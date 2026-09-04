Série B - Rodada 26 4 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir Criciúma x Cuiabá online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Criciúma é comandado por Eduardo Baptista, mas a comissão técnica não divulgou detalhes sobre desfalques ou o time provável para o confronto. Não há informações sobre lesões ou suspensões no elenco catarinense até o momento.

No Cuiabá, o técnico Eduardo Barros também não confirmou a escalação nem reportou baixas para esta partida. As informações sobre ambas as equipes serão atualizadas conforme se aproximar o dia do jogo.

Retrospecto recente

O Criciúma soma um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos da Série B, com um triunfo, um empate e três derrotas. A equipe venceu o Goiás por 1 a 0, mas perdeu para CRB (2-1), Fortaleza (0-2) e Athletic Club-MG (2-0), além de ter empatado com o Botafogo-SP em 1 a 1. No total, o time marcou cinco gols e sofreu oito nesse período.

O Cuiabá apresenta desempenho bem superior no mesmo recorte, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. A equipe bateu o Botafogo-SP por 2 a 1 fora de casa na rodada mais recente e também venceu Operário-PR (1-0) e Ceará (3-1). Os empates vieram diante de Goiás e Fortaleza, ambos por 1 a 1. O time balançou as redes seis vezes e cedeu apenas três gols nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 2 de maio de 2026, pela Série B, com empate em 1 a 1, quando o Cuiabá atuou como mandante. Nos últimos cinco encontros, o Cuiabá leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Criciúma, além de dois empates. O histórico recente inclui ainda um triunfo expressivo do Cuiabá por 5 a 2 em junho de 2024, pelo Brasileirão.

Classificação

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a 3ª posição, enquanto o Cuiabá aparece na 11ª colocação.

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