Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoTottenham
Assista aqui! Disney+
GOAL-e
Com a ajuda da

Chelsea x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Chelsea x Tottenham
Chelsea
Tottenham
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Chelsea e Tottenham, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Premier League - Rodada 8
Stamford Bridge

Como assistir Chelsea x Tottenham online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Chelsea x Tottenham

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
page.match.formation.title
Tottenham crest
Tottenham
TOT
3-5-2
M. PendersM. PendersM. LacroixM. LacroixL. ColwillL. ColwillJ. AcheampongJ. AcheampongM. RogersM. RogersJ. HatoJ. HatoJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerM. CaicedoM. CaicedoP. NetoP. NetoJ. PedroJ. PedroA. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeM. SenesiM. SenesiM. van de VenM. van de VenM. KudusM. KudusJ. MaddisonJ. MaddisonA. GrayA. GrayA. RobertsonA. RobertsonS. TonaliS. TonaliD. SolankeD. SolankeO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham crest
Tottenham
TOT
3-4-2-1
Chelsea

Time titular

Tottenham

Técnico

  • X. Alonso
  • R. De Zerbi

No Chelsea, Xabi Alonso deve escalar: Mike Penders; Maxence Lacroix, Levi Colwill, Jorrel Hato, Josh Acheampong; Moises Caicedo, Jordan Henderson; Pedro Neto, Cole Palmer, Morgan Rogers; João Pedro. Os Blues têm desfalques importantes: Jamie Gittens, Reece James, Emanuel Emegha, Emiliano Martinez e Pep Chavarria estão todos fora por lesão.

O Tottenham de Roberto De Zerbi deve entrar em campo com: Antonin Kinsky; Marcos Senesi, Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Andrew Robertson; Archie Gray, Sandro Tonali, James Maddison; Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Omar Marmoush. Os Spurs têm uma lista extensa de lesionados: Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Tosin Adarabioyo, Pedro Porro e Destiny Udogie estão todos indisponíveis. Rodrigo Bentancur cumpre suspensão e também desfalca a equipe.

Retrospecto recente

CHE

CHE - Sequência

LEE
V6-3
HUL
E2-2
BRE
D3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
Gol marcado (sofrido)
15/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
TOT

TOT - Sequência

EVE
E0-0
LIV
D3-1
AVL
D2-3
MUN
E1-1
COV
V3-1
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Chelsea soma dois wins, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Xabi Alonso venceu o Everton por 2-0 fora de casa na rodada mais recente e goleou o Bournemouth por 5-1 antes disso. No total, os Blues marcaram 16 gols e sofreram nove nesse período, com a derrota por 3-0 para o Brentford sendo o resultado mais negativo da sequência.

O Tottenham registra um win, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. Os Spurs venceram o Coventry por 3-1 na última partida e empataram com o Manchester United por 1-1 antes disso. A derrota por 3-2 para o Aston Villa e a eliminação na Carabao Cup para o Liverpool por 3-1 ilustram a irregularidade da equipe, que marcou seis gols e sofreu seis no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ChelseaEmpateTottenham
4
0
1
Amistosos de clubes
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
FJ
9Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em agosto de 2026, em jogo amistoso, com vitória do Tottenham por 2-1. Antes disso, pelo Premier League em maio de 2026, o Chelsea venceu o Tottenham por 2-1 no Stamford Bridge. Nos últimos cinco confrontos registrados entre os clubes, o Chelsea leva vantagem com três vitórias contra duas do Tottenham, incluindo um triunfo por 4-3 em dezembro de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
10
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
17
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
18
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

No Premier League, o Chelsea ocupa a quarta colocação, enquanto o Tottenham está na 16ª posição. O contraste de posições na tabela reflete a diferença de momento entre as duas equipes: os Blues brigam por uma vaga nas competições europeias, enquanto os Spurs precisam se afastar da zona de rebaixamento.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google