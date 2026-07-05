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Brasil x Noruega: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Brasil x Noruega
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Noruega
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Brasil e Noruega, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - Fase Final
New York/New Jersey Stadium


Como assistir Brasil x Noruega online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Brasil e Noruega tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e plataformas de streaming onde você pode assistir ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Brasil x Noruega

4-2-3-1
Brasil crest
Brasil
BRA
Formação
Noruega crest
Noruega
NOR
4-3-3
1A. Becker4Marquinhos16D. Santos13Danilo3Gabriel26Rayan8B. Guimaraes5Casemiro7Vinicius Junior22G. Martinelli9M. Cunha1O. Nyland3K. Ajer16M. Pedersen5D. Wolfe17T. Heggem10M. Oedegaard6P. Berg8S. Berge7A. Soerloth20A. Nusa9E. Haaland
Noruega crest
Noruega
NOR
4-2-3-1
Brasil

Time titular

Noruega

Técnico

  • C. Ancelotti
  • S. Solbakken

Lesões e suspensões

    Carlo Ancelotti tem o seguinte XI projetado para o Brasil: Alisson Becker; Marquinhos, Douglas Santos, Danilo, Gabriel; Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo; Matheus Cunha, Rayan e Vinicius Junior. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco brasileiro para este jogo. A dúvida que paira sobre o setor ofensivo envolve o papel de Neymar, com o treinador indicando que o atacante pode estar apto para disputar os 90 minutos pela primeira vez no torneio. Atualizações serão adicionadas conforme se aproxima o apito inicial.

    Para a Noruega, Ståle Solbakken deve escalar: Nyland; Ajer, Pedersen, Møller Wolfe, Heggem; Ødegaard, Berg, Berge; Sørloth, Haaland e Nusa. Não há lesionados ou suspensos listados no plantel norueguês. O técnico não confirmou oficialmente o time titular, e atualizações são esperadas antes da partida.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado


    Retrospecto recente

    BRA

    BRA - Sequência

    EGY
    V2-1
    MAR
    E1-1
    HAI
    V3-0
    SCO
    V0-3
    JAP
    V2-1
    Gol marcado (sofrido)
    11/3
    Jogos com mais de 2,5 gols
    4/5
    Ambas as equipes marcaram
    3/5
    NOR

    NOR - Sequência

    MAR
    E1-1
    IRQ
    V1-4
    SEN
    V3-2
    FRA
    D1-4
    CDM
    V1-2
    Gol marcado (sofrido)
    11/9
    Jogos com mais de 2,5 gols
    4/5
    Ambas as equipes marcaram
    5/5

    O Brasil chega ao jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A Seleção venceu Japão (2-1), Escócia (3-0) e Haiti (3-0) na Copa do Mundo, além de ter batido o Egito por 2 a 1 em amistoso. O único tropeço foi o empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia do Mundial. No total, o Brasil marcou nove gols e sofreu quatro nesse período.

    A Noruega também apresenta um retrospecto sólido: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os noruegueses bateram Costa do Marfim por 2 a 1 e Senegal por 3 a 2 na Copa, além de terem goleado o Iraque por 4 a 1. O empate foi contra Marrocos (1-1) em amistoso, e a única derrota veio diante da França por 4 a 1, em partida em que Solbakken poupou titulares. A equipe marcou 11 gols e sofreu nove nesse recorte.


    Últimos confrontos diretos

    BRA

    Um

    NOR

    0

    1

    Empate

    0

    1

    Gols feitos

    1
    Jogos com mais de 2.5 gols
    0/1
    Ambos os times marcam
    1/1

    O histórico de confrontos diretos entre as duas seleções é praticamente inexistente. O único registro disponível é um empate por 1 a 1 em amistoso disputado em agosto de 2006, quando a Noruega recebeu o Brasil. Com apenas um jogo como referência, o duelo desta Copa do Mundo será, na prática, o primeiro encontro entre as duas nações em uma competição oficial.


    Classificação

    O Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, enquanto a Noruega avançou como vice-campeã do Grupo I.


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