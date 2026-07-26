







Como assistir Cruzeiro x Botafogo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Cruzeiro x Botafogo tem transmissão ao vivo confirmada. As opções de canal de TV e streaming online estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para esta partida, e o provável time titular ainda não foi divulgado. As informações serão atualizadas conforme o clube liberar a lista oficial mais próximo do apito inicial.

No Botafogo, o treinador Franclim Carvalho também não registra baixas confirmadas no momento. Assim como o adversário, nenhum XI projetado foi anunciado. Acompanhe para receber as novidades antes do jogo.





Retrospecto recente

O Cruzeiro somou três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota nesse período. A campanha mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional no Brasileirão, em 23 de julho. Antes disso, a equipe empatou com o Fluminense por 1 a 1 e goleou o Barcelona de Guayaquil por 4 a 0 na Copa Libertadores. No total, o Cruzeiro marcou nove gols e sofreu quatro nessa sequência.

O Botafogo registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos seus últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Vitória em 23 de julho. A vitória por 2 a 1 sobre o Santos e o triunfo por 3 a 1 contra o Caracas na Copa Sul-Americana foram os destaques positivos. A única derrota veio diante do Bahia, por 2 a 1. O time carioca marcou sete gols e sofreu dois nesse intervalo.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 30 de janeiro de 2026, quando o Botafogo venceu o Cruzeiro por 4 a 0 pelo Brasileirão, atuando como mandante. Antes disso, os times empataram por 2 a 2 em dezembro de 2025, com o Cruzeiro jogando em casa. Nos últimos cinco encontros pelo Brasileirão, o Cruzeiro leva vantagem com duas vitórias contra uma do Botafogo, além de dois empates. O agregado nesses cinco jogos é de 11 gols marcados pelo Cruzeiro e 6 pelo Botafogo.





Classificação

No Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a oitava posição, enquanto o Botafogo aparece logo abaixo, em nono lugar.









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