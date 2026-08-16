Brasileirão - Rodada 23 16 de ago. de 2026 - 10:00

Como assistir Chapecoense x Bahia online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

A comissão técnica da Chapecoense, comandada por Lacerda, não tem escalação provável confirmada, nem registros de lesionados ou suspensos disponíveis até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Bahia, Rogério Ceni também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e nenhuma escalação projetada foi divulgada. Mais detalhes sobre o grupo baiano devem surgir nos dias anteriores ao jogo.

Retrospecto recente

A Chapecoense chega sem vitórias nos últimos cinco jogos, com um retrospecto de zero triunfos, dois empates e três derrotas. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Coritiba pelo Brasileirão, em 8 de agosto. Antes disso, o time foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, perdendo por 2 a 0 na segunda partida após empatar sem gols no jogo de ida. No total, a equipe marcou três gols e sofreu nove nesse período.

O Bahia tem cinco jogos sem derrota, com um triunfo, quatro empates e nenhuma derrota. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Vasco, em 9 de agosto pelo Brasileirão. A única vitória nessa sequência foi justamente sobre a Chapecoense, por 2 a 0, em julho. O time baiano marcou quatro gols e não sofreu nenhum nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois times aconteceu em 17 de julho de 2026, pelo Brasileirão, com o Bahia vencendo em casa por 2 a 0. Nos cinco últimos encontros, o Bahia leva vantagem no retrospecto geral, com três vitórias contra uma da Chapecoense, além de um empate. Os times combinaram 11 gols nesse período.

Classificação

No Brasileirão, a Chapecoense ocupa a 20ª posição, enquanto o Bahia está em 6º lugar.

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