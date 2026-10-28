Liga dos Campeões Feminino - Rodada 3 28 de out. de 2026 - 13:45 Kingsmeadow

Como assistir Chelsea FC Women x Roma online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Chelsea não tem lesionados ou suspensos confirmados até o momento, e a provável escalação de Sonia Bompastor ainda não foi divulgada oficialmente. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproximar da partida.

A Roma também não registra baixas confirmadas, e Gianpiero Piovani não revelou o time provável. Mais detalhes sobre o elenco visitante serão adicionados à medida que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Chelsea chega ao jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, somando resultados na WSL e na Liga dos Campeões Feminino. A equipe venceu Crystal Palace por 3 a 1 na rodada mais recente e aplicou 6 a 2 no Tottenham Hotspur Women antes disso. O único ponto perdido veio no empate sem gols contra o Lyon na fase de grupos europeia. No total, as londrinas marcaram 11 gols e sofreram apenas 2 nesse período.

A Roma soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, com desempenho forte na Serie A Femminile. A equipe goleou a Juventus por 5 a 2 na última rodada e bateu o AC Milan por 4 a 2. A única derrota veio diante do Barcelona por 6 a 0 na estreia da Liga dos Campeões Feminino. As romanas marcaram 14 gols e sofreram 12 nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre Chelsea FC Women e Roma na Liga dos Campeões Feminino terminou com vitória das londrinas por 6 a 0, em dezembro de 2025. Com apenas um jogo no histórico entre as equipes, o Chelsea detém vantagem total no duelo direto, com seis gols marcados e nenhum sofrido.

Classificação

Na tabela da Women's Champions League, o Chelsea ocupa a 7ª posição, enquanto a Roma figura na 16ª colocação. A diferença de posições reflete o contraste entre as duas equipes na competição europeia até aqui.

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