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Série B
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Cuiabá x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Cuiabá x Fortaleza
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Fortaleza
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Cuiabá e Fortaleza, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 21

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Cuiabá x Fortaleza

Cuiabá crest
Cuiabá
CUI
Formação
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR

Técnico

  • E. Barros

No Cuiabá, o técnico Eduardo Barros não tem lesionados ou suspensos confirmados até o momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme se aproxima o horário do jogo.

No Fortaleza, Thiago Carpini também não tem desfalques confirmados listados, e o provável time titular ainda não foi anunciado. A sequência de jogos pela Copa do Brasil pode influenciar as escolhas do treinador para esta partida.

Retrospecto recente

CUI

CUI - Sequência

AMM
V1-0
SAB
E2-2
JUV
D2-0
ATG
D0-1
SPO
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FOR

FOR - Sequência

NOV
V1-0
VLN
D2-1
BSP
V1-0
SEP
D3-0
SEP
V3-2
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Cuiabá soma um aproveitamento fraco nas últimas cinco partidas pela Série B: uma vitória, dois empates e duas derrotas. O time marcou seis gols e sofreu quatro nesse período. A vitória mais recente foi sobre o América-MG por 1 a 0, enquanto as derrotas para Juventude (0 a 2) e Atlético-GO (0 a 1) revelam dificuldades no setor ofensivo.

O Fortaleza apresenta desempenho mais irregular quando se consideram todas as competições, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O time marcou oito gols e sofreu seis nesse recorte. A vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP pela Série B foi o resultado mais recente no campeonato nacional, e o triunfo por 3 a 2 sobre o Palmeiras na Copa do Brasil mostra a capacidade ofensiva do grupo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CuiabáEmpateFortaleza
3
1
1
Série B
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
0
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
FJ
Brasileirão
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
1
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
FJ
Brasileirão
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
5
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
0
FJ
Brasileirão
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
2
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
1
FJ
Brasileirão
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
0
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
FJ
8Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 0 a 0, em março de 2026, pela própria Série B, com o Fortaleza como mandante. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Cuiabá venceu duas vezes, o Fortaleza venceu duas e houve um empate. O jogo mais expressivo do histórico recente foi a goleada do Cuiabá por 5 a 0 sobre o Fortaleza em junho de 2024, pelo Brasileirão.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2010552212+1035
V
D
V
V
E
3
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2010462319+434
V
D
V
D
V
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
209653219+1333
V
D
D
D
V
7
SportSportSPO
2171132619+732
V
E
E
E
E
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
208752320+331
V
V
E
V
D
9
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
10
São BernardoSão BernardoSAB
218673124+730
V
D
D
E
E
11
CRBCRBCRB
208573132-129
V
V
V
E
D
12
GoiásGoiásGOI
208572126-529
D
E
V
E
V
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
217682622+427
V
D
V
E
E
14
NáuticoNáuticoNAU
207492424025
E
V
D
D
E
15
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
16
CuiabáCuiabáCUI
2051051515025
E
D
D
E
V
17
LondrinaLondrinaLON
2055102731-420
D
D
E
E
V
18
AvaíAvaíAVF
2055102127-620
D
V
E
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2123161541-269
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Cuiabá está na 15ª colocação, enquanto o Fortaleza ocupa a 4ª posição.

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