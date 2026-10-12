Brasileirão - Rodada 30 12 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Chapecoense x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Chapecoense é comandado por Lacerda, mas nenhuma informação confirmada sobre escalação provável, lesões ou suspensões está disponível até o momento. Atualizações serão adicionadas conforme forem divulgadas pelo clube.

No Athletico Paranaense, Odair Hellmann também não teve escalação, lista de lesionados ou suspensos confirmados para esta partida. Mais detalhes sobre o elenco visitante devem ser divulgados conforme a partida se aproxima.

Retrospecto recente

O Chapecoense registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma derrota pesada por 4 a 0 para o Vitória. Antes disso, a equipe havia empatado em 1 a 1 com o Atlético-MG e vencido fora de casa o Corinthians por 2 a 1. No total, o time marcou seis gols e sofreu dez nesse período.

O Athletico Paranaense somou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O duelo mais recente terminou em 2 a 2 com o Atlético-MG, e antes disso o time bateu o Bahia por 2 a 1. O clube também esteve envolvido em partidas de muitos gols, como os empates em 3 a 3 com Coritiba e Fluminense. Ao todo, o Athletico marcou treze gols e sofreu doze nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026 pelo Brasileirão, quando o Athletico Paranaense venceu em casa por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Athletico soma duas vitórias contra uma do Chapecoense, com dois empates no período, incluindo partidas pela Série B e pelo Brasileirão.

Classificação

No Brasileirão, o Chapecoense ocupa a lanterna da competição, enquanto o Athletico Paranaense está no grupo que briga pelas primeiras posições da tabela. A diferença de contexto entre os dois clubes torna este confronto ainda mais carregado de significado para o time da casa.

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