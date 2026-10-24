Premier League - Rodada 8 24 de out. de 2026 - 12:30 Stamford Bridge

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Notícias e prováveis escalações

No Chelsea, Xabi Alonso deve escalar: Mike Penders; Maxence Lacroix, Levi Colwill, Jorrel Hato, Josh Acheampong; Moises Caicedo, Jordan Henderson; Pedro Neto, Cole Palmer, Morgan Rogers; João Pedro. Os Blues têm desfalques importantes: Jamie Gittens, Reece James, Emanuel Emegha, Emiliano Martinez e Pep Chavarria estão todos fora por lesão.

O Tottenham de Roberto De Zerbi deve entrar em campo com: Antonin Kinsky; Marcos Senesi, Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Andrew Robertson; Archie Gray, Sandro Tonali, James Maddison; Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Omar Marmoush. Os Spurs têm uma lista extensa de lesionados: Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Tosin Adarabioyo, Pedro Porro e Destiny Udogie estão todos indisponíveis. Rodrigo Bentancur cumpre suspensão e também desfalca a equipe.

Retrospecto recente

O Chelsea soma dois wins, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Xabi Alonso venceu o Everton por 2-0 fora de casa na rodada mais recente e goleou o Bournemouth por 5-1 antes disso. No total, os Blues marcaram 16 gols e sofreram nove nesse período, com a derrota por 3-0 para o Brentford sendo o resultado mais negativo da sequência.

O Tottenham registra um win, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. Os Spurs venceram o Coventry por 3-1 na última partida e empataram com o Manchester United por 1-1 antes disso. A derrota por 3-2 para o Aston Villa e a eliminação na Carabao Cup para o Liverpool por 3-1 ilustram a irregularidade da equipe, que marcou seis gols e sofreu seis no período.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em agosto de 2026, em jogo amistoso, com vitória do Tottenham por 2-1. Antes disso, pelo Premier League em maio de 2026, o Chelsea venceu o Tottenham por 2-1 no Stamford Bridge. Nos últimos cinco confrontos registrados entre os clubes, o Chelsea leva vantagem com três vitórias contra duas do Tottenham, incluindo um triunfo por 4-3 em dezembro de 2024.

Classificação

No Premier League, o Chelsea ocupa a quarta colocação, enquanto o Tottenham está na 16ª posição. O contraste de posições na tabela reflete a diferença de momento entre as duas equipes: os Blues brigam por uma vaga nas competições europeias, enquanto os Spurs precisam se afastar da zona de rebaixamento.

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