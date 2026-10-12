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Chapecoense x Athletico Paranaense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Chapecoense x Athletico Paranaense
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Saiba onde vai passar o jogo entre Chapecoense e Athletico Paranaense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Brasileirão - Rodada 30

Como assistir Chapecoense x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Chapecoense x Athletico Paranaense

4-2-3-1
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
Formação
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
3-4-2-1
team-logoAndersonteam-logoKauanteam-logoB. Pachecoteam-logoDuduteam-logoJ. Pauloteam-logoMauricio Garcezteam-logoGiovanni Augustoteam-logoB. Matiasteam-logoYagoteam-logoMarcinhoteam-logoTulio Eduardoteam-logoMycaelteam-logoL. Esquivelteam-logoJ. Aguirreteam-logoA. Diasteam-logoLeozinhoteam-logoJadsonteam-logoJ. Cruzteam-logoL. Gustavoteam-logoS. Mendozateam-logoG. Juniorteam-logoK. Viveros
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
4-2-3-1
Chapecoense

Time titular

Athletico Paranaense

Reservas

Técnico

  • Lacerda
  • O. Hellmann

O Chapecoense é comandado por Lacerda, mas nenhuma informação confirmada sobre escalação provável, lesões ou suspensões está disponível até o momento. Atualizações serão adicionadas conforme forem divulgadas pelo clube.

No Athletico Paranaense, Odair Hellmann também não teve escalação, lista de lesionados ou suspensos confirmados para esta partida. Mais detalhes sobre o elenco visitante devem ser divulgados conforme a partida se aproxima.

Retrospecto recente

CHA

CHA - Sequência

GRE
D3-1
COR
V1-2
INT
D1-2
CAM
E1-1
VIT
D4-0
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
APR

APR - Sequência

FLU
E3-3
CRU
D3-1
COR
E3-3
BAH
V2-1
CAM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
11/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Chapecoense registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma derrota pesada por 4 a 0 para o Vitória. Antes disso, a equipe havia empatado em 1 a 1 com o Atlético-MG e vencido fora de casa o Corinthians por 2 a 1. No total, o time marcou seis gols e sofreu dez nesse período.

O Athletico Paranaense somou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O duelo mais recente terminou em 2 a 2 com o Atlético-MG, e antes disso o time bateu o Bahia por 2 a 1. O clube também esteve envolvido em partidas de muitos gols, como os empates em 3 a 3 com Coritiba e Fluminense. Ao todo, o Athletico marcou treze gols e sofreu doze nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ChapecoenseEmpateAthletico Paranaense
0
3
2
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
Série B
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
2
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
3
FJ
Série B
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
2
FJ
6Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026 pelo Brasileirão, quando o Athletico Paranaense venceu em casa por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Athletico soma duas vitórias contra uma do Chapecoense, com dois empates no período, incluindo partidas pela Série B e pelo Brasileirão.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3019745825+3364
V
E
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3018935222+3063
V
V
E
V
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3015874834+1453
V
E
V
E
D
4
FluminenseFluminenseFLU
3014974837+1151
D
V
V
D
V
5
BahiaBahiaBAH
30131074436+849
V
D
D
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3013894135+647
V
E
V
E
V
8
SantosSantosSAN
30119104645+142
D
E
V
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
30109113848-1039
E
D
D
E
D
11
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
3099124348-536
E
D
D
V
E
14
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
15
MirassolMirassolMIR
3089133444-1033
D
E
V
E
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
30711123338-532
E
V
D
V
D
18
GrêmioGrêmioGRE
30710133240-831
E
E
E
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2939172960-3118
D
D
E
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Chapecoense ocupa a lanterna da competição, enquanto o Athletico Paranaense está no grupo que briga pelas primeiras posições da tabela. A diferença de contexto entre os dois clubes torna este confronto ainda mais carregado de significado para o time da casa.

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