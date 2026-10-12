Brasileirão - Rodada 30 12 de out. de 2026 - 15:00

Como assistir Coritiba x Botafogo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Coritiba é comandado por Fernando Seabra, mas não há informações confirmadas sobre desfalques ou relacionados para esta partida. Atualizações sobre o elenco serão divulgadas conforme se aproximar o horário da bola rolar.

No Botafogo, o técnico Tite também não tem novidades oficiais sobre baixas ou suspensões disponíveis até o momento. Qualquer atualização sobre a situação do elenco visitante será acrescentada assim que for divulgada.

Retrospecto recente

O Coritiba chega para este duelo com um retrospecto recente preocupante: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A derrota mais pesada foi o 5 a 0 sofrido diante do Vasco, e o revés por 4 a 0 para o Fluminense na última rodada aprofundou a crise. O time marcou seis gols e sofreu 13 nesse período, o que evidencia a fragilidade defensiva da equipe de Seabra.

O Botafogo também não atravessa uma fase tranquila. A equipe de Tite somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota por 2 a 1 para o Vasco foi o resultado mais recente, enquanto o triunfo por 3 a 2 sobre o Grêmio representa o melhor desempenho da sequência. O Botafogo marcou sete gols e sofreu seis nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre Coritiba e Botafogo é equilibrado. O encontro mais recente terminou em empate por 2 a 2, quando o Botafogo recebeu o Coritiba pelo Brasileirão em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Botafogo leva vantagem com duas vitórias contra uma do Coritiba, além de dois empates. A série produziu 14 gols no total, o que indica que os duelos entre as equipes costumam ter movimentação.

Classificação

No Brasileirão, o Coritiba ocupa a 10ª colocação, enquanto o Botafogo está na 13ª posição. O time visitante, portanto, joga com mais urgência, já que a proximidade com a zona de rebaixamento deixa pouca margem para mais tropeços.

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