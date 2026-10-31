Como assistir Chelsea x Manchester United online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Chelsea x Manchester United
O Chelsea tem um problema defensivo sério para Xabi Alonso resolver. Lacroix saiu lesionado na derrota por pênaltis para o Liverpool na Copa da Liga e deve ser substituído por Levi Colwill no time titular. Gittens, Reece James, Joao Pedro e Pep Chavarria seguem fora. A provável escalação do Chelsea conta com Mike Penders; Josh Acheampong, Levi Colwill, Jorrel Hato; Geovany Quenda, Moises Caicedo, Jordan Henderson, Pedro Neto; Cole Palmer; Morgan Rogers e outro atacante a definir.
No Manchester United, Michael Carrick enfrenta um desfalque ainda maior. Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Manuel Ugarte, Benjamin Sesko e Patrick Dorgu estão todos lesionados. A provável escalação do United tem Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro, Ayden Heaven; Carlos Baleba, Youri Tielemans; Amad Diallo, Mason Mount, Andrey Santos; Bryan Mbeumo.
Retrospecto recente
O Chelsea registra duas vitórias, uma derrota e dois empates nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Alonso venceu o Everton por 2 a 0 e goleou o Bournemouth por 5 a 1, mas perdeu para o Tottenham por 2 a 0 na Premier League e foi eliminada da Copa da Liga pelo Liverpool nos pênaltis após empate em 1 a 1. No total, o Chelsea marcou nove gols e sofreu seis nesse período.
O Manchester United não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, com um histórico de três derrotas e dois empates. A sequência inclui a pesada derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League e o revés por 3 a 0 diante do Bournemouth no último fim de semana. O United empatou com Tottenham e Leeds, marcando apenas três gols e sofrendo dez nesse intervalo.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Manchester United venceu o Chelsea por 1 a 0 no Stamford Bridge pela Premier League. Nos cinco últimos duelos entre os clubes, o Chelsea soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. O confronto mais elástico desse período foi a vitória do Chelsea por 4 a 3 em abril de 2024.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|7
|0
|1
|20
|9
|+11
|21
D
V
V
V
V
|2
|8
|7
|0
|1
|13
|5
|+8
|21
V
V
V
D
V
|3
|8
|5
|1
|2
|23
|7
|+16
|16
D
V
V
V
V
|4
|8
|4
|3
|1
|11
|8
|+3
|15
V
V
D
V
E
|5
|8
|4
|1
|3
|17
|15
|+2
|13
D
V
V
D
E
|6
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|+5
|11
E
D
E
V
E
|7
|8
|2
|5
|1
|9
|6
|+3
|11
E
E
D
E
V
|8
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
V
D
D
V
D
|9
|8
|3
|2
|3
|9
|12
|-3
|11
V
V
E
V
D
|10
|8
|2
|4
|2
|9
|8
|+1
|10
E
D
E
D
E
|11
|8
|2
|4
|2
|8
|9
|-1
|10
D
D
E
V
E
|12
|8
|3
|1
|4
|12
|16
|-4
|10
E
D
V
D
V
|13
|8
|2
|3
|3
|12
|13
|-1
|9
V
V
D
D
E
|14
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
V
V
E
D
E
|15
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
V
V
D
E
E
|16
|8
|1
|4
|3
|10
|13
|-3
|7
D
E
E
E
D
|17
|8
|2
|1
|5
|9
|19
|-10
|7
D
D
V
E
D
|18
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|-4
|6
E
D
D
D
V
|19
|8
|2
|0
|6
|6
|15
|-9
|6
D
D
V
V
D
|20
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
E
D
D
D
D
Na tabela da Premier League, o Chelsea ocupa a 5ª colocação, brigando por uma vaga nas competições europeias, enquanto o Manchester United está na 16ª posição, numa situação que exige uma recuperação urgente para se afastar da zona de rebaixamento.
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