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Série B
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Criciúma x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Criciúma x Cuiabá
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Cuiabá
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Série B - Rodada 26

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Criciúma x Cuiabá

Criciúma crest
Criciúma
CRI
Formação
Cuiabá crest
Cuiabá
CUI
Cuiabá crest
Cuiabá
CUI

Técnico

  • E. Baptista

O Criciúma é comandado por Eduardo Baptista, mas a comissão técnica não divulgou detalhes sobre desfalques ou o time provável para o confronto. Não há informações sobre lesões ou suspensões no elenco catarinense até o momento.

No Cuiabá, o técnico Eduardo Barros também não confirmou a escalação nem reportou baixas para esta partida. As informações sobre ambas as equipes serão atualizadas conforme se aproximar o dia do jogo.

Retrospecto recente

CRI

CRI - Sequência

ATH
D2-0
GOI
V1-0
BSP
E1-1
FOR
D0-2
CRB
D2-1
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CUI

CUI - Sequência

FOR
E1-1
CEA
V1-3
OPF
V1-0
GOI
E1-1
BSP
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Criciúma soma um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos da Série B, com um triunfo, um empate e três derrotas. A equipe venceu o Goiás por 1 a 0, mas perdeu para CRB (2-1), Fortaleza (0-2) e Athletic Club-MG (2-0), além de ter empatado com o Botafogo-SP em 1 a 1. No total, o time marcou cinco gols e sofreu oito nesse período.

O Cuiabá apresenta desempenho bem superior no mesmo recorte, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. A equipe bateu o Botafogo-SP por 2 a 1 fora de casa na rodada mais recente e também venceu Operário-PR (1-0) e Ceará (3-1). Os empates vieram diante de Goiás e Fortaleza, ambos por 1 a 1. O time balançou as redes seis vezes e cedeu apenas três gols nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CriciúmaEmpateCuiabá
1
1
3
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
FJ
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
0
FJ
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
FJ
Brasileirão
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
2
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
FJ
Brasileirão
Criciúma badge
Criciúma
CRI
2
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
5
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 2 de maio de 2026, pela Série B, com empate em 1 a 1, quando o Cuiabá atuou como mandante. Nos últimos cinco encontros, o Cuiabá leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Criciúma, além de dois empates. O histórico recente inclui ainda um triunfo expressivo do Cuiabá por 5 a 2 em junho de 2024, pelo Brasileirão.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2513752613+1346
E
V
V
E
V
2
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2513573725+1244
V
E
V
V
D
3
CriciúmaCriciúmaCRI
2512852619+744
D
D
E
V
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2512764122+1943
V
V
V
E
D
5
FortalezaFortalezaFOR
2511862822+641
E
V
E
E
E
6
CRBCRBCRB
2511683735+239
V
D
V
E
V
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
2510962823+539
V
V
E
D
E
8
SportSportSPO
2591153324+938
D
V
D
V
V
9
NáuticoNáuticoNAU
2610793128+337
V
V
E
V
E
10
Operário-PROperário-PROPF
2510783132-137
E
E
D
D
D
11
GoiásGoiásGOI
2510692530-536
V
E
D
D
V
12
CuiabáCuiabáCUI
2581252319+436
V
E
V
V
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2581072627-134
D
D
D
V
V
14
São BernardoSão BernardoSAB
258893429+532
D
E
E
D
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2687112929031
D
D
D
E
V
16
AvaíAvaíAVF
2585122731-429
D
V
V
V
D
17
CearáCearáCEA
2577112532-728
D
V
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2557132936-722
E
D
E
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2535171842-2414
V
D
D
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2524191652-3610
D
D
D
E
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a 3ª posição, enquanto o Cuiabá aparece na 11ª colocação.

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