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Brasileirão
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Coritiba x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Coritiba x Chapecoense
Coritiba
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Saiba onde vai passar o jogo entre Coritiba e Chapecoense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Brasileirão - Rodada 22

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Coritiba x Chapecoense

4-2-3-1
Coritiba crest
Coritiba
COR
Formação
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
4-2-3-1
1P. Luccas23Tiago2Tinga26Bruno Melo55Jacy21Thiago Santos19S. Gomez10Josué77B. Lopes7J. Lavega32P. Rocha98Anderson12Fernando21Kauan3E. Domachowski26E. Souza da Cruz16B. Matias7Marcinho22M. Alves27Camilo70R. Ricoldi10Giovanni Augusto
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
4-2-3-1
Coritiba

Time titular

Chapecoense

Reservas

Técnico

  • F. Seabra
  • Lacerda

O técnico Fernando Seabra comanda o Coritiba, mas não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco da equipe da casa até o momento, e nenhuma escalação projetada foi divulgada. Do lado da Chapecoense, o treinador Lacerda também ainda não confirmou o time, sem novidades sobre desfalques ou retornos. Mais detalhes sobre os dois elencos devem surgir nas horas que antecedem o apito inicial.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

BAH
V3-2
FLA
D3-0
SEP
D1-3
BGT
E0-0
CRU
D0-1
Gol marcado (sofrido)
4/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CHA

CHA - Sequência

BAH
D2-0
FLA
D0-4
SAN
E2-2
CRU
E0-0
CRU
D2-0
Gol marcado (sofrido)
2/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Coritiba registra um aproveitamento de uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas pelo Brasileirão. A rodada mais recente terminou com derrota em casa por 1 a 0 para o Cruzeiro, no dia 31 de julho. Antes disso, o time empatou sem gols com o Red Bull Bragantino e perdeu por 3 a 1 para o Palmeiras. O único resultado positivo recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Bahia em maio. Ao todo, o Coritiba marcou sete gols e sofreu sete nesse período.

A Chapecoense soma um empate e quatro derrotas nas últimas cinco partidas entre Brasileirão e Copa do Brasil. O resultado mais recente foi a eliminação por 2 a 0 diante do Cruzeiro na copa, em 5 de agosto. A derrota por 4 a 0 para o Flamengo no campeonato, em 23 de julho, expõe a fragilidade defensiva do time. O empate por 2 a 2 com o Santos foi o único ponto positivo nessa sequência. No total, a equipe balançou a rede quatro vezes e foi vazada oito.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CoritibaEmpateChapecoense
2
2
1
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
3
Coritiba badge
Coritiba
COR
3
FJ
Série B
Coritiba badge
Coritiba
COR
0
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
Série B
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Coritiba badge
Coritiba
COR
2
FJ
Série B
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
2
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Série B
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
7Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 3 a 3, com a Chapecoense como mandante no Brasileirão, em 11 de fevereiro de 2026. Nos cinco confrontos mais recentes, o Coritiba leva vantagem com duas vitórias, contra um triunfo da Chapecoense e dois empates. Os quatro jogos anteriores ao mais recente foram disputados na Série B, com o Coritiba vencendo por 2 a 1 fora de casa em abril de 2025 e por 1 a 0 em seus domínios em julho de 2024.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2114523816+2247
V
D
V
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2011633718+1939
E
E
V
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2111462819+937
E
V
V
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
219753025+534
E
E
E
E
D
5
BahiaBahiaBAH
218852925+432
E
E
E
V
V
6
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
7
CruzeiroCruzeiroCRU
218672730-330
V
D
V
E
V
8
BotafogoBotafogoBOT
208573432+229
V
E
V
D
E
9
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
10
CorinthiansCorinthiansCOR
217862220+229
E
E
V
V
V
11
CoritibaCoritibaCOR
227782528-328
E
D
E
D
D
12
São PauloSão PauloSAP
217592625+126
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
217592231-926
D
D
E
V
D
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
206592327-423
V
E
V
D
V
16
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
215792327-422
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
19
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2118121941-2211
E
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento
Última atualização 2026-08-08T23:32:01.000Z

No Brasileirão, o Coritiba ocupa a 11ª posição, enquanto a Chapecoense está na 20ª e última colocação da tabela.

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