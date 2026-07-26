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Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Cruzeiro x Botafogo
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Cruzeiro x Botafogo tem transmissão ao vivo confirmada. As opções de canal de TV e streaming online estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Cruzeiro x Botafogo

Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Formação
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Botafogo crest
Botafogo
BOT

Técnico

  • A. Jorge

O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para esta partida, e o provável time titular ainda não foi divulgado. As informações serão atualizadas conforme o clube liberar a lista oficial mais próximo do apito inicial.

No Botafogo, o treinador Franclim Carvalho também não registra baixas confirmadas no momento. Assim como o adversário, nenhum XI projetado foi anunciado. Acompanhe para receber as novidades antes do jogo.


Retrospecto recente

CRU

CRU - Sequência

BOC
E1-1
CHA
V2-1
BSC
V4-0
FLU
E1-1
INT
V1-2
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BOT

BOT - Sequência

SAP
E1-1
CAR
V1-3
BAH
D2-1
SAN
V2-1
VIT
E0-0
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Cruzeiro somou três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota nesse período. A campanha mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional no Brasileirão, em 23 de julho. Antes disso, a equipe empatou com o Fluminense por 1 a 1 e goleou o Barcelona de Guayaquil por 4 a 0 na Copa Libertadores. No total, o Cruzeiro marcou nove gols e sofreu quatro nessa sequência.

O Botafogo registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos seus últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Vitória em 23 de julho. A vitória por 2 a 1 sobre o Santos e o triunfo por 3 a 1 contra o Caracas na Copa Sul-Americana foram os destaques positivos. A única derrota veio diante do Bahia, por 2 a 1. O time carioca marcou sete gols e sofreu dois nesse intervalo.


Últimos confrontos diretos

CRU

Outros

BOT

3

Vitórias

1

Empate

1

10

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 30 de janeiro de 2026, quando o Botafogo venceu o Cruzeiro por 4 a 0 pelo Brasileirão, atuando como mandante. Antes disso, os times empataram por 2 a 2 em dezembro de 2025, com o Cruzeiro jogando em casa. Nos últimos cinco encontros pelo Brasileirão, o Cruzeiro leva vantagem com duas vitórias contra uma do Botafogo, além de dois empates. O agregado nesses cinco jogos é de 11 gols marcados pelo Cruzeiro e 6 pelo Botafogo.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1913513314+1944
V
V
V
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1811433516+1937
V
V
D
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
199552924+532
E
E
D
V
E
5
BragantinoBragantinoBGT
199372620+630
E
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
198652824+430
E
V
V
D
E
7
CorinthiansCorinthiansCOR
197662119+227
V
V
V
D
V
8
CruzeiroCruzeiroCRU
197662629-327
V
E
V
E
V
9
BotafogoBotafogoBOT
197573332+126
E
V
D
E
V
10
CoritibaCoritibaCOR
197572527-226
D
D
V
V
E
11
VitóriaVitóriaVIT
197572225-326
E
V
D
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
197482422+225
D
D
E
D
D
13
Atlético-MGAtlético-MGCAM
197482324-125
E
V
D
V
E
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
16
GrêmioGrêmioGRE
195682125-421
D
D
V
E
D
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
19
RemoRemoREM
194692132-1118
D
V
D
V
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a oitava posição, enquanto o Botafogo aparece logo abaixo, em nono lugar.



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