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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Como x Leipzig

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Formação
Leipzig crest
Leipzig
RBL
4-3-3
J. ButezJ. ButezT. ChalobahT. ChalobahA. ValleA. ValleY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonA. DiaoA. DiaoM. BaturinaM. BaturinaL. Da CunhaL. Da CunhaM. PerroneM. PerroneN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasM. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanN. SeiwaldN. SeiwaldN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaJ. BakayokoJ. BakayokoC. NkunkuC. Nkunku
Leipzig crest
Leipzig
RBL
4-2-3-1
Como

Time titular

Leipzig

Técnico

  • Cesc Fábregas
  • M. Demichelis

O Como deve entrar em campo com Jean Butez no gol, linha defensiva formada por Trevoh Chalobah, Alex Valle, Yan Couto e Jacobo Ramon, e meio-campo com Assane Diao, Martin Baturina, Lucas Da Cunha e Maximo Perrone. Nico Paz e Anastasios Douvikas completam o provável time titular. O único desfalque confirmado é Jayden Addai, que está lesionado.

O Leipzig deve escalar Maarten Vandevoordt na meta, com Castello Lukeba, Ridle Baku, David Raum e Willi Orban na defesa. Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui e Ezechiel Banzuzi formam o meio-campo, enquanto Antonio Nusa, Johan Bakayoko e Christopher Nkunku atuam no ataque. Os alemães chegam com quatro baixas por lesão: Christoph Baumgartner, Rocco Reitz, Romulo Cruz e Viggo Gebel estão fora.

Retrospecto recente

COM

COM - Sequência

LIV
D2-0
LIV
E0-0
UDI
E1-1
NAP
V1-2
GEN
V1-4
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RBL

RBL - Sequência

LEE
D2-0
FCB
D3-1
ETR
V0-6
BMG
V3-0
SVW
D3-1
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Como acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com o resultado mais recente sendo a goleada por 4 a 1 sobre o Genoa no Campeonato Italiano. Antes disso, o time havia vencido o Napoli por 2 a 1 fora de casa. Nos dois jogos amistosos contra o Liverpool, o clube somou um empate sem gols e uma derrota por 2 a 0.

O Leipzig, por sua vez, registra duas vitórias e três derrotas no mesmo período. A equipe perdeu para o Werder Bremen por 3 a 1 na última rodada da Bundesliga, mas havia goleado o Eintracht Trier por 6 a 0 na Copa da Alemanha. As derrotas para Bayern de Munique e Leeds em amistosos pré-temporada completam o quadro recente dos alemães.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Como e Leipzig disponíveis. Esta será, portanto, a primeira vez que os dois clubes se enfrentam em competição oficial.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
3
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
3
SportingSportingSCP
110031+23
V
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
6
BétisBétisBET
110032+13
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
12
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
13
PSVPSVPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
13
LeipzigLeipzigRBL
00000000
13
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
26
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
26
LilleLilleLIL
100123-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
28
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
30
LASKLASKLAS
100101-10
D
30
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
32
VikingVikingVIK
100113-20
D
34
PortoPortoPOR
100102-20
D
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Champions League, Como e Leipzig ocupam a mesma posição: ambos os clubes figuram em sétimo lugar na tabela geral da competição.

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