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Corinthians x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Corinthians x Chapecoense

Corinthians crest
Corinthians
COR
Formação
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA

Técnico

  • F. Diniz

Fernando Diniz comanda o Corinthians para este confronto. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco alvinegro, e a escalação provável ainda não foi divulgada. As atualizações serão publicadas conforme as informações forem liberadas antes da partida.

Lacerda lidera a Chapecoense. Da mesma forma, nenhuma informação sobre desfalques por lesão ou suspensão foi confirmada pelo clube catarinense, e não há escalação projetada disponível. Mais novidades sobre o elenco são esperadas na véspera do jogo.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

ROS
E0-0
CRU
D1-2
ROS
V1-0
COR
D2-1
SAN
D0-1
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CHA

CHA - Sequência

CRU
D2-0
COR
D2-1
BAH
E3-3
SAP
V1-0
GRE
D3-1
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Corinthians soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Santos no Brasileirão, em 30 de agosto. Antes disso, o Timão perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 no campeonato nacional, mas garantiu a classificação na Copa Libertadores ao bater o Rosario Central por 1 a 0, após empate sem gols no jogo de ida. O Corinthians marcou quatro gols e sofreu quatro nos cinco jogos.

A Chapecoense registra uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo período. O jogo mais recente foi a derrota por 3 a 1 para o Grêmio, em 30 de agosto. O ponto positivo da sequência foi o triunfo por 1 a 0 sobre o São Paulo no Brasileirão, em 23 de agosto. A Chape também empatou em 3 a 3 com o Bahia e sofreu duas derrotas, incluindo uma por 2 a 0 para o Cruzeiro na Copa do Brasil. A equipe marcou sete gols e sofreu seis no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CorinthiansEmpateChapecoense
4
1
0
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
4Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 20 de março de 2026, pelo Brasileirão, quando a Chapecoense recebeu o Corinthians e o jogo terminou em 0 a 0. Antes disso, o Corinthians levou a melhor nos três jogos anteriores, todos pelo Brasileirão: vitória por 1 a 0 jogando em casa em novembro de 2021, derrota da Chape por 0 a 1 em julho do mesmo ano, e mais dois triunfos corintianos por 1 a 0 nas partidas de 2019. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Corinthians venceu quatro e houve um empate.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2515734521+2452
E
V
D
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2515645021+2951
V
V
D
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2513663725+1245
E
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2510783333037
V
V
E
V
D
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
258892625+132
D
D
D
V
E
12
BotafogoBotafogoBOT
2486103740-330
D
D
D
E
V
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
247893436-229
V
E
V
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2477102732-528
V
D
D
V
E
16
MirassolMirassolMIR
2567122739-1225
D
E
E
D
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
25510102631-525
D
E
E
E
E
19
RemoRemoREM
2558123042-1223
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2428142549-2414
D
V
E
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a décima posição, enquanto a Chapecoense está na última colocação, em vigésimo lugar.

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