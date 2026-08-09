Série B - Rodada 21 9 de ago. de 2026 - 17:00

Como assistir Cuiabá x Fortaleza online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Cuiabá, o técnico Eduardo Barros não tem lesionados ou suspensos confirmados até o momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme se aproxima o horário do jogo.

No Fortaleza, Thiago Carpini também não tem desfalques confirmados listados, e o provável time titular ainda não foi anunciado. A sequência de jogos pela Copa do Brasil pode influenciar as escolhas do treinador para esta partida.

Retrospecto recente

O Cuiabá soma um aproveitamento fraco nas últimas cinco partidas pela Série B: uma vitória, dois empates e duas derrotas. O time marcou seis gols e sofreu quatro nesse período. A vitória mais recente foi sobre o América-MG por 1 a 0, enquanto as derrotas para Juventude (0 a 2) e Atlético-GO (0 a 1) revelam dificuldades no setor ofensivo.

O Fortaleza apresenta desempenho mais irregular quando se consideram todas as competições, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O time marcou oito gols e sofreu seis nesse recorte. A vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP pela Série B foi o resultado mais recente no campeonato nacional, e o triunfo por 3 a 2 sobre o Palmeiras na Copa do Brasil mostra a capacidade ofensiva do grupo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 0 a 0, em março de 2026, pela própria Série B, com o Fortaleza como mandante. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Cuiabá venceu duas vezes, o Fortaleza venceu duas e houve um empate. O jogo mais expressivo do histórico recente foi a goleada do Cuiabá por 5 a 0 sobre o Fortaleza em junho de 2024, pelo Brasileirão.

Classificação

Na tabela da Série B, o Cuiabá está na 15ª colocação, enquanto o Fortaleza ocupa a 4ª posição.

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