



Copa do Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium





Como assistir Brasil x Noruega online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Brasil e Noruega tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e plataformas de streaming onde você pode assistir ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Carlo Ancelotti tem o seguinte XI projetado para o Brasil: Alisson Becker; Marquinhos, Douglas Santos, Danilo, Gabriel; Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo; Matheus Cunha, Rayan e Vinicius Junior. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco brasileiro para este jogo. A dúvida que paira sobre o setor ofensivo envolve o papel de Neymar, com o treinador indicando que o atacante pode estar apto para disputar os 90 minutos pela primeira vez no torneio. Atualizações serão adicionadas conforme se aproxima o apito inicial.

Para a Noruega, Ståle Solbakken deve escalar: Nyland; Ajer, Pedersen, Møller Wolfe, Heggem; Ødegaard, Berg, Berge; Sørloth, Haaland e Nusa. Não há lesionados ou suspensos listados no plantel norueguês. O técnico não confirmou oficialmente o time titular, e atualizações são esperadas antes da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 11 Raphinha

20 L. Paqueta Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Brasil chega ao jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A Seleção venceu Japão (2-1), Escócia (3-0) e Haiti (3-0) na Copa do Mundo, além de ter batido o Egito por 2 a 1 em amistoso. O único tropeço foi o empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia do Mundial. No total, o Brasil marcou nove gols e sofreu quatro nesse período.

A Noruega também apresenta um retrospecto sólido: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os noruegueses bateram Costa do Marfim por 2 a 1 e Senegal por 3 a 2 na Copa, além de terem goleado o Iraque por 4 a 1. O empate foi contra Marrocos (1-1) em amistoso, e a única derrota veio diante da França por 4 a 1, em partida em que Solbakken poupou titulares. A equipe marcou 11 gols e sofreu nove nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

BRA Um NOR 0 1 Empate 0 Noruega 1 - 1 Brasil 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos entre as duas seleções é praticamente inexistente. O único registro disponível é um empate por 1 a 1 em amistoso disputado em agosto de 2006, quando a Noruega recebeu o Brasil. Com apenas um jogo como referência, o duelo desta Copa do Mundo será, na prática, o primeiro encontro entre as duas nações em uma competição oficial.





Classificação

O Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, enquanto a Noruega avançou como vice-campeã do Grupo I.





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