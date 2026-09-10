Liga dos Campeões - Rodada 1 10 de set. de 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

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Notícias e prováveis escalações

O Como deve entrar em campo com Jean Butez no gol, linha defensiva formada por Trevoh Chalobah, Alex Valle, Yan Couto e Jacobo Ramon, e meio-campo com Assane Diao, Martin Baturina, Lucas Da Cunha e Maximo Perrone. Nico Paz e Anastasios Douvikas completam o provável time titular. O único desfalque confirmado é Jayden Addai, que está lesionado.

O Leipzig deve escalar Maarten Vandevoordt na meta, com Castello Lukeba, Ridle Baku, David Raum e Willi Orban na defesa. Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui e Ezechiel Banzuzi formam o meio-campo, enquanto Antonio Nusa, Johan Bakayoko e Christopher Nkunku atuam no ataque. Os alemães chegam com quatro baixas por lesão: Christoph Baumgartner, Rocco Reitz, Romulo Cruz e Viggo Gebel estão fora.

Retrospecto recente

O Como acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com o resultado mais recente sendo a goleada por 4 a 1 sobre o Genoa no Campeonato Italiano. Antes disso, o time havia vencido o Napoli por 2 a 1 fora de casa. Nos dois jogos amistosos contra o Liverpool, o clube somou um empate sem gols e uma derrota por 2 a 0.

O Leipzig, por sua vez, registra duas vitórias e três derrotas no mesmo período. A equipe perdeu para o Werder Bremen por 3 a 1 na última rodada da Bundesliga, mas havia goleado o Eintracht Trier por 6 a 0 na Copa da Alemanha. As derrotas para Bayern de Munique e Leeds em amistosos pré-temporada completam o quadro recente dos alemães.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Como e Leipzig disponíveis. Esta será, portanto, a primeira vez que os dois clubes se enfrentam em competição oficial.

Classificação

Na fase de liga da Champions League, Como e Leipzig ocupam a mesma posição: ambos os clubes figuram em sétimo lugar na tabela geral da competição.

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