Brasileirão - Rodada 32 24 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Chapecoense x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No lado da Chapecoense, o técnico Lacerda não teve escalação provável, lesionados ou suspensos confirmados até o momento. Mais informações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Fluminense, Marcao também não divulgou a equipe provável, e não há informações oficiais sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão incluídas à medida que o clube confirmar os dados.

Retrospecto recente

A Chapecoense chega ao confronto em má fase: são quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Botafogo, e o time também sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Vitória nessa sequência. No total, a equipe marcou apenas três gols e sofreu oito nos últimos cinco jogos.

O Fluminense perdeu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, com a única vitória sendo um triunfo por 4 a 0 sobre o Coritiba no Brasileirão. O resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para o Palmeiras na Copa Libertadores, e os cariocas também perderam por 1 a 2 para o Santos no campeonato nacional. Ao todo, o time marcou seis gols e sofreu seis nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu no Brasileirão em abril de 2026, quando o Fluminense venceu o Chapecoense por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Fluminense domina o retrospecto, com vitórias em três oportunidades, além de dois empates e nenhuma vitória para o Chapecoense.

Classificação

No Brasileirão, o Chapecoense ocupa a lanterna da competição, em situação de rebaixamento, enquanto o Fluminense está no quinto lugar, brigando por uma vaga nas competições continentais. O resultado deste jogo tem peso direto nos dois extremos da tabela.

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