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Brasileirão
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Chapecoense x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Chapecoense x Bahia
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Bahia
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Brasileirão - Rodada 23

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Chapecoense x Bahia

Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
Formação
Bahia crest
Bahia
BAH
Bahia crest
Bahia
BAH

Técnico

  • Lacerda

A comissão técnica da Chapecoense, comandada por Lacerda, não tem escalação provável confirmada, nem registros de lesionados ou suspensos disponíveis até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Bahia, Rogério Ceni também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e nenhuma escalação projetada foi divulgada. Mais detalhes sobre o grupo baiano devem surgir nos dias anteriores ao jogo.

Retrospecto recente

CHA

CHA - Sequência

FLA
D0-4
SAN
E2-2
CRU
E0-0
CRU
D2-0
COR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
3/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BAH

BAH - Sequência

CHA
V2-0
CAM
E1-1
COR
E1-1
FLU
E0-0
VAS
E0-0
Gol marcado (sofrido)
4/2
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Chapecoense chega sem vitórias nos últimos cinco jogos, com um retrospecto de zero triunfos, dois empates e três derrotas. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Coritiba pelo Brasileirão, em 8 de agosto. Antes disso, o time foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, perdendo por 2 a 0 na segunda partida após empatar sem gols no jogo de ida. No total, a equipe marcou três gols e sofreu nove nesse período.

O Bahia tem cinco jogos sem derrota, com um triunfo, quatro empates e nenhuma derrota. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Vasco, em 9 de agosto pelo Brasileirão. A única vitória nessa sequência foi justamente sobre a Chapecoense, por 2 a 0, em julho. O time baiano marcou quatro gols e não sofreu nenhum nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ChapecoenseEmpateBahia
2
0
3
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
2
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
Série B
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
3
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
Série B
Bahia badge
Bahia
BAH
0
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
3
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
Bahia badge
Bahia
BAH
2
FJ
4Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre os dois times aconteceu em 17 de julho de 2026, pelo Brasileirão, com o Bahia vencendo em casa por 2 a 0. Nos cinco últimos encontros, o Bahia leva vantagem no retrospecto geral, com três vitórias contra uma da Chapecoense, além de um empate. Os times combinaram 11 gols nesse período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2314634019+2148
D
E
V
D
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2112633918+2142
V
E
E
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2312563120+1141
E
V
E
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2310853428+638
V
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
229673031-133
V
V
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
228952925+433
E
E
E
E
V
7
BragantinoBragantinoBGT
229582723+432
E
D
E
E
V
8
CorinthiansCorinthiansCOR
228862420+432
V
E
E
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
238782830-231
E
V
D
E
D
10
BotafogoBotafogoBOT
218673533+230
E
V
E
V
D
11
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
227692726+127
E
D
E
D
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2275102233-1126
D
D
D
E
V
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2165102430-623
D
V
E
V
D
16
InternacionalInternacionalINT
225892327-423
E
E
D
D
D
17
SantosSantosSAN
215792935-622
D
E
D
V
D
18
VascoVascoVAS
215792331-822
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2117132043-2310
D
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, a Chapecoense ocupa a 20ª posição, enquanto o Bahia está em 6º lugar.

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