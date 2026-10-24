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Chapecoense x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Chapecoense x Fluminense

Técnico

  • Lacerda

No lado da Chapecoense, o técnico Lacerda não teve escalação provável, lesionados ou suspensos confirmados até o momento. Mais informações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Fluminense, Marcao também não divulgou a equipe provável, e não há informações oficiais sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão incluídas à medida que o clube confirmar os dados.

Retrospecto recente

CHA

CHA - Sequência

INT
D1-2
CAM
E1-1
VIT
D4-0
APR
D1-4
BOT
D1-0
Gol marcado (sofrido)
3/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FLU

FLU - Sequência

COR
V4-0
FLA
D1-0
SEP
D1-2
SAN
D1-2
SEP
D0-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Chapecoense chega ao confronto em má fase: são quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Botafogo, e o time também sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Vitória nessa sequência. No total, a equipe marcou apenas três gols e sofreu oito nos últimos cinco jogos.

O Fluminense perdeu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, com a única vitória sendo um triunfo por 4 a 0 sobre o Coritiba no Brasileirão. O resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para o Palmeiras na Copa Libertadores, e os cariocas também perderam por 1 a 2 para o Santos no campeonato nacional. Ao todo, o time marcou seis gols e sofreu seis nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ChapecoenseEmpateFluminense
0
2
3
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
3
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
4Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu no Brasileirão em abril de 2026, quando o Fluminense venceu o Chapecoense por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Fluminense domina o retrospecto, com vitórias em três oportunidades, além de dois empates e nenhuma vitória para o Chapecoense.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3120746125+3667
V
V
E
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
3114984939+1051
D
D
V
V
D
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
7
BahiaBahiaBAH
31131084439+549
D
V
D
D
V
8
SantosSantosSAN
31129104846+245
V
D
E
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
10
BragantinoBragantinoBGT
31118123936+341
E
V
E
D
D
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
31107143445-1137
E
D
V
D
E
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3189143239-733
E
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
31710143444-1031
D
E
E
E
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Chapecoense ocupa a lanterna da competição, em situação de rebaixamento, enquanto o Fluminense está no quinto lugar, brigando por uma vaga nas competições continentais. O resultado deste jogo tem peso direto nos dois extremos da tabela.

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