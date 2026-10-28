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Chelsea FC Women x Roma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões Feminino

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Chelsea FC Women x Roma

Técnico

  • S. Bompastor

O Chelsea não tem lesionados ou suspensos confirmados até o momento, e a provável escalação de Sonia Bompastor ainda não foi divulgada oficialmente. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproximar da partida.

A Roma também não registra baixas confirmadas, e Gianpiero Piovani não revelou o time provável. Mais detalhes sobre o elenco visitante serão adicionados à medida que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

CHE

CHE - Sequência

ARS
V1-0
OLL
E0-0
WHU
V0-3
TOT
V6-2
CRY
V1-3
Gol marcado (sofrido)
13/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ROM

ROM - Sequência

SAS
V1-3
BAR
D0-6
LAZ
V3-1
MIL
V4-2
JUV
V2-5
Gol marcado (sofrido)
15/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Chelsea chega ao jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, somando resultados na WSL e na Liga dos Campeões Feminino. A equipe venceu Crystal Palace por 3 a 1 na rodada mais recente e aplicou 6 a 2 no Tottenham Hotspur Women antes disso. O único ponto perdido veio no empate sem gols contra o Lyon na fase de grupos europeia. No total, as londrinas marcaram 11 gols e sofreram apenas 2 nesse período.

A Roma soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, com desempenho forte na Serie A Femminile. A equipe goleou a Juventus por 5 a 2 na última rodada e bateu o AC Milan por 4 a 2. A única derrota veio diante do Barcelona por 6 a 0 na estreia da Liga dos Campeões Feminino. As romanas marcaram 14 gols e sofreram 12 nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Chelsea FC WomenEmpateRoma
1
0
0
Liga dos Campeões Feminino
Chelsea FC Women badge
Chelsea FC Women
CHE
6
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
6Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O único confronto registrado entre Chelsea FC Women e Roma na Liga dos Campeões Feminino terminou com vitória das londrinas por 6 a 0, em dezembro de 2025. Com apenas um jogo no histórico entre as equipes, o Chelsea detém vantagem total no duelo direto, com seis gols marcados e nenhum sofrido.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
E
V
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
E
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211052+34
V
E
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
E
V
6
InterInterINT
211021+14
E
V
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
E
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
D
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
D
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
D
V
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
E
E
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
E
E
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
E
D
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
E
D
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
D
E
16
RomaRomaROM
201106-61
D
E
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
D
D
18
ServetteServetteSER
2002113-120
D
D
Qualification to 1/4 finals
Classificação às quartas de final

Na tabela da Women's Champions League, o Chelsea ocupa a 7ª posição, enquanto a Roma figura na 16ª colocação. A diferença de posições reflete o contraste entre as duas equipes na competição europeia até aqui.

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