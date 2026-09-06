Brasileirão - Rodada 26 6 de set. de 2026 - 18:30

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Notícias e prováveis escalações

Fernando Diniz comanda o Corinthians para este confronto. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco alvinegro, e a escalação provável ainda não foi divulgada. As atualizações serão publicadas conforme as informações forem liberadas antes da partida.

Lacerda lidera a Chapecoense. Da mesma forma, nenhuma informação sobre desfalques por lesão ou suspensão foi confirmada pelo clube catarinense, e não há escalação projetada disponível. Mais novidades sobre o elenco são esperadas na véspera do jogo.

Retrospecto recente

O Corinthians soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Santos no Brasileirão, em 30 de agosto. Antes disso, o Timão perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 no campeonato nacional, mas garantiu a classificação na Copa Libertadores ao bater o Rosario Central por 1 a 0, após empate sem gols no jogo de ida. O Corinthians marcou quatro gols e sofreu quatro nos cinco jogos.

A Chapecoense registra uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo período. O jogo mais recente foi a derrota por 3 a 1 para o Grêmio, em 30 de agosto. O ponto positivo da sequência foi o triunfo por 1 a 0 sobre o São Paulo no Brasileirão, em 23 de agosto. A Chape também empatou em 3 a 3 com o Bahia e sofreu duas derrotas, incluindo uma por 2 a 0 para o Cruzeiro na Copa do Brasil. A equipe marcou sete gols e sofreu seis no período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 20 de março de 2026, pelo Brasileirão, quando a Chapecoense recebeu o Corinthians e o jogo terminou em 0 a 0. Antes disso, o Corinthians levou a melhor nos três jogos anteriores, todos pelo Brasileirão: vitória por 1 a 0 jogando em casa em novembro de 2021, derrota da Chape por 0 a 1 em julho do mesmo ano, e mais dois triunfos corintianos por 1 a 0 nas partidas de 2019. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Corinthians venceu quatro e houve um empate.

Classificação

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a décima posição, enquanto a Chapecoense está na última colocação, em vigésimo lugar.

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