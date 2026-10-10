Premier League - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Como assistir Chelsea x Bournemouth online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Chelsea, Xabi Alonso não poderá contar com Marco Palestra, Reece James, João Pedro, Moisés Caicedo, Emanuel Emegha e Jamie Gittens, todos no departamento médico. O provável onze titular tem Emiliano Martínez no gol, com Wesley Fofana, Maxence Lacroix e Levi Colwill na defesa; Cole Palmer, Morgan Rogers, Valentín Barco, Jordan Henderson, Pep Chavarria, Pedro Neto e Danny Welbeck completam o time projetado.

O Bournemouth chega ao Stamford Bridge com uma lista extensa de ausências: Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert, David Brooks e Alex Scott estão todos fora. Marco Rose deve escalar Djordje Petrovic no gol, com Antonio Silva, Adam Smith, Adrien Truffert e James Hill na linha defensiva; Tyler Adams, Lewis Cook, Ryan Christie, Marcus Tavernier, Rayan e Evanilson formam o restante do time projetado. Atualizações poderão ser adicionadas conforme a confirmação das escalações se aproxima.

Retrospecto recente

O Chelsea chega a este confronto com um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Os Blues marcaram 15 gols e sofreram 10 nesse período, incluindo a goleada de 6 a 3 sobre o Leeds na Copa da Liga Inglesa e o pesado 3 a 0 sofrido diante do Brentford na Premier League, o resultado mais recente da equipe antes da pausa para as seleções.

O Bournemouth, por sua vez, também registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe venceu o Real Sociedad por 1 a 2 na Liga Europa e goleou o Lincoln City por 4 a 0 na Copa da Liga, mas perdeu para o Liverpool por 1 a 0 na Premier League em sua partida mais recente na competição.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 2 a 2 no Stamford Bridge, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Chelsea registrou uma vitória, o Bournemouth nenhuma, com três empates no período — incluindo dois jogos com placar de 2 a 2 e um 0 a 0.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Chelsea ocupa a 10ª posição, enquanto o Bournemouth aparece na 17ª colocação, o que confere aos Blues uma vantagem considerável no campeonato até o momento.

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