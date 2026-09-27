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CRB x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

CRB x Cuiabá
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Série B - Rodada 30

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de CRB x Cuiabá

Técnico

  • F. Matias

O técnico Fabio Matias não divulgou a escalação provável do CRB, e o clube não registrou lesionados ou suspensos no momento. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproximar da partida.

No Cuiabá, Eduardo Barros também não confirmou o time titular, sem registros de desfalques por lesão ou suspensão disponíveis até o momento. Mais detalhes devem ser divulgados nos dias que antecedem o jogo.

Retrospecto recente

CRB

CRB - Sequência

CRI
V2-1
AMM
V3-1
OPF
D3-0
SPO
V2-1
PON
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CUI

CUI - Sequência

BSP
V1-2
CRI
D2-0
ATH
V3-0
NOV
E1-1
NAU
V3-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O CRB soma três vitórias, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos da Série B, com um aproveitamento irregular. A equipe marcou nove gols e sofreu seis nesse período, com a derrota mais recente chegando por 1 a 0 diante da Ponte Preta. Antes disso, o clube havia vencido o Sport por 2 a 1 e goleado o América-MG por 3 a 1, o que evidencia capacidade ofensiva, mas também vulnerabilidade defensiva.

O Cuiabá apresenta desempenho mais estável: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe marcou sete gols e sofreu três, com a vitória mais recente sendo um 3 a 0 sobre o Náutico. O único tropeço nesse recorte foi uma derrota por 2 a 0 para o Criciúma.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CRBEmpateCuiabá
1
1
3
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
2
CRB badge
CRB
CRB
0
FJ
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
CRB badge
CRB
CRB
0
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
1
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
4
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
FJ
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
3
CRB badge
CRB
CRB
0
FJ
5Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Cuiabá por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Cuiabá leva vantagem com três vitórias, contra uma do CRB e um empate, tendo marcado sete gols e sofrido seis no total.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
3016684331+1254
V
V
E
V
D
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
3014974927+2251
E
D
E
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2914963324+951
V
E
V
V
E
4
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
5
Atlético-GOAtlético-GOATG
30131073727+1049
V
D
V
V
E
6
Operário-PROperário-PROPF
3013984338+548
E
V
E
V
V
7
CriciúmaCriciúmaCRI
2913882827+147
D
D
D
V
D
8
CRBCRBCRB
29136104241+145
D
V
D
V
V
9
SportSportSPO
30111184032+844
D
V
D
V
D
10
CuiabáCuiabáCUI
29101363022+843
V
E
V
D
V
11
GoiásGoiásGOI
30126123036-642
D
V
V
D
D
12
São BernardoSão BernardoSAB
30119104031+942
E
V
V
D
V
13
NáuticoNáuticoNAU
30118113837+141
V
D
E
D
V
14
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
15
CearáCearáCEA
3099123339-636
E
V
E
D
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2986153038-830
D
E
D
D
D
18
LondrinaLondrinaLON
3077163943-428
D
D
V
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2934221762-4513
V
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o CRB ocupa a oitava posição, enquanto o Cuiabá aparece em décimo. Os dois times estão próximos na classificação, e o resultado desta partida pode alterar diretamente a ordem entre eles.

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