



Copa do Mundo - B San Francisco Bay Area Stadium





Como assistir Catar x Suíça online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Catar e Suíça pela Copa do Mundo 2026 será transmitida pela Caze TV. Confira o canal de TV e a opção de transmissão ao vivo disponível abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Do lado do Catar, o técnico Julen Lopetegui não tem escalação provável confirmada, e não há registros de lesionados ou suspensos no momento. As informações serão atualizadas conforme se aproxima o dia da partida.

Na Suíça, Murat Yakin também não divulgou a escalação provável até o momento, e o departamento médico não aponta desfalques confirmados. Vale destacar que Breel Embolo, que enfrentou problemas com a obtenção de visto para os Estados Unidos, está confirmado no grupo e deve estar à disposição do treinador.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Catar chega ao torneio em momento delicado. Nas últimas cinco partidas, a seleção catariana registrou zero vitórias, dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi um empate sem gols contra El Salvador em amistoso disputado em 6 de junho. Antes disso, a equipe perdeu para a Irlanda por 1 a 0 e sofreu uma goleada de 3 a 0 para a Tunísia na FIFA Arab Cup, em dezembro de 2025. Ao todo nesse período, o Catar marcou apenas dois gols e sofreu seis.

A Suíça apresenta um desempenho mais equilibrado. Em cinco jogos, a Nati acumulou uma vitória, três empates e uma derrota. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com a Austrália em amistoso no dia 6 de junho. A vitória mais expressiva do período foi um 4 a 1 sobre a Jordânia em maio. A única derrota foi uma virada sofrida diante da Alemanha, por 4 a 3, em março. A equipe marcou sete gols e sofreu sete nas últimas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

QAT Um SUÍ 1 0 Empate 0 Suíça 0 - 1 Catar 1 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O histórico recente de confrontos diretos entre as duas seleções é bastante escasso. O único registro disponível é um amistoso disputado em novembro de 2018, quando a Suíça recebeu o Catar e saiu derrotada por 1 a 0.





Classificação

No Grupo B da Copa do Mundo 2026, o Catar ocupa a terceira posição, enquanto a Suíça aparece na quarta colocação.









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