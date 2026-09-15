Série B - Rodada 28 15 de set. de 2026 - 20:00

Como assistir CRB x Sport online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No CRB, o técnico Fabio Matias não teve informações divulgadas sobre lesionados ou suspensos até o momento. A escalação provável também não foi confirmada, e atualizações devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.

No Sport, o treinador Gilmar Dal Pozzo também não teve baixas ou desfalques anunciados. Assim como o adversário, o time pernambucano ainda não confirmou a escalação que deve iniciar o jogo.

Retrospecto recente

O CRB somou dois triunfos, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos da Série B, com um aproveitamento irregular. A equipe marcou seis gols e sofreu sete no período, com destaque para a vitória por 3 a 1 sobre o América-MG e a goleada sofrida para o Operário-PR por 3 a 0 na rodada mais recente.

O Sport também registrou dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O clube venceu o Ponte Preta por 2 a 0 no jogo mais recente e bateu o América-MG por 3 a 0 antes disso, mas perdeu para Ceará, Novorizontino e Avaí, todos pelo placar de 2 a 1.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do CRB por 2 a 1 jogando no estádio do Sport. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Sport venceu três vezes, enquanto o CRB triunfou em uma ocasião e houve um empate, com os jogos disputados entre 2023 e 2026.

Classificação

Na tabela da Série B, o CRB ocupa a oitava colocação, enquanto o Sport aparece logo abaixo, na nona posição.

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