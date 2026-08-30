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Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoBrighton
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Chelsea x Brighton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Chelsea x Brighton
Chelsea
Brighton
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Chelsea e Brighton, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Premier League - Rodada 2
Stamford Bridge

Como assistir Chelsea x Brighton online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Chelsea x Brighton

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formação
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
1R. Sanchez6L. Colwill29W. Fofana5M. Lacroix21J. Hato10C. Palmer45R. Lavia17M. Rogers24R. James27M. Gusto9J. Pedro1B. Verbruggen44L. Vuskovic27M. Wieffer5L. Dunk21O. Boscagli13P. Gross25D. Gomez29M. De Cuyper26Y. Ayari33M. O'Riley19C. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
3-4-2-1
Chelsea

Time titular

Brighton

Técnico

  • X. Alonso
  • F. Hurzeler

No Chelsea, Xabi Alonso não poderá contar com Jordan Henderson, Marco Palestra e Moises Caicedo por lesão. Wesley Fofana está suspenso. O provável time titular projetado pelo clube tem Robert Sanchez no gol; Levi Colwill, Josh Acheampong, Maxence Lacroix e Jorrel Hato na defesa; Cole Palmer, Romeo Lavia e Morgan Rogers no meio; e Reece James, Malo Gusto e Joao Pedro no ataque.

O Brighton chega ao jogo com seu próprio desfalque. Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Evan Ferguson e Jack Hinshelwood estão fora por lesão. Sem suspensões listadas, Fabian Hurzeler deve escalar Bart Verbruggen; Luka Vuskovic, Mats Wieffer, Lewis Dunk e Olivier Boscagli; Pascal Gross, Diego Gomez e Maxim De Cuyper; Yasin Ayari, Pascal Struijk e Georginio Rutter. Atualizações sobre a condição física dos atletas serão adicionadas conforme necessário.

Retrospecto recente

CHE

CHE - Sequência

MIL
V3-0
JDT
E3-3
RSO
V3-1
FUL
V2-3
LUT
V2-0
Gol marcado (sofrido)
14/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BHA

BHA - Sequência

ROM
V3-0
BOL
V1-0
TRO
E0-0
AVL
V4-0
TRO
V4-0
Gol marcado (sofrido)
12/0
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

O Chelsea vem de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre o Luton Town na Copa da Liga, na quarta-feira. Na Premier League, os Blues venceram o Fulham por 3 a 2 fora de casa na rodada de abertura. Ao longo das cinco partidas, o time balançou as redes 13 vezes e sofreu quatro gols.

O Brighton também chega em boa forma, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A goleada mais recente foi o 4 a 0 sobre o Tromsø na Conference League, na quinta-feira. Na Premier League, os Seagulls estrearam com uma vitória expressiva por 4 a 0 sobre o Aston Villa. O único resultado sem vitória foi o empate sem gols no primeiro jogo contra o Tromsø. No total, o Brighton marcou 12 gols e não sofreu nenhum nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ChelseaEmpateBrighton
1
0
4
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Copa da Inglaterra
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
6Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 21 de abril de 2026, quando o Brighton venceu o Chelsea por 3 a 0 em casa pela Premier League. Nos últimos cinco encontros diretos, o Brighton leva vantagem, com três vitórias contra uma do Chelsea e um resultado ainda a considerar, tendo marcado 13 gols no total contra oito dos Blues. O Chelsea conquistou sua única vitória nesse recorte em setembro de 2024, quando goleou o Brighton por 4 a 2 no Stamford Bridge.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
HullHullHUL
220030+36
V
V
3
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
E
4
EvertonEvertonEVE
211031+24
E
V
5
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
6
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
7
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
8
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
9
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
10
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
E
E
12
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
E
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
E
D
14
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
15
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Brighton ocupa a segunda posição, enquanto o Chelsea está em sétimo lugar.

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