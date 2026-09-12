Brasileirão - Rodada 27 12 de set. de 2026 - 16:00

Como assistir Chapecoense x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Lacerda não tem lesionados ou suspensos confirmados para a Chapecoense neste momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pela comissão técnica, e atualizações devem ser publicadas próximo ao início da partida.

No Internacional, Paulo Pezzolano também não confirmou desfalques por lesão ou suspensão. Da mesma forma, nenhum time provável foi anunciado. Mais informações sobre o elenco gaúcho são esperadas na preparação para o confronto.

Retrospecto recente

A Chapecoense registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, enquanto antes disso a equipe havia perdido para o Grêmio por 3 a 1. No geral, o time marcou dez gols e sofreu sete nessa sequência.

O Internacional atravessa fase difícil, sem vencer nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil: três derrotas e dois empates. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Santos no campeonato nacional, após eliminação para o Grêmio na copa. O Colorado marcou apenas três gols e sofreu nove nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Internacional por 2 a 0. No histórico dos últimos cinco encontros, o Colorado leva vantagem com três vitórias contra uma do Chapecoense, além de um empate.

Classificação

No Brasileirão, a Chapecoense ocupa a 20ª posição, enquanto o Internacional está na 18ª colocação.

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