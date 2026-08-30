Como assistir Chelsea x Brighton online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Chelsea x Brighton
No Chelsea, Xabi Alonso não poderá contar com Jordan Henderson, Marco Palestra e Moises Caicedo por lesão. Wesley Fofana está suspenso. O provável time titular projetado pelo clube tem Robert Sanchez no gol; Levi Colwill, Josh Acheampong, Maxence Lacroix e Jorrel Hato na defesa; Cole Palmer, Romeo Lavia e Morgan Rogers no meio; e Reece James, Malo Gusto e Joao Pedro no ataque.
O Brighton chega ao jogo com seu próprio desfalque. Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Evan Ferguson e Jack Hinshelwood estão fora por lesão. Sem suspensões listadas, Fabian Hurzeler deve escalar Bart Verbruggen; Luka Vuskovic, Mats Wieffer, Lewis Dunk e Olivier Boscagli; Pascal Gross, Diego Gomez e Maxim De Cuyper; Yasin Ayari, Pascal Struijk e Georginio Rutter. Atualizações sobre a condição física dos atletas serão adicionadas conforme necessário.
Retrospecto recente
O Chelsea vem de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre o Luton Town na Copa da Liga, na quarta-feira. Na Premier League, os Blues venceram o Fulham por 3 a 2 fora de casa na rodada de abertura. Ao longo das cinco partidas, o time balançou as redes 13 vezes e sofreu quatro gols.
O Brighton também chega em boa forma, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A goleada mais recente foi o 4 a 0 sobre o Tromsø na Conference League, na quinta-feira. Na Premier League, os Seagulls estrearam com uma vitória expressiva por 4 a 0 sobre o Aston Villa. O único resultado sem vitória foi o empate sem gols no primeiro jogo contra o Tromsø. No total, o Brighton marcou 12 gols e não sofreu nenhum nas últimas cinco partidas.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 21 de abril de 2026, quando o Brighton venceu o Chelsea por 3 a 0 em casa pela Premier League. Nos últimos cinco encontros diretos, o Brighton leva vantagem, com três vitórias contra uma do Chelsea e um resultado ainda a considerar, tendo marcado 13 gols no total contra oito dos Blues. O Chelsea conquistou sua única vitória nesse recorte em setembro de 2024, quando goleou o Brighton por 4 a 2 no Stamford Bridge.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
V
V
|3
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
V
E
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
E
V
|5
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
V
|7
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
V
|8
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|10
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|11
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|12
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|13
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|14
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|15
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|16
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|17
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
D
|18
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
D
D
|19
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
D
D
|20
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
D
D
Na tabela da Premier League, o Brighton ocupa a segunda posição, enquanto o Chelsea está em sétimo lugar.
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