Série B - Rodada 30 27 de set. de 2026 - 15:00

Como assistir CRB x Cuiabá online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Fabio Matias não divulgou a escalação provável do CRB, e o clube não registrou lesionados ou suspensos no momento. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproximar da partida.

No Cuiabá, Eduardo Barros também não confirmou o time titular, sem registros de desfalques por lesão ou suspensão disponíveis até o momento. Mais detalhes devem ser divulgados nos dias que antecedem o jogo.

Retrospecto recente

O CRB soma três vitórias, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos da Série B, com um aproveitamento irregular. A equipe marcou nove gols e sofreu seis nesse período, com a derrota mais recente chegando por 1 a 0 diante da Ponte Preta. Antes disso, o clube havia vencido o Sport por 2 a 1 e goleado o América-MG por 3 a 1, o que evidencia capacidade ofensiva, mas também vulnerabilidade defensiva.

O Cuiabá apresenta desempenho mais estável: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe marcou sete gols e sofreu três, com a vitória mais recente sendo um 3 a 0 sobre o Náutico. O único tropeço nesse recorte foi uma derrota por 2 a 0 para o Criciúma.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Cuiabá por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Cuiabá leva vantagem com três vitórias, contra uma do CRB e um empate, tendo marcado sete gols e sofrido seis no total.

Classificação

Na tabela da Série B, o CRB ocupa a oitava posição, enquanto o Cuiabá aparece em décimo. Os dois times estão próximos na classificação, e o resultado desta partida pode alterar diretamente a ordem entre eles.

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