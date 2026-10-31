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Chelsea x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Chelsea x Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Chelsea e Manchester United, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Premier League - Rodada 9
Stamford Bridge

Como assistir Chelsea x Manchester United online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Chelsea x Manchester United

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formação
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
M. PendersM. PendersW. FofanaW. FofanaJ. AcheampongJ. AcheampongL. ColwillL. ColwillM. CaicedoM. CaicedoC. PalmerC. PalmerM. RogersM. RogersM. PalestraM. PalestraP. NetoP. NetoJ. HendersonJ. HendersonD. WelbeckD. WelbeckS. LammensS. LammensL. YoroL. YoroL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireD. DalotD. DalotC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. CunhaM. CunhaA. DialloA. DialloK. MainooK. MainooB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
3-4-2-1
Chelsea

Time titular

Manchester United

Técnico

  • X. Alonso
  • M. Carrick

O Chelsea tem um problema defensivo sério para Xabi Alonso resolver. Lacroix saiu lesionado na derrota por pênaltis para o Liverpool na Copa da Liga e deve ser substituído por Levi Colwill no time titular. Gittens, Reece James, Joao Pedro e Pep Chavarria seguem fora. A provável escalação do Chelsea conta com Mike Penders; Josh Acheampong, Levi Colwill, Jorrel Hato; Geovany Quenda, Moises Caicedo, Jordan Henderson, Pedro Neto; Cole Palmer; Morgan Rogers e outro atacante a definir.

No Manchester United, Michael Carrick enfrenta um desfalque ainda maior. Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Manuel Ugarte, Benjamin Sesko e Patrick Dorgu estão todos lesionados. A provável escalação do United tem Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro, Ayden Heaven; Carlos Baleba, Youri Tielemans; Amad Diallo, Mason Mount, Andrey Santos; Bryan Mbeumo.

Retrospecto recente

CHE

CHE - Sequência

BRE
D3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
TOT
D0-2
LIV
D1-1
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MUN

MUN - Sequência

TOT
E1-1
ATM
D2-0
LEE
E1-1
COM
D4-1
BOU
D0-3
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Chelsea registra duas vitórias, uma derrota e dois empates nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Alonso venceu o Everton por 2 a 0 e goleou o Bournemouth por 5 a 1, mas perdeu para o Tottenham por 2 a 0 na Premier League e foi eliminada da Copa da Liga pelo Liverpool nos pênaltis após empate em 1 a 1. No total, o Chelsea marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

O Manchester United não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, com um histórico de três derrotas e dois empates. A sequência inclui a pesada derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League e o revés por 3 a 0 diante do Bournemouth no último fim de semana. O United empatou com Tottenham e Leeds, marcando apenas três gols e sofrendo dez nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ChelseaEmpateManchester United
2
1
2
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FJ
7Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Manchester United venceu o Chelsea por 1 a 0 no Stamford Bridge pela Premier League. Nos cinco últimos duelos entre os clubes, o Chelsea soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. O confronto mais elástico desse período foi a vitória do Chelsea por 4 a 3 em abril de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
E
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
E
D
E
V
E
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
E
E
D
E
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
E
D
E
D
E
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
E
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
E
E
E
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
E
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Chelsea ocupa a 5ª colocação, brigando por uma vaga nas competições europeias, enquanto o Manchester United está na 16ª posição, numa situação que exige uma recuperação urgente para se afastar da zona de rebaixamento.

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