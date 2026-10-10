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Chelsea x Bournemouth: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Chelsea x Bournemouth
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Chelsea x Bournemouth

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formação
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
E. MartinezE. MartinezW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixL. ColwillL. ColwillEstevaoEstevaoM. RogersM. RogersR. LaviaR. LaviaJ. HendersonJ. HendersonP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoD. WelbeckD. WelbeckD. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. SmithA. SmithA. TruffertA. TruffertJ. HillJ. HillT. AdamsT. AdamsL. CookL. CookR. ChristieR. ChristieM. TavernierM. TavernierRayanRayanEvanilsonEvanilson
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
3-4-2-1
Chelsea

Time titular

Bournemouth

Técnico

  • X. Alonso
  • M. Rose

No Chelsea, Xabi Alonso não poderá contar com Marco Palestra, Reece James, João Pedro, Moisés Caicedo, Emanuel Emegha e Jamie Gittens, todos no departamento médico. O provável onze titular tem Emiliano Martínez no gol, com Wesley Fofana, Maxence Lacroix e Levi Colwill na defesa; Cole Palmer, Morgan Rogers, Valentín Barco, Jordan Henderson, Pep Chavarria, Pedro Neto e Danny Welbeck completam o time projetado.

O Bournemouth chega ao Stamford Bridge com uma lista extensa de ausências: Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert, David Brooks e Alex Scott estão todos fora. Marco Rose deve escalar Djordje Petrovic no gol, com Antonio Silva, Adam Smith, Adrien Truffert e James Hill na linha defensiva; Tyler Adams, Lewis Cook, Ryan Christie, Marcus Tavernier, Rayan e Evanilson formam o restante do time projetado. Atualizações poderão ser adicionadas conforme a confirmação das escalações se aproxima.

Retrospecto recente

CHE

CHE - Sequência

BHA
V4-3
ARS
D2-1
LEE
V6-3
HUL
E2-2
BRE
D3-0
Gol marcado (sofrido)
13/13
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BOU

BOU - Sequência

NEW
E2-2
LIN
V4-0
BRE
E2-2
RSO
V1-2
LIV
D0-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Chelsea chega a este confronto com um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Os Blues marcaram 15 gols e sofreram 10 nesse período, incluindo a goleada de 6 a 3 sobre o Leeds na Copa da Liga Inglesa e o pesado 3 a 0 sofrido diante do Brentford na Premier League, o resultado mais recente da equipe antes da pausa para as seleções.

O Bournemouth, por sua vez, também registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe venceu o Real Sociedad por 1 a 2 na Liga Europa e goleou o Lincoln City por 4 a 0 na Copa da Liga, mas perdeu para o Liverpool por 1 a 0 na Premier League em sua partida mais recente na competição.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ChelseaEmpateBournemouth
2
3
0
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 2 a 2 no Stamford Bridge, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Chelsea registrou uma vitória, o Bournemouth nenhuma, com três empates no período — incluindo dois jogos com placar de 2 a 2 e um 0 a 0.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Chelsea ocupa a 10ª posição, enquanto o Bournemouth aparece na 17ª colocação, o que confere aos Blues uma vantagem considerável no campeonato até o momento.

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