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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Chapecoense x Internacional

Técnico

  • Lacerda

Lacerda não tem lesionados ou suspensos confirmados para a Chapecoense neste momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pela comissão técnica, e atualizações devem ser publicadas próximo ao início da partida.

No Internacional, Paulo Pezzolano também não confirmou desfalques por lesão ou suspensão. Da mesma forma, nenhum time provável foi anunciado. Mais informações sobre o elenco gaúcho são esperadas na preparação para o confronto.

Retrospecto recente

CHA

CHA - Sequência

COR
D2-1
BAH
E3-3
SAP
V1-0
GRE
D3-1
COR
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
INT

INT - Sequência

CAM
E0-0
GRE
E0-0
BAH
D3-2
GRE
D3-1
SAN
D2-3
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Chapecoense registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, enquanto antes disso a equipe havia perdido para o Grêmio por 3 a 1. No geral, o time marcou dez gols e sofreu sete nessa sequência.

O Internacional atravessa fase difícil, sem vencer nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil: três derrotas e dois empates. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Santos no campeonato nacional, após eliminação para o Grêmio na copa. O Colorado marcou apenas três gols e sofreu nove nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ChapecoenseEmpateInternacional
1
0
4
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
2
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
5
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
2
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Internacional badge
Internacional
INT
2
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
2
Internacional badge
Internacional
INT
0
FJ
5Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Internacional por 2 a 0. No histórico dos últimos cinco encontros, o Colorado leva vantagem com três vitórias contra uma do Chapecoense, além de um empate.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2616645121+3054
V
V
V
D
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2615834521+2453
E
E
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2612683837+142
V
D
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
VitóriaVitóriaVIT
2695122537-1232
V
D
D
V
D
12
CorinthiansCorinthiansCOR
2688102727032
D
D
D
D
V
13
SantosSantosSAN
258893738-132
V
V
E
V
D
14
BotafogoBotafogoBOT
2587103740-331
E
D
D
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2577112733-628
D
V
D
D
V
16
MirassolMirassolMIR
2677122940-1128
V
D
E
E
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
26510112834-625
D
D
E
E
E
19
RemoRemoREM
2658133043-1323
D
D
D
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2538142750-2317
V
D
V
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, a Chapecoense ocupa a 20ª posição, enquanto o Internacional está na 18ª colocação.

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