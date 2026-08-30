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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Corinthians x Santos

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Corinthians
COR
Formação
Santos crest
Santos
SAN
Santos crest
Santos
SAN

Técnico

  • F. Diniz

No Corinthians, Fernando Diniz não divulgou lesionados, suspensos ou uma escalação provável até o momento. Mais informações devem ser confirmadas próximo ao apito inicial.

No Santos, Cuca também não apontou desfalques oficiais, mas a situação de Neymar domina o noticiário. O atacante treinou separado do grupo após sentir sintomas de gripe e sua participação no clássico segue em aberto. O clube aguarda a evolução do quadro clínico do jogador nas próximas horas.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

BGT
V0-2
ROS
E0-0
CRU
D1-2
ROS
V1-0
COR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAN

SAN - Sequência

DMA
V2-1
VAS
V0-3
DMA
E0-0
MIR
E1-1
SEP
D3-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Corinthians soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A sequência mais recente inclui uma derrota por 2 a 1 para o Coritiba no Brasileirão, seguida de uma vitória por 1 a 0 sobre o Rosario Central na Libertadores. O time também perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 e empatou sem gols com os argentinos na rodada anterior. A única goleada da série foi o 2 a 0 sobre o Bragantino, fora de casa.

O Santos apresenta um retrospecto de dois triunfos, dois empates e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras na Copa do Brasil. Antes disso, o Peixe empatou em 1 a 1 com o Mirassol no Brasileirão e empatou por 0 a 0 com o CSD Macara na Copa Sul-Americana. As vitórias vieram contra o Vasco, por 3 a 0, e novamente sobre o Macara, por 2 a 1.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CorinthiansEmpateSantos
2
2
1
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Paulista
Santos badge
Santos
SAN
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
3
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
Paulista
Corinthians badge
Corinthians
COR
2
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, com o Santos como mandante, pelo Brasileirão em março de 2026. Nos últimos cinco encontros, o Santos venceu duas vezes, o Corinthians venceu duas vezes e houve um empate. O único resultado expressivo da série foi a vitória do Santos por 3 a 1, em outubro de 2025, também no Brasileirão.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2415634420+2451
V
D
E
V
D
2
FlamengoFlamengoFLA
2313644521+2445
D
V
V
E
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2413563422+1244
V
E
V
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2411853629+741
V
V
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
2491053428+637
V
E
E
E
E
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2410683228+436
V
E
V
E
V
8
BragantinoBragantinoBGT
2410592925+435
D
V
E
D
E
9
CoritibaCoritibaCOR
249783031-134
V
E
V
D
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
248882624+232
D
D
V
E
E
11
São PauloSão PauloSAP
2486102928+130
V
D
E
D
E
12
BotafogoBotafogoBOT
238693737030
D
D
E
V
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
236893336-326
E
V
D
E
D
15
GrêmioGrêmioGRE
2367102431-725
D
D
V
E
D
16
VascoVascoVAS
2467112739-1225
V
D
D
E
E
17
InternacionalInternacionalINT
2451092428-425
E
E
E
E
D
18
MirassolMirassolMIR
2366112636-1024
E
D
D
V
E
19
RemoRemoREM
2458112839-1123
D
E
E
D
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2328132446-2214
V
E
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a 10ª posição, enquanto o Santos está em 14º lugar.

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