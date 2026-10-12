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Coritiba x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Coritiba x Botafogo
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Técnico

  • F. Seabra

O Coritiba é comandado por Fernando Seabra, mas não há informações confirmadas sobre desfalques ou relacionados para esta partida. Atualizações sobre o elenco serão divulgadas conforme se aproximar o horário da bola rolar.

No Botafogo, o técnico Tite também não tem novidades oficiais sobre baixas ou suspensões disponíveis até o momento. Qualquer atualização sobre a situação do elenco visitante será acrescentada assim que for divulgada.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

REM
V2-3
MIR
D1-2
APR
E3-3
VAS
D5-0
FLU
D4-0
Gol marcado (sofrido)
7/16
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BOT

BOT - Sequência

SEP
E0-0
BGT
E1-1
GRE
V3-2
MIR
D2-0
VAS
D1-2
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Coritiba chega para este duelo com um retrospecto recente preocupante: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A derrota mais pesada foi o 5 a 0 sofrido diante do Vasco, e o revés por 4 a 0 para o Fluminense na última rodada aprofundou a crise. O time marcou seis gols e sofreu 13 nesse período, o que evidencia a fragilidade defensiva da equipe de Seabra.

O Botafogo também não atravessa uma fase tranquila. A equipe de Tite somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota por 2 a 1 para o Vasco foi o resultado mais recente, enquanto o triunfo por 3 a 2 sobre o Grêmio representa o melhor desempenho da sequência. O Botafogo marcou sete gols e sofreu seis nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CoritibaEmpateBotafogo
1
2
2
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
2
Coritiba badge
Coritiba
COR
2
FJ
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
4
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
2
Coritiba badge
Coritiba
COR
0
FJ
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O histórico recente entre Coritiba e Botafogo é equilibrado. O encontro mais recente terminou em empate por 2 a 2, quando o Botafogo recebeu o Coritiba pelo Brasileirão em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Botafogo leva vantagem com duas vitórias contra uma do Coritiba, além de dois empates. A série produziu 14 gols no total, o que indica que os duelos entre as equipes costumam ter movimentação.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3019745825+3364
V
E
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3018935222+3063
V
V
E
V
E
3
FluminenseFluminenseFLU
3014974837+1151
D
V
V
D
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2914874534+1150
E
V
E
D
E
5
BahiaBahiaBAH
30131074436+849
V
D
D
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3013894135+647
V
E
V
E
V
8
SantosSantosSAN
30119104645+142
D
E
V
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
29108113747-1038
D
D
E
D
V
11
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
2998124247-535
D
D
V
E
E
14
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
15
MirassolMirassolMIR
3089133444-1033
D
E
V
E
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
30711123338-532
E
V
D
V
D
18
GrêmioGrêmioGRE
30710133240-831
E
E
E
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2839162957-2818
D
E
D
V
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Coritiba ocupa a 10ª colocação, enquanto o Botafogo está na 13ª posição. O time visitante, portanto, joga com mais urgência, já que a proximidade com a zona de rebaixamento deixa pouca margem para mais tropeços.

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