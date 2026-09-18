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Ceará x Novorizontino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Ceará x Novorizontino
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Saiba onde vai passar o jogo entre Ceará e Novorizontino, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Ceará x Novorizontino

Técnico

  • D. Paulista

O técnico Daniel Paulista não tem informações de lesionados ou suspensos confirmadas para o Ceará até o momento. A escalação provável ainda não foi divulgada, e atualizações devem ser acrescentadas conforme a proximidade do jogo.

No Novorizontino, Enderson Moreira também não registra baixas confirmadas na lista de desfalques. Assim como o adversário, o time paulista ainda não divulgou a provável escalação. Mais detalhes serão incluídos à medida que a comissão técnica liberar informações.

Retrospecto recente

CEA

CEA - Sequência

LON
V2-1
VLN
D2-0
SPO
V2-1
ATG
D2-1
FOR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
NOV

NOV - Sequência

ATH
V1-4
SPO
V2-1
AVF
V3-1
BSP
V1-3
CUI
E1-1
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Ceará registra dois triunfos, uma igualdade e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fortaleza. No período, a equipe marcou sete gols e sofreu sete, com destaque para a vitória por 2 a 1 sobre o Sport.

O Novorizontino chega em momento bem diferente: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. A equipe de Enderson Moreira empatou por 1 a 1 com o Cuiabá na rodada mais recente, mas antes disso encadeou quatro triunfos seguidos, incluindo uma goleada por 4 a 1 sobre o Athletic Club-MG. No total, o time marcou 12 gols e sofreu apenas quatro nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CearáEmpateNovorizontino
2
0
3
Série B
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
2
Ceará badge
Ceará
CEA
1
FJ
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
1
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
0
FJ
Série B
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
0
Ceará badge
Ceará
CEA
3
FJ
Série B
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
4
Ceará badge
Ceará
CEA
1
FJ
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
0
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
3
FJ
6Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Novorizontino por 2 a 1 jogando em casa. Nos cinco jogos anteriores entre as equipes, o Novorizontino venceu três vezes e o Ceará duas, com um total de 14 gols marcados. O retrospecto recente pende para o lado paulista.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2814864825+2350
E
V
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2814863017+1350
D
V
E
E
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2814684031+948
E
V
D
V
E
4
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
28121063626+1046
V
V
E
V
V
7
CRBCRBCRB
2813694240+245
V
D
V
V
D
8
Operário-PROperário-PROPF
2812883936+344
E
V
V
E
E
9
SportSportSPO
28101173728+941
D
V
D
D
V
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
28101083330+340
V
D
V
D
D
11
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
12
GoiásGoiásGOI
28116112834-639
V
D
D
V
E
13
São BernardoSão BernardoSAB
28108103931+838
V
D
V
D
E
14
NáuticoNáuticoNAU
28108103533+238
E
D
V
V
E
15
CearáCearáCEA
2888122936-732
E
D
V
D
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2887133135-431
D
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2886142936-730
E
D
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2877143839-128
V
V
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2845192148-2717
D
V
D
V
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2824221662-4610
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Novorizontino ocupa a primeira posição, enquanto o Ceará aparece na 15ª colocação.

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