Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Série B
team-logoCRB
team-logoSport
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Zapping
GOAL-e

Com o apoio de

CRB x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

CRB x Sport
CRB
Sport
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre CRB e Sport, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Série B - Rodada 28

Como assistir CRB x Sport online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

ESPN

ESPN

Assista aqui

Canal GOAT

Canal GOAT

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de CRB x Sport

Técnico

  • F. Matias

No CRB, o técnico Fabio Matias não teve informações divulgadas sobre lesionados ou suspensos até o momento. A escalação provável também não foi confirmada, e atualizações devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.

No Sport, o treinador Gilmar Dal Pozzo também não teve baixas ou desfalques anunciados. Assim como o adversário, o time pernambucano ainda não confirmou a escalação que deve iniciar o jogo.

Retrospecto recente

CRB

CRB - Sequência

ATH
V0-2
JUV
D2-1
CRI
V2-1
AMM
V3-1
OPF
D3-0
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SPO

SPO - Sequência

AVF
D2-1
AMM
V3-0
NOV
D2-1
CEA
D2-1
PON
V2-0
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O CRB somou dois triunfos, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos da Série B, com um aproveitamento irregular. A equipe marcou seis gols e sofreu sete no período, com destaque para a vitória por 3 a 1 sobre o América-MG e a goleada sofrida para o Operário-PR por 3 a 0 na rodada mais recente.

O Sport também registrou dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O clube venceu o Ponte Preta por 2 a 0 no jogo mais recente e bateu o América-MG por 3 a 0 antes disso, mas perdeu para Ceará, Novorizontino e Avaí, todos pelo placar de 2 a 1.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CRBEmpateSport
1
1
3
Série B
Sport badge
Sport
SPO
1
CRB badge
CRB
CRB
2
FJ
Copa do Nordeste
Sport badge
Sport
SPO
2
CRB badge
CRB
CRB
1
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
2
CRB badge
CRB
CRB
0
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
1
Sport badge
Sport
SPO
1
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
2
CRB badge
CRB
CRB
0
FJ
4Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do CRB por 2 a 1 jogando no estádio do Sport. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Sport venceu três vezes, enquanto o CRB triunfou em uma ocasião e houve um empate, com os jogos disputados entre 2023 e 2026.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2814864825+2350
E
V
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2814863017+1350
D
V
E
E
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2814684031+948
E
V
D
V
E
4
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
28121063626+1046
V
V
E
V
V
7
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
SportSportSPO
27101163626+1041
V
D
D
V
D
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
28101083330+340
V
D
V
D
D
11
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
12
GoiásGoiásGOI
28116112834-639
V
D
D
V
E
13
São BernardoSão BernardoSAB
28108103931+838
V
D
V
D
E
14
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
15
CearáCearáCEA
2888122936-732
E
D
V
D
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2887133135-431
D
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2886142936-730
E
D
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2767143239-725
V
D
E
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2845192148-2717
D
V
D
V
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2724211656-4010
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o CRB ocupa a oitava colocação, enquanto o Sport aparece logo abaixo, na nona posição.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google