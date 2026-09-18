Série B - Rodada 29 18 de set. de 2026 - 19:30

Como assistir Ceará x Novorizontino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Daniel Paulista não tem informações de lesionados ou suspensos confirmadas para o Ceará até o momento. A escalação provável ainda não foi divulgada, e atualizações devem ser acrescentadas conforme a proximidade do jogo.

No Novorizontino, Enderson Moreira também não registra baixas confirmadas na lista de desfalques. Assim como o adversário, o time paulista ainda não divulgou a provável escalação. Mais detalhes serão incluídos à medida que a comissão técnica liberar informações.

Retrospecto recente

O Ceará registra dois triunfos, uma igualdade e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fortaleza. No período, a equipe marcou sete gols e sofreu sete, com destaque para a vitória por 2 a 1 sobre o Sport.

O Novorizontino chega em momento bem diferente: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. A equipe de Enderson Moreira empatou por 1 a 1 com o Cuiabá na rodada mais recente, mas antes disso encadeou quatro triunfos seguidos, incluindo uma goleada por 4 a 1 sobre o Athletic Club-MG. No total, o time marcou 12 gols e sofreu apenas quatro nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Novorizontino por 2 a 1 jogando em casa. Nos cinco jogos anteriores entre as equipes, o Novorizontino venceu três vezes e o Ceará duas, com um total de 14 gols marcados. O retrospecto recente pende para o lado paulista.

Classificação

Na tabela da Série B, o Novorizontino ocupa a primeira posição, enquanto o Ceará aparece na 15ª colocação.

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