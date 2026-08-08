Brasileirão - Rodada 22 8 de ago. de 2026 - 19:30

Como assistir Coritiba x Chapecoense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Fernando Seabra comanda o Coritiba, mas não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco da equipe da casa até o momento, e nenhuma escalação projetada foi divulgada. Do lado da Chapecoense, o treinador Lacerda também ainda não confirmou o time, sem novidades sobre desfalques ou retornos. Mais detalhes sobre os dois elencos devem surgir nas horas que antecedem o apito inicial.

Retrospecto recente

O Coritiba registra um aproveitamento de uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas pelo Brasileirão. A rodada mais recente terminou com derrota em casa por 1 a 0 para o Cruzeiro, no dia 31 de julho. Antes disso, o time empatou sem gols com o Red Bull Bragantino e perdeu por 3 a 1 para o Palmeiras. O único resultado positivo recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Bahia em maio. Ao todo, o Coritiba marcou sete gols e sofreu sete nesse período.

A Chapecoense soma um empate e quatro derrotas nas últimas cinco partidas entre Brasileirão e Copa do Brasil. O resultado mais recente foi a eliminação por 2 a 0 diante do Cruzeiro na copa, em 5 de agosto. A derrota por 4 a 0 para o Flamengo no campeonato, em 23 de julho, expõe a fragilidade defensiva do time. O empate por 2 a 2 com o Santos foi o único ponto positivo nessa sequência. No total, a equipe balançou a rede quatro vezes e foi vazada oito.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 3 a 3, com a Chapecoense como mandante no Brasileirão, em 11 de fevereiro de 2026. Nos cinco confrontos mais recentes, o Coritiba leva vantagem com duas vitórias, contra um triunfo da Chapecoense e dois empates. Os quatro jogos anteriores ao mais recente foram disputados na Série B, com o Coritiba vencendo por 2 a 1 fora de casa em abril de 2025 e por 1 a 0 em seus domínios em julho de 2024.

Classificação

No Brasileirão, o Coritiba ocupa a 11ª posição, enquanto a Chapecoense está na 20ª e última colocação da tabela.

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