto o Operário-PR está em 5º lugar.

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