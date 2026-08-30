Brasileirão - Rodada 25 30 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Corinthians x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Corinthians, Fernando Diniz não divulgou lesionados, suspensos ou uma escalação provável até o momento. Mais informações devem ser confirmadas próximo ao apito inicial.

No Santos, Cuca também não apontou desfalques oficiais, mas a situação de Neymar domina o noticiário. O atacante treinou separado do grupo após sentir sintomas de gripe e sua participação no clássico segue em aberto. O clube aguarda a evolução do quadro clínico do jogador nas próximas horas.

Retrospecto recente

O Corinthians soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A sequência mais recente inclui uma derrota por 2 a 1 para o Coritiba no Brasileirão, seguida de uma vitória por 1 a 0 sobre o Rosario Central na Libertadores. O time também perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 e empatou sem gols com os argentinos na rodada anterior. A única goleada da série foi o 2 a 0 sobre o Bragantino, fora de casa.

O Santos apresenta um retrospecto de dois triunfos, dois empates e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras na Copa do Brasil. Antes disso, o Peixe empatou em 1 a 1 com o Mirassol no Brasileirão e empatou por 0 a 0 com o CSD Macara na Copa Sul-Americana. As vitórias vieram contra o Vasco, por 3 a 0, e novamente sobre o Macara, por 2 a 1.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, com o Santos como mandante, pelo Brasileirão em março de 2026. Nos últimos cinco encontros, o Santos venceu duas vezes, o Corinthians venceu duas vezes e houve um empate. O único resultado expressivo da série foi a vitória do Santos por 3 a 1, em outubro de 2025, também no Brasileirão.

Classificação

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a 10ª posição, enquanto o Santos está em 14º lugar.

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